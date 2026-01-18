Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Báo Trung Quốc lo ngại về khả năng đội nhà vượt qua U23 Việt Nam, tiết lộ thủ môn Li Hao chấn thương?

Đặng Lai

TPO - “Đừng vội mừng, U23 Trung Quốc rất khó vượt qua U23 Việt Nam vì đội nhận 3 tin xấu liên tiếp”, tờ Sohu đã thẳng thắn nhận xét như thế về đội nhà trước trận bán kết với U23 Việt Nam.

trung-quoc-3.jpg

Trong bài phân tích mới đây, tờ Sohu nêu bật cảm giác lo lắng về đội nhà. Họ tin rằng U23 Trung Quốc đang đối diện với nhiều bất lợi trước U23 Việt Nam. Sohu viết: “Trước Uzbekistan, lối chơi tấn công của U23 Trung Quốc là không khả thi. Lựa chọn duy nhất của đội là chiến thuật phòng ngự! Đó chính là chiến thuật mà đội tuyển đã sử dụng trong 3 trận đấu vòng bảng trước đó!

Đúng là phong độ của đội tuyển U23 Trung Quốc ngày càng tốt hơn, mang đến nhiều bất ngờ và hy vọng cho người hâm mộ. Tuy nhiên, chúng ta không nên vui mừng quá sớm. Vì nhiều yếu tố đang ủng hộ Việt Nam.

Thứ nhất, U23 Trung Quốc không có lợi thế về thể lực so với đối thủ. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đã kết thúc vào ngày hôm trước, cho họ 1 ngày nghỉ ngơi trọn vẹn so với Trung Quốc.

uzbekistan-v-china-pr-reaction-4.jpg
HLV Puche và các học trò gần như chỉ biết phòng ngự

Tin xấu thứ hai là thủ môn Li Hao đã dính chấn thương! Li Hao là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển chúng ta. Trước Uzbekistan, Li Hao đã thực hiện một số pha cứu thua khó tin. Nhưng trong trận, các bác sĩ đã nhiều lần vào sân để điều trị cho anh. Nếu không có Li Hao trong trận đấu với U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc rất khó khăn để tiến xa hơn. Tuy nhiên, đây có thể là đòn hỏa mù của báo chí Trung Quốc khi thủ môn này vẫn luôn nở nụ cười tươi tắn khi bước vào loạt sút luân lưu 11m với U23 Uzbekistan.

Tin xấu thứ ba là đội tuyển U23 Việt Nam đang có phong độ xuất sắc. Ở vòng bảng, họ giành được 3 chiến thắng liên tiếp, thậm chí còn đứng đầu bảng. Việt Nam là một trong hai đội hiếm hoi có thành tích toàn thắng, là đội ghi bàn tốt thứ 2 giải đấu chỉ sau Nhật Bản.

Ở tứ kết, đối đầu với UAE có thể hình vượt trội, Việt Nam đã thể hiện phong độ tốt, giành chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ để tiến vào bán kết. Phong độ tấn công của U23 Việt Nam thậm chí còn hơn cả U23 Uzbekistan. Nhìn vào Trung Quốc, chúng ta đã chơi 4 trận nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng. Hiệu quả tấn công như vậy thực sự đáng lo ngại”.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
#U23 châu Á #VCK U23 châu Á #U23 Việt Nam #HLV Kim Sang Sik #Thái Lan #Đình Bắc #Văn Khang #Văn Thuận #Trung Kiên #Saudi Arabia #U23 Trung Quốc #Việt Nam vs Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục