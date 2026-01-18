Nhận định chung kết Cúp châu Phi Morocco vs Senegal, 02h00 ngày 19/1: Hiện thực hóa giấc mơ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhận định bóng đá Morocco vs Senegal, CAN 2025 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển chủ nhà đã lọt vào chung kết Cúp châu Phi, nơi họ sẽ đối đầu với Senegal. Liệu Morocco có hiện thực hóa giấc mơ của cả dân tộc?

skysports-morocco-goal-world-cup-5979545.jpg

Nhận định trước trận đấu Morocco vs Senegal

Đội chủ nhà phải đối mặt với áp lực rất lớn ngay từ đầu giải, khi họ luôn ra sân với vị thế là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Tuy nhiên, Những chú sư tử Atlas đã vượt qua tất cả để đi trên một hành trình ấn tượng.

Họ dễ dàng vượt qua vòng bảng, nhận vẻn vẹn 1 bàn thua. Và đó cũng là bàn thua duy nhất của họ từ đầu giải đấu cho đến nay. Hàng phòng ngự đang là điểm tựa của Morocco. Với hệ thống phòng thủ được tổ chức tốt, thi đấu ăn ý, Morocco đã khiến Nigeria, Cameroon… bất lực.

Bây giờ, thủ thành Yassine Bounou đang đứng trước cơ hội lập kỷ lục lịch sử. Nếu giữ sạch lưới trong trận chung kết, anh sẽ trở thành thủ môn đầu tiên đạt được 6 trận giữ sạch lưới trong một kỳ Cúp châu Phi.

Nếu như hàng thủ vững vàng bao nhiêu thì hàng công Morocco với đầu tàu Brahim Diaz lại thăng hoa bấy nhiêu. Ngôi sao Real Madrid đưa đội tuyển vào bán kết bằng cách ghi bàn trong cả 5 trận. Cầu thủ của Real Madrid chỉ cần thêm một bàn thắng nữa để sánh ngang với Ahmed Faras, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Morocco tại Cúp châu Phi. Hôm nay, NHM rất cần anh làm điều đó để đưa Morocco lên ngôi.

1767991946154-22bd8646-e532-48cf-8d5b-577aee3e7c7c.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Morocco vs Senegal

Trái ngược với sự chắc chắn của Morocco là phong độ tấn công vũ bão của Senegal. Dưới sự dẫn dắt của HLV Pape Thiaw, họ đã tự tin tiến bước qua mọi vật cản, phá vỡ các kỷ lục của chính mình. Senegal ghi bàn trong tất cả 6 trận (lần đầu tiên trong lịch sử Senegal làm được điều này), ghi được 12 bàn thắng (số bàn thắng cao nhất của Senegal trong một chiến dịch).

Nhưng khi cần, Senegal vẫn sẵn sàng chơi thực dụng. Sau 4 trận bùng nổ, 2 trận gần nhất Senegal thắng tối thiểu. Trận bán kết với Ai Cập đặc biệt ấn tượng, khi "Những chú sư tử Teranga" hoàn toàn vô hiệu hóa đối thủ, chỉ cho phép Salah và đồng đội tung ra 3 cú sút.

Senegal là đội bóng ổn định nhất tại Cúp châu Phi trong những năm gần đây. Từ 2019 tới nay đã trải qua 4 VCK thì có tới 3 lần Senegal ghi tên ở trận đấu cuối cùng. Ở trận chung kết rất có thể là cuối cùng của những Mane, Koulibaly… Senegal chắc chắn cũng rất khát khao một chiến thắng.

Đội hình dự kiến Morocco vs Senegal

Morocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Khannouss, El Aynaoui, Saibari; Diaz, Ezzalzouli, El Kaabi

Senegal (4-3-3): Mendy; Diatta, Sarr, Niakhate, Malick Diouf; Gueye, Gueye, Camara; Mane, Ndiaye, Jackson

Dự đoán tỷ số: Morocco 1-0 Senegal

Đặng Lai
