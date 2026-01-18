Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

HLV Troussier nói gì khi Việt Nam gặp Trung Quốc ở vào bán kết U23 châu Á?

Đặng Lai

TPO - Ngày 20/1, U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ so tài với nhau ở bán kết U23 châu Á. Philippe Troussier, người từng làm việc ở Việt Nam lẫn Trung Quốc, đã đưa ra góc nhìn độc đáo về trận đấu này.

philippe-troussier-1010221241.jpg
HLV Troussier từng nhiều năm làm việc ở Trung Quốc

Vị HLV người Pháp chia sẻ quan điểm trên tờ Sohu của Trung Quốc: "Đối với U23 Việt Nam, việc được gặp U23 Trung Quốc dễ dàng hơn nhiều so với Uzbekistan. Còn đối với U23 Trung Quốc, thi đấu với Việt Nam lại thích hơn nhiều so với khả năng gặp UAE".

Theo ông Troussier, trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc có lẽ là cặp đấu mà cả 2 đều mong muốn. Và ông có lý. Bóng đá Việt Nam luôn gặp khó mỗi khi đối mặt với Uzbekistan ở mọi cấp độ. Ngoài việc toàn thua ở sân chơi U23, đội U22/U23 Việt Nam cũng thường xuyên không thắng đối thủ Trung Á này khi so tài tại các giải giao hữu gần đây.

Trên truyền thông xứ tỷ dân, ông Troussier cũng phân tích những điểm mạnh và yếu của U23 Việt Nam. “Trước những đối thủ có thể hình mạnh mẽ, U23 Việt Nam đã xuyên thủng hàng phòng ngự bằng những pha di chuyển linh hoạt và đường chuyền ngắn với tốc độ nhanh. Việc thắng cả 3 trận vòng bảng và chỉ để thủng lưới một bàn, thể hiện khả năng thực thi chiến thuật xuất sắc của đội tuyển này.

image-2.jpg
Trung Quốc sở hữu những tiền đạo rất cao to

Tuy nhiên, Troussier cũng gián tiếp chỉ ra điểm yếu của đội. Khả năng phòng ngự trên không của Việt Nam chưa đủ mạnh. Cả hai bàn thua trước UAE đều đến từ không chiến. Và chi tiết này có thể được U23 Trung Quốc lưu tâm.

Sức hấp dẫn của bóng đá nằm ở chỗ "quả bóng tròn", mọi khả năng đều có thể xảy ra, không có sự phân biệt tuyệt đối giữa mạnh và yếu. Ít ai nghĩ được Uzbekistan dứt điểm tới 28 lần, gồm 8 trúng đích, trong khi Trung Quốc là 0, nhưng vẫn gục ngã. Cũng ít ai tưởng tượng được là U23 Việt Nam lại thắng cả 4 trận từ đầu giải, trước các đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn", Sohu kết lại.

Ông Troussier có lẽ là "gạch nối" giữa bóng đá Trung Quốc và bóng đá Việt Nam. 2 năm trước, ông từng dẫn dắt U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ông đã trao cơ hội thể hiện cho những Đình Bắc và Văn Khang hay Thái Sơn, những người đang là trụ cột của U23 Việt Nam. Trước đó ông đã trải qua nhiều năm làm việc ở Trung Quốc, cho nhiều đội bóng lớn. Và có lẽ ông rất hiểu cách vận hành cũng như con người ở 2 nền bóng đá này.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
#U23 châu Á #VCK U23 châu Á #U23 Việt Nam #HLV Kim Sang Sik #Thái Lan #Đình Bắc #Văn Khang #Văn Thuận #Trung Kiên #Saudi Arabia #U23 Trung Quốc #Việt Nam vs Trung Quốc #Troussier

