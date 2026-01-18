Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

'U23 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà U23 Trung Quốc từng đối mặt'

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ấn tượng với phong độ cũng như trình độ của U23 Việt Nam, chuyên gia của Trung Quốc nhận định, đội quân của HLV Kim Sang-sik sẽ là thử thách cực đại cho U23 Trung Quốc.

1000043185.jpg

Theo tờ Thanh niên Bắc Kinh, ngay sau trận đấu với U23 Uzbekistan kết thúc và U23 Trung Quốc lọt vào bán kết, đội ngũ trinh sát của HLV Antonio Puche đã gửi tới Ban huấn luyện các video trận đấu của U23 Việt Nam cùng những thông tin thu thập được.

Có nghĩa, trong khi Li Hao và đồng đội đang ăn mừng, Antonio cùng cộng sự đã bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu. Như Thanh niên Bắc Kinh nhận định, "so với bốn đội trước đó, U23 Việt Nam chắc chắn là đối thủ mạnh nhất mà U23 Trung Quốc từng đối mặt".

Lý giải điều này, tác giả bài viết bày tỏ sự ngưỡng mộ với chất lượng tấn công của U23 Việt Nam cùng chiến thuật linh hoạt và đa dạng mảng miếng mà HLV Kim Sang-sik triển khai.

"Với mỗi đối thủ họ lại có cách tiếp cận khác nhau. Ví dụ, U23 Việt Nam chơi với sơ đồ 4-4-2 cân bằng; sau đó chuyển sang 3-4-3 ở hai trận còn lại của vòng bảng, rồi điều chỉnh thành 5-4-1 với lối đá phòng ngự phản công ở trận thắng U23 UAE. Điều này khác với sự nhất quán của U23 Trung Quốc, luôn duy trì khối phòng ngự thấp", bài viết phân tích.

Trên Sina Sports, chuyên gia Huang Jianxiang cũng ca ngợi khả năng kiểm soát bóng, di chuyển và phối hợp của các cầu thủ U23 Việt Nam, dựa trên nền tảng đào tạo bài bản, kỹ thuật cá nhân của từng vị trí trên sân trong việc gây áp lực, luân chuyển bóng. "Một suất ở bán kết hoàn toàn tương xứng với trình độ của U23 Việt Nam", ông nhận xét.

Cũng trên Sina Sports, một bài khác nhắc đến sự tự tin của HLV Kim Sang-sik, các cầu thủ và cả truyền thông Việt Nam khi nói về chiến thắng. Sau đó, họ nói rằng thái độ tự tin này đến từ những thành công liên tiếp gần đây, nền tảng thể lực, chiến thuật, sự phục hồi và phân tích thông minh.

"Và tất cả những điều này không có được sau một đêm, mà là quá trình dài kiên trì với đào tạo trẻ, điều mà bóng đá Trung Quốc cần học hỏi", họ viết.

Trên Sohu, người Trung Quốc cũng thừa nhận U23 Trung Quốc chơi thứ bóng đá tuy hiệu quả nhưng không thực sự hấp dẫn. "Đúng là trong bóng đá, nếu chiến thắng được thể hiện một cách đẹp mắt thì rất hoàn hảo, nhưng xét cho cùng, chính các chiến thắng xấu xí này lại mang đến nguồn năng lượng tích cực mà bóng đá Trung Quốc, hiện đang trong giai đoạn sa sút, rất cần", họ bình luận.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
