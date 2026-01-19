BLV Trung Quốc hết lời khen U23 Việt Nam trước vòng bán kết

TPO - Ngay trước khi bước vào trận bán kết gặp U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026, truyền thông và giới chuyên môn bóng đá ở Trung Quốc đang dành sự chú ý đặc biệt cho U23 Việt Nam sau những màn trình diễn ấn tượng của giải đấu. Trong đó, một bình luận viên kỳ cựu nổi tiếng đã có những nhận xét rất tích cực về lối chơi của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

BLV bóng đá Hoàng Kiện Tường ca ngợi lối chơi của U23 Việt Nam.

Ông Hoàng Kiện Tường, một bình luận viên có tên tuổi với hơn 2.000 trận đã bình luận trên truyền hình Trung Quốc, đánh giá màn trình diễn của U23 Việt Nam trong trận tứ kết gặp U23 UAE khiến ông liên tưởng đến phong cách thi đấu của đội tuyển Nhật Bản, một trong những nền bóng đá sở hữu kỹ thuật hàng đầu châu Á.

Theo ông Hoàng, trận đấu với UAE là minh chứng rõ nét cho tư duy chiến thuật và kỹ năng chơi bóng của đội tuyển trẻ Việt Nam. Mặc dù bị dẫn trước và bị gỡ hòa hai lần, U23 Việt Nam vẫn giữ được sự tự tin, điều chỉnh lối chơi hợp lý và cuối cùng thắng chung cuộc sau loạt hiệp phụ nhờ bàn thắng quyết định của Phạm Minh Phúc. Với lối chơi kiểm soát bóng, chuyền ngắn và di chuyển linh hoạt, ông Hoàng nghĩ rằng không ít khán giả khi xem trực tiếp có thể nhầm đội bóng này với một tuyển Nhật Bản thu nhỏ.

Bình luận viên Trung Quốc cũng chỉ ra rằng điểm yếu của U23 Việt Nam nằm ở thể hình và sức mạnh, điều khiến họ bị thua bàn từ hai pha không chiến. Tuy vậy, ông tin rằng kỹ thuật là điều mà U23 Việt Nam đang thể hiện rất tốt. "Đây là minh chứng rõ nét cho thành quả tích lũy suốt hơn một thập niên qua, đi đúng hướng trong quá trình xây dựng và phát triển bóng đá Việt Nam", ông nói.

Đình Bắc là ngôi sao sáng nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á.

Ngoài ra, ông Hoàng còn nêu vài cá nhân nổi bật trong đội hình Việt Nam, trong đó có tiền đạo số 7, Nguyễn Đình Bắc, người đã để lại ấn tượng mạnh với phong độ ổn định và tinh thần chơi bóng quyết tâm. Tiền đạo thuộc biên chế Công An Hà Nội đã ghi tới 3 bàn thắng và đang trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới. Với những gì đã thể hiện, ông khẳng định vị trí Top 4 giải đấu là hoàn toàn xứng đáng đối với U23 Việt Nam.

Nhận xét của ông Hoàng phần nào phản ánh cái nhìn ngày càng thay đổi từ truyền thông khu vực về đội tuyển trẻ của Việt Nam, khi họ không chỉ được xem là đội bóng mạnh ở Đông Nam Á mà còn là đối thủ đáng gờm trên bản đồ bóng đá châu lục.