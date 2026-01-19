HLV Kim Sang-sik giải mã U23 Trung Quốc ngay trên sân tập

Chiều ngày 18/1, U23 Việt Nam có buổi tập chính thức đầu tiên chuẩn bị cho trận bán kết gặp U23 Trung Quốc vào ngày 20/1. Đây là buổi tập rất quan trọng, khi Đình Bắc cùng đồng đội bắt tay vào tập luyện phương án đối phó với đội quân của HLV Antonio Puche, với mục tiêu giành vé vào chung kết VCK U23 châu Á 2026.
Như đã biết, vào ngày 17/1, HLV Kim Sang-sik cùng toàn bộ thành viên Ban huấn luyện đã có mặt trên khán đài Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium để theo dõi trận đấu của U23 Trung Quốc, sau đó có những phân tích về lối chơi, cách vận hành hệ thống cũng như các mối đe dọa chính.
Kết hợp với điều nghiên băng hình cùng nhiều tư liệu thu thập từ trước, chiến lược gia người Hàn Quốc đã phác thảo các phương án khắc chế đối thủ cũng như khoan phá vào cấu trúc phòng ngự chắc chắn mà HLV Antonio thiết lập trước khung thành của thủ môn Li Hao.
Để đưa các tính toán trên giấy ra thực tế sân cỏ cần một quá trình chuẩn bị công phu. Và HLV Kim Sang-sik đã bắt tay vào việc, phổ biến những yêu cầu với các học trò ngay khi tới sân tập ngày 18/1. Trước toàn bộ cầu thủ, chiến lược gia người Hàn Quốc đã trình bày các ý tưởng thông qua sa bàn và nội dung buổi tập sẽ tập trung vào các bài chiến thuật do ông cùng cộng sự thiết kế.
Sau gần 2 ngày nghỉ ngơi, các cầu thủ U23 Việt Nam trông hoàn toàn tươi mới. Đình Bắc, Lê Viktor cùng Phạm Lý Đức, Xuân Bắc rồi Thanh Nhàn, Văn Thuận đều sung sức, không còn bị làm phiền bởi các chấn thương. Tất cả háo hức bước vào các bài tập chiến thuật với quyết tâm cao độ, sẵn sàng làm nên một chiến thắng nữa để nối dài mạch thắng lợi ấn tượng cùng HLV Kim Sang-sik.
Với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết, chúng ta hãy cùng chờ đón những "món quà" bất ngờ mà chiến lược gia 47 tuổi cùng các học trò đưa tới cho U23 Trung Quốc vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium.
