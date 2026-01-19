Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Gặp U23 Trung Quốc ở bán kết, U23 Việt Nam tái ngộ trọng tài rút thẻ vàng với Đình Bắc

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ở trận bán kết sắp tới gặp U23 Trung Quốc, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tái ngộ trọng tài Alexander George King (Australia) từng bắt trận chính trận U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia.

1000043196.jpg

Tối 18/1, AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận bán kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc vào lúc 22h30 ngày 20/1. Người được chọn cầm cân nảy mực chính là trọng tài Alexander George King quốc tịch Australia.

Đây là lần thứ hai trọng tài Alexander George King bắt chính trong trận đấu có U23 Việt Nam. Trước đó ở vòng bảng, vị vua áo đen này điều hành trận U23 Việt Nam thắng chủ nhà U23 Saudi Arabia 1-0 tại lượt cuối bảng A.

Trận đấu đó, ông trọng tài Alexander George King đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với những quyết định chính xác được đưa ra. Hơn một lần ông bác bỏ đòi hỏi phải được hưởng phạt đền của chủ nhà U23 Saudi Arabia, với lý do cầu thủ U23 Việt Nam tranh chấp hợp lệ. Duy nhất một tình huống khó hiểu xảy ra khi tổ VAR kiến nghị có nên phạt thẻ đỏ với pha vào bóng của Đình Bắc với cầu thủ đội bạn phút 48, song trọng tài người Australia chỉ rút thẻ vàng. 16 phút sau, Đình Bắc đã ghi bàn duy nhất của trận đấu với một cú sút chéo góc.

1000043197.jpg
Đây là lần thứ hai trọng tài Alexander George King bắt chính trong trận đấu có U23 Việt Nam.

Ông Alexander George King khởi nghiệp trọng tài ở giải bóng đá Sunny Coast, khu vực ngoại ô ở phía Đông Nam Queensland (Australia) khi mới 13 tuổi. Ông chính thức nằm trong danh sách trọng tài chính ở A League từ năm 2017 và trở thành trọng tài FIFA vào năm 2020.

Trước khi cầm còi ở VCK U23 châu Á 2026, trọng tài Alexander George King đã hai lần tham dự giải đấu này vào các kỳ 2022 và 2024. Theo thống kê từ transfermarkt, trong 196 trận bắt chính, ông George King đã rút ra đến 739 thẻ vàng và 33 thẻ đỏ, tương đương 3,77 thẻ vàng và 0,16 thẻ đỏ mỗi trận. Ông cũng rất quyết đoán trong các tình huống cần đưa ra quyết định nhanh, khi thổi đến 63 quả phạt đền trong suốt sự nghiệp cầm còi, tương đương 0,32 lần/trận.

Hỗ trợ cho trọng tài Alexander King ở trận bán kết sắp tới sẽ là hai trợ lý đồng hương gồm ông James Andrew Lindsay và ông Kearney John Robinson. Trong khi đó, trọng tài bàn là ông Qasim Matar Ali Al-Hatmi (người Oman) còn điều hành phòng VAR là ông Muhammad Taqi đến từ Singapore.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #trực tiếp bán kết VCK U23 châu Á 2026 #bán kết VCK U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #nhận định U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #U23 Trung Quốc #Đình Bắc #Đình Bắc U23 Việt Nam

