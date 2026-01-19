Senegal vô địch cúp châu Phi sau trận chung kết hỗn loạn

TPO - Pape Gueye ghi bàn duy nhất trong hiệp phụ, đưa Senegal đánh bại Maroc để đăng quang ngôi vô địch cúp châu Phi 2025 trong trận chung kết mà các cổ động viên tìm cách tràn vào sân khiến trận đấu bị tạm dừng 20 phút cuối thời gian thi đấu chính thức.

Cuộc đối đầu giữa Senegal và Maroc diễn ra căng thẳng và đầy quyết liệt. Trong phần lớn thời gian trận đấu, đôi bên chơi ngang ngửa với các tình huống "ăn miếng trả miếng" nhưng không bên nào ghi được bàn thắng.

Kịch tính được đẩy cao ở những phút cuối. Phút bù giờ 90+3, Abdoulaye Seck (Senegal) đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng bị trọng tài chính Jean-Jacques Gambo Ndala từ chối.

Ít phút sau, trọng tài gây tranh cãi khi cho Maroc hưởng phạt đền từ tình huống Brahim Diaz bị kéo áo trong vòng cấm. Hỗn loạn lập tức xảy ra trên sân Prince Moulay Abdellah khi các CĐV tìm cách tràn xuống sân. HLV Pape Thiaw yêu cầu cầu thủ rời sân vào đường hầm, khiến trận đấu bị hoãn lại gần 20 phút.

Khi trật tự được vãn hồi, Brahim Diaz thực hiện quả phạt 11m. Tuy nhiên, ngôi sao Real Madrid lại đá không thành công khi thực hiện quả Panenka để thủ môn Senegal bắt gọn.

Kết thúc thời gian thi đấu chính thức bất phân thắng bại, 2 đội phải bước vào hiệp phụ và tại đây, Pape Gueye toả sáng với bàn thắng duy nhất đem lại chiến thắng cùng chức vô địch cúp châu Phi 2025 cho Senegal. Những nỗ lực của Maroc chỉ đổi lại tình huống đánh đầu dội xà ngang của Nayef Aguerd.