Thể thao

Google News

Cựu tiền đạo MU chỉ trích lối chơi của U23 Trung Quốc

Đặng Lai

TPO - Sau trận thắng trước U23 Uzbekistan trên chấm luân lưu, U23 Trung Quốc đã giành vé vào bán kết. Nhưng chiến thắng này khiến ngay cả các cựu danh thủ xứ tỷ dân không cảm thấy hài lòng.

fg.jpg
Dong Fangzhuo, tiền đạo từng khoác áo MU, không hài lòng về các đàn em

Trong trận tứ kết, U23 Trung Quốc triển khai thứ bóng đá quen thuộc là phòng ngự triệt để, nhẫn nhịn chịu đựng trước những pha tấn công không ngừng nghỉ của đối thủ. Và cuối cùng, U23 Trung Quốc đã đạt được tham vọng. Họ trải qua trận thứ 4 liên tiếp từ đầu giải không thủng lưới, tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất.

Chiến thắng này đã gây ra tranh cãi trong lòng NHM xứ tỷ dân. Trên các trang mạng, có người ca ngợi, có người lại cho rằng đây là chiến thắng của may mắn và của riêng thủ môn Li Hao vì “cả đội chỉ có Li Hao biết chơi bóng”. Và kết quả vừa qua cũng gây ra tranh luận lớn giữa các chuyên gia bóng đá Trung Quốc.

Zhao Peng, người từng 37 lần khoác áo đội tuyển xứ tỷ dân, không ngần ngại tuyên bố chiến thắng của U23 Trung Quốc “chẳng mang ý nghĩa gì”. Anh nhấn mạnh trong một chương trình bình luận: “Thắng theo cách này thì có ý nghĩa gì? Đội bóng của chúng ta chỉ biết phòng ngự và kém cỏi trong khâu kiểm soát bóng".

3129da21aef343d4b3426fc17665b687.jpg
Zhao Peng (phải) khi còn khoác áo đội tuyển Trung Quốc

Dong Fangzhuo, tiền đạo từng khoác áo MU thời Sir Alex Ferguson cũng đồng quan điểm. Anh nói: “Mặc dù đội tuyển đã tạo nên một hành trình lịch sử khi lọt vào bán kết, nhưng chiến thuật của HLV trưởng Antonio Puche quá đơn giản, đặc biệt là việc sử dụng cầu thủ tài năng Kuai Jiwen. Đưa Kuai Jiwen vào sân, cậu ấy có thể nhận bóng và tổ chức lối chơi, nhưng lại bị lãng phí. Thi đấu như vậy thì có ích gì?”.

Lời chỉ trích của Dong Fangzhuo không phải là không có cơ sở. Trong trận đấu với U23 Thái Lan, chiến thuật tổng thể của đội là phản công với những đường chuyền dài. Nó khiến Kuai Jiwen, người xuất sắc trong những pha chuyền sệt, hầu như không có cơ hội thể hiện kỹ năng. Anh hiếm khi có bóng chứ chưa nói đến việc phô diễn tài năng rê dắt và kiến ​​tạo. Trước Uzbekistan, cầu thủ 19 tuổi cũng gặp khó khăn tương tự. Anh xuất hiện 22 phút trên sân và hầu như không để lại dấu ấn.

Tuy nhiên, có thể dự đoán rằng chiến thuật của Antonio Puche khó thay đổi. Điều này có nghĩa là tại VCK U23 châu Á 2026, các cầu thủ kỹ thuật và sáng tạo nhất của U23 Trung Quốc vẫn phải phục vụ cho lối chơi tử thủ, trước mắt là trước U23 Việt Nam.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
