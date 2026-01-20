'U23 Việt Nam sẽ giải quyết gọn ghẽ U23 Trung Quốc trong 90 phút'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trước trận bán kết của VCK U23 châu Á 2026, Bình luận viên Quang Huy có niềm tin mạnh mẽ về một chiến thắng cho U23 Việt Nam, có thể với tỷ số sít sao và trong 90 phút.

1000043138.jpg

Theo BLV Quang Huy, điểm mạnh lớn nhất của U23 Trung Quốc là hàng phòng ngự có tổ chức, chơi kỷ luật. "Từ đầu giải họ chưa thủng lưới bàn nào, dựa vào điểm tựa là thủ môn Li Hao để luôn cố gắng thủ kỹ và đá kiểu lai rai. Vậy nên trận bán kết này, chúng ta đá cửa trên, phải dứt điểm sớm, tránh kéo dài sẽ bất lợi. U23 Việt Nam từng chứng tỏ được khả năng áp đặt trước các đội lớn, thì chẳng có lý do gì không chơi cửa trên trước Trung Quốc", BLV Quang Huy nói.

Về lối chơi cùng các nhân tố khác của U23 Trung Quốc, BLV Quang Huy "không thấy có gì đặc sắc", đồng thời cũng chỉ ra "hàng công của họ thiếu sức sáng tạo và hầu như không để lại ấn tượng gì". Ông cho biết: "Theo dõi truyền thông hai nước trước trận bán kết, tôi thấy phía Trung Quốc cho rằng điểm yếu của U23 Việt Nam là không chiến và chỉ cần khai thác yếu tố này, U23 Trung Quốc có thể giành chiến thắng.

Đúng là cách đây ít ngày, U23 UAE đã sử dụng những đường bóng bổng, đánh đầu và kiếm được hai bàn thắng, nhưng không có nghĩa U23 UAE làm được, U23 Trung Quốc cũng làm được. Tôi nghĩ U23 Trung Quốc không dễ để ghi bàn nhờ không chiến".

BLV Quang Huy cũng đánh giá, Đình Bắc tiếp tục là cầu thủ nhân tố có thể tạo nên sự khác biệt ở trận bán kết. Mặc dù vậy, với các tính toán thâm sâu của HLV Kim Sang-sik, cũng không loại trừ khả năng ông sẽ tung ra những nhân tố đặc biệt nhằm tạo nên bất ngờ cho đối thủ.

"Tôi cho rằng Đình Bắc tiếp tục ngồi dự bị nếu không có gì đột biến lớn. Cậu ấy có thể vào sân sau và tỏa sáng, trong khi những cầu thủ khác làm “chim mồi” và phá sức đội bạn. Tôi cũng chờ đợi những bố trí nhân sự từ ông Kim, bởi ông này thường có những sự thay đổi rất khó đoán, đưa vào sân những cầu thủ khiến đội bạn choáng váng", BLV Quang Huy chia sẻ.

Về kết quả trận đấu, BLV Quang Huy tin tưởng U23 Việt Nam giành chiến thắng: "Tôi nghĩ chúng ta cố gắng giải quyết sớm, thắng gọn gàng thay vì đưa trận đấu sang hiệp phụ hoặc đá luân lưu. Tỷ số có thể sát nút và U23 Việt Nam thắng ngay trong 90 phút".

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
