Nhận định U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc, 18h30 ngày 20/1: Kịch tính 'chung kết sớm'

TPO - Nhận định bóng đá U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc, bán kết U23 châu Á 2026, lúc 18h30 ngày 20/1. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây là cuộc chạm trán giữa hai đối thủ quen thuộc của bóng đá châu Á, nơi U23 Nhật Bản hướng tới kỷ lục vô địch lần thứ ba, còn U23 Hàn Quốc quyết tâm tái lập vinh quang từng đạt được vào năm 2020.

Nhận định trước trận đấu

Trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc được xem như “chung kết sớm” của giải đấu, nơi hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch đối đầu trực diện. Không chỉ là cuộc chiến vì tấm vé vào chung kết, đây còn là màn so tài danh dự giữa hai nền bóng đá trẻ giàu truyền thống và có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu lục.

U23 Nhật Bản bước vào vòng bán kết với vị thế của đương kim vô địch và là đội để lại dấu ấn đậm nét nhất từ đầu giải. Sự ổn định trong cách vận hành lối chơi giúp đại diện xứ Mặt trời mọc duy trì thế chủ động trong phần lớn thời gian thi đấu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Go Oiwa, U23 Nhật Bản thể hiện rõ bản sắc kiểm soát không gian, giữ cự ly đội hình hợp lý và tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Việc sở hữu chỉ số bàn thua kỳ vọng thấp nhất giải là minh chứng cho khả năng hạn chế cơ hội của đối phương cũng như tính kỷ luật trong triển khai chiến thuật.

Ở mặt trận tấn công, U23 Nhật Bản đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 11 pha lập công. Lối chơi đa dạng cho phép họ tiếp cận khung thành đối phương bằng nhiều phương án, từ phối hợp trung lộ đến những tình huống xâm nhập biên có tính sát thương cao. Tuy nhiên, trận tứ kết với U23 Jordan đã phần nào phơi bày những giới hạn. Khi bị gây sức ép liên tục và đối thủ đọc được cách triển khai, U23 Nhật Bản gặp không ít khó khăn và chỉ có thể giành quyền đi tiếp sau loạt sút luân lưu.

Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc tiến vào bán kết sau một hành trình không quá suôn sẻ, nhưng càng đi sâu họ càng cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. Vòng bảng không mang lại nhiều ấn tượng, song qua từng trận đấu, đội bóng xứ Kim chi dần thể hiện sự gắn kết và ổn định trong lối chơi. Chiến thắng trước U23 Australia ở tứ kết là minh chứng cho quá trình hoàn thiện đó, khi Hàn Quốc tìm được điểm cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, đồng thời biết cách trừng phạt đối thủ trong những thời điểm then chốt.

So với Nhật Bản, sức tấn công của U23 Hàn Quốc không quá bùng nổ. Việc các bàn thắng được chia đều cho nhiều cầu thủ phản ánh tinh thần tập thể, nhưng cũng cho thấy họ thiếu một mũi nhọn thực sự nổi bật trên hàng công. Không ít thời điểm, U23 Hàn Quốc gặp khó trong việc áp đặt thế trận và xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Dù vậy, khi đối đầu với Nhật Bản, đội bóng này không chịu áp lực phải kiểm soát bóng. Lối chơi phòng ngự phản công, dựa trên nền tảng thể lực, tốc độ và những đường chuyền dài, có thể trở thành lựa chọn hợp lý - tương tự cách họ đã vận hành trước Australia.

Đây là lần thứ tư U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc chạm trán nhau tại U23 châu Á. Trong hai lần đối đầu đầu tiên ở các trận đấu loại trực tiếp, Nhật Bản đều giành chiến thắng ở chung kết năm 2016 và tứ kết năm 2022. Hàn Quốc mới chỉ một lần đánh bại Nhật Bản, tại vòng bảng giải đấu năm 2024.

Hai đội quá hiểu nhau, không chỉ bởi lịch sử đối đầu, mà còn bởi sự tương đồng trong triết lý đào tạo bóng đá trẻ. Những cuộc chạm trán ở cấp độ U23 giữa Nhật Bản và Hàn Quốc thường diễn ra căng thẳng, chặt chẽ và hiếm khi được quyết định bởi thế trận áp đảo, mà bởi những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt.

Trong bối cảnh đó, trận bán kết nhiều khả năng sẽ diễn ra với nhịp độ thận trọng và giằng co. U23 Nhật Bản có xu hướng kiểm soát trận đấu, hạn chế rủi ro và tìm kiếm khác biệt bằng sự đa dạng trong tấn công. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc kiên nhẫn chờ đợi sai sót của đối phương để tung ra đòn phản công quyết định. Ở một trận đấu mà chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khép lại cả hành trình, bản lĩnh, khả năng thích nghi và sự hiệu quả trong khâu dứt điểm sẽ là yếu tố mang tính quyết định.

Thông tin lực lượng

U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc có đầy đủ đội hình tốt nhất

Đội hình dự kiến U23 Nhật Bản: Araki, Mori, Okabe, Ichihara, Umeki, Ozeki, Pgura, Sato, Ishibashi, Yokohama, Nwadike. U23 Hàn Quốc: Hong Sung Min, Lee Geon Hee, Lee Hyun Yong, Shin Min Ha, Jang Seon Hwan, Kim Yong Hak, Kim Dong Jin, Bae Hyun Seo, Kang Seong Jin, Kang Min Jun, Baek Ga On. Dự đoán tỷ số: U23 Nhật Bản 1-1 U23 Hàn Quốc (U23 Nhật Bản thắng luân lưu)