Chiêm ngưỡng 'lá bùa hộ mệnh' của thủ môn Li Hao U23 Trung Quốc

Thanh Hải
TPO - Thủ môn Li Hao được coi là "lá bùa hộ mệnh" của U23 Trung Quốc. Và với bản thân Li Hao, anh cũng có "lá bùa hộ mệnh" của riêng mình.

c959764d98453e62313c817d3463bb88-9015.jpg

Với 24 pha cứu thua, bao gồm 8 tình huống phản xạ xuất sắc ở trận tứ kết với U23 Uzbekistan, thủ môn Li Hao đang đứng đầu danh sách cản phá của VCK U23 châu Á 2026. Bây giờ, người hâm mộ bóng đá ở đất nước tỷ dân coi Li Hao "lá bùa hộ mệnh" của U23 Trung Quốc, có thể đưa họ tới vị trí chưa từng có trong hành trình tại giải đấu châu lục.

Tuy nhiên với bản thân Li Hao, anh cũng có cho mình một "lá bùa hộ mệnh". Đó chính là cô bạn gái luôn có mặt trên khán đài tại Saudi Arabia, cổ vũ anh cũng như Long chi đội (biệt danh của U23 Trung Quốc).

Trong một tiết lộ trên mạng xã hội, Li Hao nói rằng anh cùng U23 Trung Quốc chưa bao giờ thất bại mỗi khi bạn gái anh đến xem. Vì vậy, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc cũng coi người yêu của Li Hao là "ngôi sao may mắn" của đội tuyển.

Tại giải đấu trên đất Saudi Arabia, U23 Trung Quốc đang có thành tích phòng ngự ấn tượng khi giữ sạch lưới cả 4 trận, nhờ đó tiến vào bán kết gặp U23 Việt Nam. Sau các trận đấu, Li Hao thường hướng mắt lên khán đài tìm bạn gái và dùng tay tạo thành biểu tượng trái tim. Cô bạn gái xinh đẹp của anh cũng làm cử chỉ ngọt ngào tương tự để đáp lại. Theo chia sẻ của bạn gái Li Hao, hai người thường nhắn tin cho nhau và không ngừng lặp lại câu "Phải, chúng ta đã chiến thắng!".

Li Hao và bạn gái đã gắn bó nhiều năm. Anh từng chia sẻ, quãng thời gian khó khăn nhất là khi anh ký hợp đồng Atletico Madrid năm 2023 rồi bị gửi tới Cornella, một đội bóng ở giải hạng ba Tây Ban Nha, theo dạng cho mượn. Đó là trải nghiệm không hề dễ chịu bởi Li Hao cảm thấy lạc lõng trong đội và chỉ ngồi dự bị.

"Thật may bạn gái tôi luôn ở bên, cùng tôi lên tàu điện ngầm đến sân tập và quay trở về. Giờ thì tất cả đã qua và tôi ở đây, cùng U23 Trung Quốc làm nên lịch sử ở VCK U23 châu Á. Khi bạn gái nói rằng cô ấy tự hào về tôi, tôi đã rưng rưng nước mắt", thủ môn của U23 Trung Quốc nói trong cuộc phỏng vấn với Tân Hoa xã.

Bạn gái Li Hao chắc chắn lại có mặt tại Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium khi U23 Trung Quốc đối đầu với U23 Việt Nam vào lúc 22h30 tối nay. Tuy nhiên, có thể đây cũng là lúc câu chuyện bất bại của cả hai sẽ chấm dứt.

2b1ff656844bf3f225731af184bb31ab.jpg
Li Hao tạo hình trái tim gửi tới bạn gái trên khán đài.
c308cba1b1e8d84b87b00d32f452d300.jpg
Hành động này đã trở thành thói quen của anh sau mỗi trận đấu ở VCK U23 châu Á 2026.
c959764d98453e62313c817d3463bb88.jpg
Bạn gái anh cũng đáp lại bằng cử chỉ tương tự.
fcf9a8092e73be23e3a473dadd79e954.jpg
Li Hao coi cô là bùa hộ mệnh của mình, còn người hâm mộ Trung Quốc coi bạn gái anh là "ngôi sao may mắn".
0480de4a8a37535db9c81d77cbfdad05.jpg
Chắc chắn bạn gái Li Hao sẽ có mặt tại Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium tối nay.

Thanh Hải
