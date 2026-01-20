Lối chơi của U23 Trung Quốc rất dễ đoán, nhưng hóa giải thế nào?

TPO - Không có gì phải suy đoán, U23 Trung Quốc chỉ có thể chơi phòng ngự và họ sẽ làm thế ở trận bán kết với U23 Việt Nam. Để xuyên thủng khối bê tông rắn chắc mà HLV Antonio dựng lên không phải không thể. Vấn đề có lẽ chỉ là thời điểm. Và HLV Kim Sang-sik biết rõ điều đó.

Trong cuộc họp báo trước trận bán kết, khi được hỏi về việc có tiếp tục phong cách phòng ngự thực dụng trước U23 Việt Nam, HLV Antonio Puche cho biết ông "không thể tiết lộ điều này".

Nghe như thể U23 Trung Quốc còn có cách tiếp cận khác vậy. Nhưng thật ra, nếu theo dõi các đội tuyển Trung Quốc do chiến lược gia 53 tuổi đủ nhiều sẽ thấy, phòng ngự đã "ăn vào máu" ông này.

Kể từ khi tới Trung Quốc vào năm 2019, HLV Antonio Puche lần lượt dẫn dắt các đội U16, U20 và U23 Trung Quốc. Ở mọi đội bóng, ông đều làm nên lịch sử với việc lần đầu tiên đưa đội U16 tới VCK U16 châu Á, giúp U20 vào tứ kết VCK U20 châu Á và bây giờ, dẫn U23 đi tới bán kết VCK U23 châu Á.

Điều đáng nói, tất cả những chiến tích này đều được tạo ra theo cùng một cách. Đó là phong cách phòng ngự tiêu cực đi cùng với những con số thống kê ảm đạm. Tại VCK U20 châu Á cách đây ba năm, tỷ lệ kiểm soát bóng của U20 Trung Quốc dưới 25% trong 3/4 trận đấu. Trận duy nhất trên 25% là gặp U20 Kyrgyzstan bị đánh giá yếu nhất bảng, nhưng đội bóng của HLV Antonio cũng chỉ cầm bóng 32,5%, tức vẫn thua xa đối thủ.

Toàn bộ hệ thống chiến thuật của chiến lược gia người Tây Ban Nha được thiết kế với mục đích phòng ngự. Thế nên đội của ông luôn từ chối tham gia vào cuộc chơi kiểm soát bóng, duy trì khối phòng ngự thấp với sơ đồ 5-3-2 bất kể đối thủ là ai. Dù đến từ Tây Ban Nha, song HLV Antonio lại không thích cầm bóng.

Đây chính là lời giải thích cho việc U23 Trung Quốc nhận vô vàn lời chỉ trích khi chỉ thắng Timor-Leste với tỷ số sít sao 2-1 ở vòng loại U23 châu Á 2026. Vào đến VCK, trung bình mỗi trận U23 Trung Quốc cầm bóng 36,6% thời lượng. Trước đối thủ thường bị coi là cửa dưới U23 Thái Lan, tỷ lệ kiểm soát bóng của họ cũng chỉ 39,5%.

Mặc dù tỷ lệ kiểm soát bóng thường dưới 30%, nhưng tỷ lệ bất bại của U23 Trung Quốc lại cao tới 91%. Dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio, qua 23 trận đấu, họ thắng 14, hòa 7 và chỉ thua 2. Vì vậy, kết quả biện minh cho phương tiện. Khi U23 Trung Quốc viết lại lịch sử, những lời phàn nàn về lối chơi cũng im bặt.

Xương sống trong đội hình U23 Trung Quốc chính là bộ tứ được HLV Antonio dìu dắt từ lúc còn ở đội U15. Đó là thủ môn Li Hao, người đang có tỷ lệ cản phá đáng kinh ngạc 100%; tiền vệ phòng ngự Xu Bin chuyên thu hồi bóng và phá vỡ lối chơi của đối phương; hậu vệ cánh Hu Hetao giúp thúc đẩy các đợt phản công; cùng tiền đạo Behram Abduweli, người vừa tích cực gây sức ép ở bên trên vừa có thể nhận bóng và mang đến cơ hội bứt phá cho cầu thủ giàu tốc độ Wang Yudong.

Việc U23 Trung Quốc chơi phòng ngự số đông, tập trung quanh khu vực 1/3 sân nhà, các đối thủ của họ chỉ có thể thực hiện hai giải pháp: tạt bóng và sút xa. Với các quả tạt, thể hình vượt trội của các cầu thủ Long chi đội dễ dàng hóa giải. Còn các pha dứt điểm từ xa, hoặc thiếu chính xác hoặc bị chặn lại bởi rừng chân trong vòng cấm cũng như đôi bàn tay của Li Hao.

Cách đây ít ngày, U23 Uzbekistan đã tung ra 28 cú sút nhưng có tới 18 trong số đó là các quả sút xa không gây ra nhiều mối đe dọa, đồng thời không có pha dứt điểm nào ở khu vực 5m50.

Để xuyên thủng hàng thủ của U23 Trung Quốc, cách duy nhất là sử dụng các pha phối hợp một chạm và phát huy kỹ thuật trong phạm vi hẹp, điều mà rất nhiều các cầu thủ U23 Việt Nam làm được. Bên cạnh đó, tạo nên áp lực liên tục với cả cường độ và tốc độ vào thời điểm U23 Trung Quốc tỏ ra mệt mỏi.

Ở trận đối đầu gần nhất tại Panda Cup 2025 hồi tháng 11 năm ngoái, U23 Việt Nam đã làm được những điều này. Phút 80, khi Long chi đội suy giảm thể lực và đánh mất sự tập trung, Văn Thuận có tình huống đi bóng kỹ thuật ở sát đường biên ngang và căng ngang để Minh Phúc băng vào dứt điểm thành bàn.

Vì vậy, xuyên thủng khối bê tông rắn chắc mà HLV Antonio dựng lên không phải không thể. Vấn đề có lẽ chỉ là thời điểm. Và HLV Kim Sang-sik biết rõ điều đó.