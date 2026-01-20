Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Chuyên gia: U23 Trung Quốc có thể đổi lối chơi trước U23 Việt Nam...

Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - HLV Kim Sang-sik sẽ phải chuẩn bị các phương án khác nhau, gồm cả khả năng U23 Trung Quốc sẽ chơi tấn công phủ đầu khi gặp U23 Việt Nam ở trận bán kết U23 Châu Á 2026.

anh-chup-man-hinh-2026-01-20-luc-081243.png
U23 Trung Quốc có thể sẽ đổi lối chơi khi gặp U23 Việt Nam

"Là người Việt Nam đương nhiên chúng ta luôn mong muốn đội tuyển thắng trận. U23 Việt Nam cũng đã có màn trình diễn rất ấn tượng khi vào tới bán kết giải đấu. Tuy nhiên chúng ta không thể chủ quan trước U23 Trung Quốc. Ở vòng bảng, họ chơi phòng ngự số đông nhưng đều do gặp các đối thủ mạnh ở Tây Á. Trước U23 Việt Nam, họ có thể sẽ đổi lối chơi"-cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng chia sẻ với Tiền Phong.

Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, U23 Trung Quốc có lợi thế về thể hình và thể lực, đối phương vì vậy có thể tận dụng cơ hội từ các tình huống cố định. "Về mặt lối chơi, tôi không đánh giá cao U23 Trung Quốc. Tuy nhiên nếu họ tập trung số đông phòng ngự, chúng ta sẽ gặp khó khăn. Họ cũng có con người để thực hiện các ý tưởng khi phản công. Ở trận đấu với U23 Uzbekistan, tôi theo dõi thì hiệp 2 Trung Quốc nhiều thời điểm đẩy lên chơi phản công và khá có mảng miếng"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

anh-chup-man-hinh-2026-01-20-luc-081312.png

Cụ thể theo ông Thắng, U23 Trung Quốc chơi đập nhả bật tường và từ biên đánh chọc khe, đặc biệt vào biên trái. Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ có các phương án khác nhau cho khả năng U23 Trung Quốc chơi tấn công ngay từ đầu.

Chung quan điểm trên, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc đánh giá, U23 Việt Nam vào tới bán kết nhờ lối chơi tập thể kỷ luật, và sự toả sáng của những cá nhân như Nguyễn Đình Bắc, Thái Sơn, Khuất Văn Khang...Dù gặp U23 Trung Quốc là trận đấu khó khăn nhưng nếu các cầu thủ tiếp tục chơi bóng với tinh thần mạnh mẽ, tự tin thì cơ hội để đánh bại đối thủ là trong tầm tay.

HLV Hoàng Văn Phúc cũng không loại trừ khả năng 2 đội hoà nhau 90 phút và sẽ phải chờ đến hiệp phụ, thậm chí loạt luân lưu để phân định thắng bại.

Trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày hôm nay, 20/1.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tiểu Phùng
#Bán kết U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam #U23 Trung Quốc #Nguyễn Đình Bắc #Kim Sang-sik

Xem thêm

Cùng chuyên mục