Thủ môn U23 Trung Quốc: 'U23 Việt Nam là đội mạnh, chúng tôi phải nỗ lực hết mình'

TPO - Sau chiến thắng lịch sử trước Uzbekistan, U23 Trung Quốc lần đầu tiên giành vé vào bán kết giải U23 châu Á. Thủ môn Li Hao và các đồng đội chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung tối đa cho trận đấu với Việt Nam, đội bóng được đánh giá mạnh.

Khi Li Hao lao người cản phá cú sút quyết định trong loạt luân lưu trước U23 Uzbekistan, niềm vui vỡ òa trên sân King Abdullah Sports City. Thủ môn 22 tuổi này đã dẫn dắt U23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào bán kết giải U23 châu Á, trở thành người hùng nhờ sự điềm tĩnh, bản lĩnh và chuỗi pha cứu thua xuất sắc.

Sau chiến thắng nghẹt thở, Li Hao được các đồng đội công kênh ăn mừng, khoảnh khắc mà anh từng mơ ước từ thuở bé. Trong cuộc trò chuyện với Tân Hoa Xã, Li khiêm tốn: “Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. Chiến thắng này là kết quả của nỗ lực tập thể, cộng thêm chút may mắn".

Bí quyết từ… một mảnh giấy nhỏ

Trong loạt sút luân lưu, máy quay bắt trọn cảnh Li mỉm cười và liếc nhìn mảnh giấy nhỏ dán trên chai nước, khiến nhiều người cho rằng đây là bí quyết giúp anh cản phá thành công penalty.

“Tôi chuẩn bị giấy cho mỗi trận đấu, nhưng hiếm khi lấy ra", Li tiết lộ. “Nó liệt kê cách đối phương thường sút penalty. Nhưng chiến thuật tâm lý mới là quan trọng. Khi cầu thủ thấy bạn nghiên cứu, họ sẽ hoài nghi, do dự hướng sút, tự tạo áp lực cho chính mình".

Chiến thuật này phát huy hiệu quả tuyệt đối khi Li cản phá thành công cú sút quyết định, ngay sau khi đồng đội Yang Haoyu đá hỏng quả thứ 4. “Khi đồng đội sút hỏng, tôi không lo lắng. Tôi bảo cậu ấy: tôi sẽ cản quả tiếp theo cho cậu", Li nhớ lại.

Ba năm trước, tại U20 châu Á 2023, Li và các đồng đội bị loại ở tứ kết sau hiệp phụ. Giờ đây, họ đã vượt qua cột mốc đó, nhờ kinh nghiệm tích lũy từ Chinese Super League, China League One và nhiều giải khác. “Chúng tôi bù đắp những hối tiếc trước đây và mở một chương mới", Li chia sẻ.

Anh nhấn mạnh: “Trung Quốc hiện là đội duy nhất chưa thủng lưới. Công lao thuộc về đồng đội, ban huấn luyện và cả người hâm mộ. Cổ vũ từ khán giả vô cùng quan trọng: khi mệt, nghe họ hò reo giúp tôi sung sức hơn".

Thận trọng trước Việt Nam

Năm 12 tuổi, Li rời Trung Quốc sang Tây Ban Nha gia nhập học viện trẻ Atletico Madrid. Bảy năm sau, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp với câu lạc bộ và sau đó được cho mượn sang đội hạng ba Tây Ban Nha UE Cornella. “Cơ hội rất ít. Đó là giai đoạn khó khăn". Li nhớ lại.

Sự ủng hộ của gia đình và bạn gái là nguồn động lực vô giá giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhìn lại quãng thời gian đó, Li thừa nhận: “Những gian khổ biến thành sức mạnh. Tôi tin mình sẽ thành công. Khoảnh khắc được đồng đội nâng lên cao là minh chứng cho tất cả những gì tôi trải qua đã được đền đáp xứng đáng".

Đầu năm 2025, Li trở về Trung Quốc gia nhập CLB Qingdao West Coast dưới sự dẫn dắt của HLV Shao Jiayi. “HLV luôn bảo tôi đặt mục tiêu cao hơn và tin vào bản thân", Li nói.

HLV Shao sau đó được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Trung Quốc, khiến người hâm mộ cho rằng ngày Li 'thăng tiến' không còn xa. Tuy nhiên, Li vẫn khiêm tốn.

“Mỗi cầu thủ đều mơ được chơi cho đội tuyển Quốc gia", anh nói. “Nhưng một hai trận đấu không định nghĩa tất cả. Với thủ môn, sự ổn định là quan trọng nhất. Tôi còn trẻ, khả năng của tôi cần được cải thiện hơn nữa".

Li cho biết mục tiêu trước mắt là nhanh chóng gác cảm xúc sang một bên và chuẩn bị cho bán kết gặp Việt Nam vào ngày 20/1.

“Chúng tôi phải chơi từng trận một", anh nói. “Việt Nam là đội mạnh, không có đội yếu ở bán kết. Chúng tôi phải cống hiến hết mình và không để hối tiếc".

Li hy vọng, sự tỏa sáng của anh và các đồng đội sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Trung Quốc: “Các em thấy chúng tôi trên sân và tìm được con đường riêng, đó mới điều ý nghĩa nhất".