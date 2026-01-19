Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Thủ môn U23 Trung Quốc: 'U23 Việt Nam là đội mạnh, chúng tôi phải nỗ lực hết mình'

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau chiến thắng lịch sử trước Uzbekistan, U23 Trung Quốc lần đầu tiên giành vé vào bán kết giải U23 châu Á. Thủ môn Li Hao và các đồng đội chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung tối đa cho trận đấu với Việt Nam, đội bóng được đánh giá mạnh.

screen-shot-2026-01-19-at-153221.png

Khi Li Hao lao người cản phá cú sút quyết định trong loạt luân lưu trước U23 Uzbekistan, niềm vui vỡ òa trên sân King Abdullah Sports City. Thủ môn 22 tuổi này đã dẫn dắt U23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào bán kết giải U23 châu Á, trở thành người hùng nhờ sự điềm tĩnh, bản lĩnh và chuỗi pha cứu thua xuất sắc.

Sau chiến thắng nghẹt thở, Li Hao được các đồng đội công kênh ăn mừng, khoảnh khắc mà anh từng mơ ước từ thuở bé. Trong cuộc trò chuyện với Tân Hoa Xã, Li khiêm tốn: “Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. Chiến thắng này là kết quả của nỗ lực tập thể, cộng thêm chút may mắn".

Bí quyết từ… một mảnh giấy nhỏ

Trong loạt sút luân lưu, máy quay bắt trọn cảnh Li mỉm cười và liếc nhìn mảnh giấy nhỏ dán trên chai nước, khiến nhiều người cho rằng đây là bí quyết giúp anh cản phá thành công penalty.

“Tôi chuẩn bị giấy cho mỗi trận đấu, nhưng hiếm khi lấy ra", Li tiết lộ. “Nó liệt kê cách đối phương thường sút penalty. Nhưng chiến thuật tâm lý mới là quan trọng. Khi cầu thủ thấy bạn nghiên cứu, họ sẽ hoài nghi, do dự hướng sút, tự tạo áp lực cho chính mình".

Chiến thuật này phát huy hiệu quả tuyệt đối khi Li cản phá thành công cú sút quyết định, ngay sau khi đồng đội Yang Haoyu đá hỏng quả thứ 4. “Khi đồng đội sút hỏng, tôi không lo lắng. Tôi bảo cậu ấy: tôi sẽ cản quả tiếp theo cho cậu", Li nhớ lại.

screen-shot-2026-01-19-at-153236.png

Ba năm trước, tại U20 châu Á 2023, Li và các đồng đội bị loại ở tứ kết sau hiệp phụ. Giờ đây, họ đã vượt qua cột mốc đó, nhờ kinh nghiệm tích lũy từ Chinese Super League, China League One và nhiều giải khác. “Chúng tôi bù đắp những hối tiếc trước đây và mở một chương mới", Li chia sẻ.

Anh nhấn mạnh: “Trung Quốc hiện là đội duy nhất chưa thủng lưới. Công lao thuộc về đồng đội, ban huấn luyện và cả người hâm mộ. Cổ vũ từ khán giả vô cùng quan trọng: khi mệt, nghe họ hò reo giúp tôi sung sức hơn".

Thận trọng trước Việt Nam

Năm 12 tuổi, Li rời Trung Quốc sang Tây Ban Nha gia nhập học viện trẻ Atletico Madrid. Bảy năm sau, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp với câu lạc bộ và sau đó được cho mượn sang đội hạng ba Tây Ban Nha UE Cornella. “Cơ hội rất ít. Đó là giai đoạn khó khăn". Li nhớ lại.

Sự ủng hộ của gia đình và bạn gái là nguồn động lực vô giá giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhìn lại quãng thời gian đó, Li thừa nhận: “Những gian khổ biến thành sức mạnh. Tôi tin mình sẽ thành công. Khoảnh khắc được đồng đội nâng lên cao là minh chứng cho tất cả những gì tôi trải qua đã được đền đáp xứng đáng".

Đầu năm 2025, Li trở về Trung Quốc gia nhập CLB Qingdao West Coast dưới sự dẫn dắt của HLV Shao Jiayi. “HLV luôn bảo tôi đặt mục tiêu cao hơn và tin vào bản thân", Li nói.

screen-shot-2026-01-19-at-153254.png

HLV Shao sau đó được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Trung Quốc, khiến người hâm mộ cho rằng ngày Li 'thăng tiến' không còn xa. Tuy nhiên, Li vẫn khiêm tốn.

“Mỗi cầu thủ đều mơ được chơi cho đội tuyển Quốc gia", anh nói. “Nhưng một hai trận đấu không định nghĩa tất cả. Với thủ môn, sự ổn định là quan trọng nhất. Tôi còn trẻ, khả năng của tôi cần được cải thiện hơn nữa".

Li cho biết mục tiêu trước mắt là nhanh chóng gác cảm xúc sang một bên và chuẩn bị cho bán kết gặp Việt Nam vào ngày 20/1.

“Chúng tôi phải chơi từng trận một", anh nói. “Việt Nam là đội mạnh, không có đội yếu ở bán kết. Chúng tôi phải cống hiến hết mình và không để hối tiếc".

Li hy vọng, sự tỏa sáng của anh và các đồng đội sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Trung Quốc: “Các em thấy chúng tôi trên sân và tìm được con đường riêng, đó mới điều ý nghĩa nhất".

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Trọng Đạt
#U23 Trung Quốc #Li Hao #bán kết AFC #Việt Nam #thủ môn

Xem thêm

Cùng chuyên mục