HLV Kim Sang-sik: Trận nào cũng khó khăn, nhưng U23 Việt Nam luôn vượt qua nhờ tinh thần quyết chiến và trí thông minh

TPO - Trước trận bán kết với U23 Trung Quốc, HLV Kim Sang-sik cho biết trận đấu này cũng giống như các thử thách trước mà U23 Việt Nam phải đối mặt. Bằng tinh thần quyết chiến, trí thông minh cùng sự chuẩn bị tốt nhất, ông và các học trò sẽ một lần nữa vượt qua để đi tới chung kết U23 châu Á 2026.

Trước trận bán kết VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik cho biết, việc U23 Việt Nam nằm trong số 4 đội mạnh nhất giải là một vinh dự, đồng thời hạnh phúc khi nhìn lại hành trình đã qua, dù ông cùng học trò "vấp phải không ít khó khăn, trở ngại và thi đấu với những đối thủ mạnh, nhưng trong mọi hoàn cảnh, các cầu thủ luôn thể hiện tinh thần quyết chiến và thi đấu một cách thông minh".

"Đó là lý do chúng tôi có mặt tại đây, ngày hôm nay", HLV Kim Sang-sik khẳng định với niềm tự hào. "Ngày mai, U23 Việt Nam tiếp tục đương đầu với thử thách mới mang tên U23 Trung Quốc. Đây cũng là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu như vẫn làm, dũng cảm, hết mình để đạt được mục đích mà toàn đội đề ra", nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết.

Về đối thủ U23 Trung Quốc, ông đánh giá: "Đây là lần đầu tiên U23 Trung Quốc lọt vào vòng bán kết U23 châu Á. Vì vậy tôi nghĩ họ đang có tinh thần tốt và động lực thi đấu mạnh mẽ. Tôi cũng biết đội bóng này có thủ môn Li Hao cùng hàng phòng ngự chắc chắn, khả năng tập trung cao độ. Thành tích giữ sạch lưới cả 4 trận của họ rất ấn tượng.

Mặc dù vậy, tôi cùng Ban huấn luyện U23 Việt Nam đang chuẩn bị tất cả nhiều kịch bản, phương án khác nhau cho các tình huống. Tôi tin tưởng toàn đội sẽ ở tình trạng sẵn sàng cao nhất để có một trận đấu tốt vào ngày mai".

Về tình trạng của Đình Bắc, người đã thi đấu cả 3 trận gần nhất với chấn thương, cùng sức khỏe của các cầu thủ khác, HLV Kim Sang-sik cười: "Liệu có vấn đề gì không nếu tôi nói ra điều đó trước rất nhiều phóng viên Trung Quốc ở đây? Nói chung, tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều luôn trong trạng thái sẵn sàng thi đấu. Chiến thắng gần đây ở Panda Cup 2025 cũng mang lại sự tự tin cho các học trò của tôi".

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng mơ về trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. "Vào ngày mai, tôi hy vọng U23 Việt Nam sẽ đánh bại U23 Trung Quốc. Và ở trận bán kết còn lại, U23 Hàn Quốc sẽ vượt qua U23 Nhật Bản.

Trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium.