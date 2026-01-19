Taekwondo Kids Việt Nam vinh danh tài năng trẻ sau 10 năm bền bỉ 'gieo mầm thượng võ'

Trung tâm Taekwondo Kids Việt Nam vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, đánh dấu cột mốc một thập kỷ hình thành và phát triển của một trong những thương hiệu đào tạo võ thuật thiếu nhi uy tín hàng đầu, với chủ đề xuyên suốt: “Hành trình kiên định và vươn xa”.

Chánh văn phòng Cục Thể dục Thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vũ Xuân Thành đã trao tặng giấy khen vinh dự cho tập thể và các cá nhân xuất sắc của Trung tâm.

Chương trình diễn ra tại Hà Nội tối 18/1 có sự tham dự của lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Liên đoàn Taekwondo Hà Nội, các chuyên gia, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, cùng hơn 1.000 phụ huynh và võ sinh từng gắn bó với trung tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, võ sư Nguyễn Đình Toàn, nhà sáng lập Taekwondo Kids Việt Nam, cựu vô địch quyền Taekwondo thế giới, xúc động nhìn lại chặng đường 10 năm hình thành và phát triển.

“Mười năm qua chưa bao giờ chỉ là dạy võ. Đó là hành trình của tâm huyết, của tuổi thơ và sự trưởng thành”, võ sư Nguyễn Đình Toàn chia sẻ.

Theo ông, Taekwondo Kids kiên định với sứ mệnh “rèn đức - luyện tài”, lấy kỷ luật và ý chí làm nền tảng, đồng thời nuôi dưỡng khát vọng “vươn xa”, đưa tinh thần thượng võ Việt Nam hội nhập khu vực Đông Nam Á và quốc tế.

Sau 10 năm hoạt động, Taekwondo Kids Việt Nam đã phát triển hệ thống lên 7 cơ sở tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Quảng Ninh, thu hút hơn 1.000 võ sinh theo học thường xuyên, trở thành một trong những trung tâm đào tạo Taekwondo thiếu nhi tiêu biểu cả nước.

Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Hà Nội trao khen thưởng tới đội ngũ huấn luyện viên, cán bộ Trung tâm.

Ghi nhận những đóng góp trong công tác giáo dục thể chất và phát triển phong trào, Chánh Văn phòng Cục Thể dục Thể thao (Bộ VHTTDL) Vũ Xuân Thành đã trao giấy khen cho tập thể và các cá nhân xuất sắc của Trung tâm.

Bên cạnh đó, Taekwondo Kids cũng vinh dự đón nhận giấy khen từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Liên đoàn Taekwondo Hà Nội. Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Taekwondo Kids giữ vai trò “đầu tàu” trong khối các câu lạc bộ Taekwondo phong trào tại Thủ đô.

Điểm nhấn của buổi lễ là phần vinh danh các võ sinh đạt thành tích cao. Năm 2025 được xem là mùa giải “bội thu” huy chương của Taekwondo Kids với những gương mặt tiêu biểu như Võ Việt Anh (HCV Đông Nam Á nội dung đối kháng, HCĐ châu Á), Nguyễn Phạm Thành Nguyên (HCV Đông Nam Á nội dung quyền sáng tạo), cùng nhiều võ sinh trẻ khác giành huy chương quốc gia và quốc tế.

Những thành tích này được xem là “trái ngọt” của triết lý giáo dục “gieo mầm kỷ luật - ươm dưỡng bản lĩnh” mà trung tâm theo đuổi suốt một thập kỷ.

Vinh danh các vận động viên và sự đồng hành của gia đình các em.

Trong khuôn khổ sự kiện, Taekwondo Kids Việt Nam cũng công bố các bước tiến trong hợp tác quốc tế, với những chương trình giao lưu, ký kết cùng Trung tâm thể thao Jaeil (Hàn Quốc) và Trung tâm võ thuật WhiteCourt (Canada). Đặc biệt, thành tích 29 huy chương (21 HCV) tại Giải Taekwondo quốc tế Tirak (Thái Lan) là minh chứng rõ nét cho năng lực hội nhập và bản lĩnh thi đấu của các võ sinh trẻ Việt Nam.

Song song với đào tạo chuyên môn, Taekwondo Kids tiếp tục lan tỏa các giá trị nhân văn thông qua dự án thiện nguyện “Taekwondo Kids & Friends”, hỗ trợ trẻ em khó khăn tại khu vực miền Bắc, góp phần giáo dục tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng cho các võ sinh.

Khép lại buổi lễ, Võ sư Nguyễn Đình Toàn nhấn mạnh: “10 năm là chặng đường đủ dài để khẳng định vị thế, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Taekwondo Kids Việt Nam sẽ tiếp tục đào tạo nên những thế hệ công dân toàn cầu khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần và vững vàng về nhân cách”.