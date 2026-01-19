Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Lịch thi đấu bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam gặp Trung Quốc lúc mấy giờ?

TPO - Cập nhật lịch thi đấu bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik một lần nữa được ra sân ở khung giờ đẹp.

U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U23 UAE. Ảnh: Getty

Đứng đầu bảng đấu có U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam đang được hưởng “lợi thế” về giờ thi đấu ở vòng knock-out vốn được xếp sẵn chờ đội chủ nhà. Cụ thể, sau khi vượt qua U23 UAE, đội bóng của HLV Kim Sang-sik tiếp tục được ra sân ở khung 18h30 (giờ địa phương) ở vòng bán kết - gặp U23 Trung Quốc.

Đây là khung giờ buổi tối, thời điểm thời tiết ở Saudi Arabia đã dịu mát hơn và không tạo ra khó khăn nào đáng kể cho U23 Việt Nam. Quan trọng hơn, U23 Việt Nam còn được nghỉ nhiều hơn đối thủ 1 ngày nhờ lịch thi đấu kể trên.

Ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đều phải thi đấu 120 phút và tiêu tốn rất nhiều sức lực. Việc có thêm ngày nghỉ có thể tạo ra khác biệt lớn cho Nguyễn Đình Bắc và các đồng đội.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 (theo giờ Việt Nam). Ở trận đấu này, U23 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik toàn thắng ở vòng bảng trước khi đánh bại U23 UAE 3-2 sau hiệp phụ. Trong khi đó, U23 Trung Quốc chỉ thắng 1 trận ở vòng bảng (hòa 2), và vượt qua U23 Uzbekistan trên loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong 120 phút. Đây cũng là lần đầu tiên U23 Trung Quốc vào đến bán kết trong lịch sử tham dự giải U23 châu Á.

Ở trận bán kết còn lại, hai ứng cử viên vô địch U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc sẽ gặp nhau. U23 Nhật Bản chính là đội giàu thành tích nhất giải với 2 lần vô địch vào các năm 2016 và 2024. Ngược lại, U23 Hàn Quốc cũng từng lên ngôi vào năm 2020 và có tổng cộng 5 lần vào bán kết - kỷ lục của giải đấu.

Lịch thi đấu bán kết U23 châu Á 2026 mới nhất

18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc

22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

