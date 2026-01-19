Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Báo Tiền Phong đấu giá trực tuyến áo đấu của Đội tuyển quốc gia Việt Nam

Đại Dương
TPO - Lúc 10 giờ hôm nay, 19/1/2026, Báo Tiền Phong tổ chức đấu giá trực tuyến một số vật phẩm áo đấu và áo tập của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Giải SEA Games 33, AFF Cup năm 2024 và Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026.

Việc đấu giá trực tuyến được thực hiện trên Fanpage Tiền Phong. Các vật phẩm quà tặng đấu giá gồm:

1/Áo đấu Đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33:

Áo có số 7 và tên cầu thủ Nguyễn Đình Bắc vô địch SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan năm 2025. Trên áo có đầy đủ chữ ký tặng của tập thể đội tuyển U22 Việt Nam.

Hoàn cảnh ký tặng: Tập thể đội U22 Việt Nam ký tặng sau khi đá xong trận chung kết với U22 Thái Lan trên sân Rajamangala tối 18/12 và trong quá trình di chuyển từ Thái Lan về Việt Nam.

﻿dsc-7475.jpg
Áo đấu Đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

2/Áo đấu Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup năm 2024:

Trên áo có đầy đủ chữ ký tặng của tập thể đội tuyển Việt Nam.

Hoàn cảnh ký tặng: Tập thể đội tuyển Việt Nam ký tặng sau khi đá xong trận chung kết lượt về với Thái Lan.

dsc-7470.jpg
Áo đấu Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup năm 2024

3/Áo tập luyện và di chuyển của Đội tuyển U23 Việt Nam tại Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026:

Trên áo có đầy đủ chữ ký tặng của tập thể đội tuyển U23 Việt Nam tham gia Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Hoàn cảnh ký tặng: Tập thể đội tuyển U23 Việt Nam ký tặng trong quá trình tập trung và trước khi di chuyển đi Saudi Arabia.

dsc-7472.jpg
Áo tập luyện và di chuyển của Đội tuyển U23 Việt Nam tại Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026

Đây là những áo bản gốc, có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam ở các cấp độ và ở các giải đấu gần đây.

Việc đấu giá nhằm triển khai chương trình từ thiện dịp Tết Bính Ngọ 2026. Toàn bộ kinh phí thu được sẽ sử dụng vào việc hỗ trợ, tặng quà thương bệnh binh, người có công, gia đình chính sách, người nghèo neo đơn trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đội tuyển bóng đá U23 quốc gia Việt Nam đang thẳng tiến vào trận bán kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026, tạo nên cơn “địa chấn” mới. Với những chiến thắng vang dội ở đấu trường khu vực và cả châu lục trong thời gian gần đây, Đội tuyển bóng đá U23 quốc gia Việt Nam nhận được sự quan tâm cổ vũ, ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ trong và ngoài nước.

Việc đấu giá này cũng nhằm giúp người hâm mộ đến gần hơn, thậm chí “chạm tay” những ngôi sao bóng đá mà mình yêu mến, Báo Tiền Phong tổ chức chương trình đấu giá vật phẩm, quà tặng liên quan đến Đội tuyển bóng đá U23 quốc gia Việt Nam.

Cuộc đấu giá dành cho tất cả mọi người, đặc biệt những người hảo tâm ủng hộ chương trình từ thiện hỗ trợ, tặng quà thương bệnh binh, người có công, gia đình chính sách, người nghèo neo đơn trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Cuộc đấu giá ban đầu dự kiến diễn ra từ lúc 10 giờ ngày 19/1/2025 đến 24 giờ ngày 20/1/2025 (sau khi trận bán kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026 giữa Việt Nam-Trung Quốc kết thúc).

Để biết chi tiết thông tin chương trình đồng thời tham gia đấu giá, kính mời người hâm mộ, nhà hảo tâm và bạn đọc vào địa chỉ sau: (1) Báo Tiền Phong - ĐẤU GIÁ ỦNG HỘ HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN NHÂN DỊP TẾT

Facebook https://www.facebook.com/www.tienphong.vn

Đại Dương
