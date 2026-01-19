Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Văn Khang và Đình Bắc chú ý: Thủ môn U23 Trung Quốc tiết lộ bí quyết bắt phạt đền

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người hùng của U23 Trung Quốc, thủ môn Li Hao vừa tiết lộ bí quyết bắt 11m khiến U23 Việt Nam phải lưu tâm.

li-hao-u23-trung-quoc.jpg
Li Hao là người hùng của U23 Trung Quốc. Ảnh: Getty

Li Hao trở thành người hùng của U23 Trung Quốc sau khi thực hiện 8 pha cứu thua trong 120 phút và đẩy 2 quả 11m trước U23 Uzbekistan, giúp đội bóng áo đỏ lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết giải U23 châu Á. Không chỉ có phản xạ xuất sắc, Li Hao còn chuẩn bị rất kỹ cho từng trận đấu.

Trong loạt sút luân lưu, máy quay liên tục ghi lại cảnh Li Hao mỉm cười và liếc nhìn một mẩu giấy nhỏ dán trên chai nước của anh - một cảnh tượng mà nhiều người cho là bằng chứng về sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đáng chú ý, ngay cả khi người sút không có tên trên ghi chú, Li Hao vẫn biết cách dùng “tâm lý chiến” gây áp lực cho đối thủ.

Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, Li Hao tiết lộ: “Tôi đã trải qua khá nhiều loạt sút luân lưu, nhưng chưa từng có trận nào ở quy mô như thế này. Tôi mỉm cười vì cảm thấy chúng tôi thực sự có cơ hội chiến thắng. Thành thật mà nói, tôi đang tận hưởng khoảnh khắc đó”.

“Tôi luôn chuẩn bị một bản ghi chú cho mỗi trận đấu, nhưng thường sẽ giấu nó đi. Tôi chỉ lấy nó ra khi cần thôi. Nó ghi rõ cách các cầu thủ đối phương thường thực hiện các quả phạt đền - nhưng trong trận đấu này, những cầu thủ được ghi tên lại thậm chí không phải là người thực hiện các quả 11m”.

“Tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn cố ý nhìn vào ghi chú. Đó là tâm lý chiến. Khi người thực hiện quả phạt đền nhận thấy bạn đã nghiên cứu kỹ về họ, điều đó sẽ tạo ra sự nghi ngờ. Họ bắt đầu suy nghĩ xem có nên thay đổi hướng hoặc kỹ thuật hay không. Chính sự do dự đó tạo ra áp lực”.

Đòn “tâm lý chiến” của Li Hao phát huy tác dụng khi một cầu thủ Uzbekistan sút bóng ra ngoài, và một cầu thủ khác bị thủ môn này cản phá. Đây là tiết lộ mà các cầu thủ U23 Việt Nam cần lưu ý, đặc biệt là Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc.

Trong hành trình vào bán kết, U23 Việt Nam hai lần được hưởng phạt đền. Đình Bắc và Văn Khang là những người lần lượt thực hiện thành công. Nếu có cơ hội trước U23 Trung Quốc, bộ đôi này cần rất tập trung nếu muốn đánh bại Li Hao.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

A Phi
#U23 Việt Nam #U23 Trung Quốc #bán kết U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #Li Hao #Khuất Văn Khang #Nguyễn Đình Bắc

