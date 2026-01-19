Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Truyền thông Trung Quốc dè chừng bộ tứ trụ cột U23 Việt Nam trước bán kết

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước thềm trận bán kết U23 châu Á 2026, truyền thông Trung Quốc tỏ ra đặc biệt thận trọng khi đánh giá sức mạnh của U23 Việt Nam, đồng thời chỉ ra bốn cái tên được xem là mối đe dọa lớn nhất với đội nhà.

1-8749.jpg

Theo Sina, ngay sau chiến thắng trước U23 Uzbekistan ở tứ kết, ban huấn luyện U23 Trung Quốc đã lập tức tiến hành phân tích băng hình các trận đấu của U23 Việt Nam. Tờ báo này khẳng định, đại diện Đông Nam Á là đối thủ khó nhằn nhất mà U23 Trung Quốc phải đối mặt kể từ đầu giải.

Tờ Sina cho rằng U23 Việt Nam vượt trội so với những đội bóng mà U23 Trung Quốc từng gặp, không chỉ ở chất lượng đội hình mà còn ở sự ổn định trong lối chơi. Truyền thông Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh vai trò của bốn trụ cột gồm Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Thanh Nhàn, những cầu thủ đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

“Sự nguy hiểm của U23 Việt Nam nằm ở bản lĩnh trận mạc. Họ sở hữu nhiều cầu thủ từng chinh chiến ở cấp độ cao như Văn Khang, Đình Bắc, Thái Sơn và Thanh Nhàn trong đội hình, đủ khả năng tạo ra khác biệt trong những thời điểm then chốt”, Sina nhận định.

Không chỉ dành sự dè chừng cho lực lượng cầu thủ, truyền thông Trung Quốc cũng dành nhiều lời khen cho HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được đánh giá cao nhờ khả năng kế thừa nền tảng kỷ luật, tinh thần thi đấu từ thời Park Hang-seo, đồng thời phát triển thêm lối chơi kiểm soát bóng hiện đại và chủ động hơn.

Sina cũng viện dẫn những thành công gần đây của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik như chức vô địch ASEAN Cup 2024, U23 Đông Nam Á 2025 và tấm HCV SEA Games 33 để cho thấy sự ổn định và chiều sâu của hệ thống đội tuyển.

Với những phân tích thẳng thắn từ phía truyền thông Trung Quốc, trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc vào tối 20/1 được dự báo sẽ là cuộc so tài căng thẳng, nơi bản lĩnh, kinh nghiệm và toan tính chiến thuật sẽ đóng vai trò quyết định.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Trọng Đạt
#Chính sách và chiến thuật bóng đá Việt Nam #Sức mạnh và cầu thủ chủ chốt của U23 Việt Nam #Ảnh hưởng của huấn luyện viên Kim Sang-sik #Phân tích truyền thông Trung Quốc về U23 Việt Nam #Chuẩn bị và dự đoán trận bán kết U23 châu Á #Thành tích và thành tựu bóng đá Việt Nam #Nhận định về đối thủ U23 Trung Quốc #Tầm quan trọng của kinh nghiệm thi đấu quốc tế #Chiến lược kiểm soát bóng và kỷ luật trong bóng đá trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục