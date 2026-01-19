Truyền thông Trung Quốc dè chừng bộ tứ trụ cột U23 Việt Nam trước bán kết

TPO - Trước thềm trận bán kết U23 châu Á 2026, truyền thông Trung Quốc tỏ ra đặc biệt thận trọng khi đánh giá sức mạnh của U23 Việt Nam, đồng thời chỉ ra bốn cái tên được xem là mối đe dọa lớn nhất với đội nhà.

Theo Sina, ngay sau chiến thắng trước U23 Uzbekistan ở tứ kết, ban huấn luyện U23 Trung Quốc đã lập tức tiến hành phân tích băng hình các trận đấu của U23 Việt Nam. Tờ báo này khẳng định, đại diện Đông Nam Á là đối thủ khó nhằn nhất mà U23 Trung Quốc phải đối mặt kể từ đầu giải.

Tờ Sina cho rằng U23 Việt Nam vượt trội so với những đội bóng mà U23 Trung Quốc từng gặp, không chỉ ở chất lượng đội hình mà còn ở sự ổn định trong lối chơi. Truyền thông Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh vai trò của bốn trụ cột gồm Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Thanh Nhàn, những cầu thủ đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

“Sự nguy hiểm của U23 Việt Nam nằm ở bản lĩnh trận mạc. Họ sở hữu nhiều cầu thủ từng chinh chiến ở cấp độ cao như Văn Khang, Đình Bắc, Thái Sơn và Thanh Nhàn trong đội hình, đủ khả năng tạo ra khác biệt trong những thời điểm then chốt”, Sina nhận định.

Không chỉ dành sự dè chừng cho lực lượng cầu thủ, truyền thông Trung Quốc cũng dành nhiều lời khen cho HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được đánh giá cao nhờ khả năng kế thừa nền tảng kỷ luật, tinh thần thi đấu từ thời Park Hang-seo, đồng thời phát triển thêm lối chơi kiểm soát bóng hiện đại và chủ động hơn.

Sina cũng viện dẫn những thành công gần đây của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik như chức vô địch ASEAN Cup 2024, U23 Đông Nam Á 2025 và tấm HCV SEA Games 33 để cho thấy sự ổn định và chiều sâu của hệ thống đội tuyển.

Với những phân tích thẳng thắn từ phía truyền thông Trung Quốc, trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc vào tối 20/1 được dự báo sẽ là cuộc so tài căng thẳng, nơi bản lĩnh, kinh nghiệm và toan tính chiến thuật sẽ đóng vai trò quyết định.