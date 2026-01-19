HLV U23 Trung Quốc: Hoàn thành giấc mơ vào bán kết, chúng tôi tiếp tục mơ đến trận chung kết

TPO - Đi tới bán kết VCK U23 châu Á 2026, HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc thừa nhận đây là một thành tựu lớn, vượt quá sự mong đợi của tất cả. Tuy nhiên, hành trình vẫn tiếp diễn và ông cùng các học trò bắt đầu mơ mộng xa hơn.

Giống như cuộc họp báo sau trận thắng U23 UAE, HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc một lần nữa than thở về lịch thi đấu khiến đội của ông luôn nghỉ ít hơn đối thủ.

"Tôi đã lo lắng về điều này", HLV người Tây Ban Nha nói, "Ở một giải đấu tầm cỡ như VCK U23 châu Á, việc được nghỉ 3 hay 4 ngày đều mang lại sự khác biệt lớn. Hơn một ngày nghỉ có nghĩa sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, quá trình phục hồi cũng tốt hơn. Nhưng biết làm sao được. Chúng tôi sẽ tìm cách vượt qua trở ngại này".

Theo chia sẻ của HLV Antonio Puche, U23 Trung Quốc bước vào VCK U23 châu Á 2026 với mục tiêu chỉ là giải quyết từng trận và không nghĩ quá xa. "Bây giờ chúng tôi có mặt ở bán kết, đây là thành tựu lớn, một giấc mơ đã thành hiện thực. Đã tới được đây dĩ nhiên không đội nào muốn thất bại. Chúng tôi sẽ chiến đấu để tiến vào chung kết", ông tuyên bố mạnh mẽ.

Để hoàn thành mục tiêu, điều U23 Trung Quốc cần làm là vượt qua U23 Việt Nam. HLV Antonio Puche đánh giá: "Chúng tôi có nhiều hiểu biết về U23 Việt Nam bởi đã đối đầu ba lần trong hai năm qua. Đó là một đội bóng được tổ chức rất tốt, tấn công hay và khả năng chuyển đổi trạng thái cũng rất ấn tượng. Ngày mai chắc chắn là trận đấu rất, rất khó khăn, nhưng các cầu thủ của tôi nhận thức đầy đủ về đối thủ và sẵn sàng bước vào trận đấu".

Về phong cách, U23 Trung Quốc nổi tiếng với lối đá phòng ngự lùi sâu, không tham gia vào cuộc chơi kiểm soát bóng và đề cao kết quả. Liệu HLV Antonio Puche tiếp tục duy trì cách tiếp cận này hay tạo nên cái gì đó bất ngờ cho U23 Việt Nam?

"Chúng ta sẽ biết vào ngày mai. Tôi sẽ không thể nói chuyện này ở đây", ông cho biết trước khi rời phòng họp báo và trở lại sân tập, tiếp tục công tác chuẩn bị cho trận bán kết diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium.