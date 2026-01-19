Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV U23 Trung Quốc: Hoàn thành giấc mơ vào bán kết, chúng tôi tiếp tục mơ đến trận chung kết

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đi tới bán kết VCK U23 châu Á 2026, HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc thừa nhận đây là một thành tựu lớn, vượt quá sự mong đợi của tất cả. Tuy nhiên, hành trình vẫn tiếp diễn và ông cùng các học trò bắt đầu mơ mộng xa hơn.

hlv-tq-17688129170171811385780.jpg

Giống như cuộc họp báo sau trận thắng U23 UAE, HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc một lần nữa than thở về lịch thi đấu khiến đội của ông luôn nghỉ ít hơn đối thủ.

"Tôi đã lo lắng về điều này", HLV người Tây Ban Nha nói, "Ở một giải đấu tầm cỡ như VCK U23 châu Á, việc được nghỉ 3 hay 4 ngày đều mang lại sự khác biệt lớn. Hơn một ngày nghỉ có nghĩa sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, quá trình phục hồi cũng tốt hơn. Nhưng biết làm sao được. Chúng tôi sẽ tìm cách vượt qua trở ngại này".

Theo chia sẻ của HLV Antonio Puche, U23 Trung Quốc bước vào VCK U23 châu Á 2026 với mục tiêu chỉ là giải quyết từng trận và không nghĩ quá xa. "Bây giờ chúng tôi có mặt ở bán kết, đây là thành tựu lớn, một giấc mơ đã thành hiện thực. Đã tới được đây dĩ nhiên không đội nào muốn thất bại. Chúng tôi sẽ chiến đấu để tiến vào chung kết", ông tuyên bố mạnh mẽ.

Để hoàn thành mục tiêu, điều U23 Trung Quốc cần làm là vượt qua U23 Việt Nam. HLV Antonio Puche đánh giá: "Chúng tôi có nhiều hiểu biết về U23 Việt Nam bởi đã đối đầu ba lần trong hai năm qua. Đó là một đội bóng được tổ chức rất tốt, tấn công hay và khả năng chuyển đổi trạng thái cũng rất ấn tượng. Ngày mai chắc chắn là trận đấu rất, rất khó khăn, nhưng các cầu thủ của tôi nhận thức đầy đủ về đối thủ và sẵn sàng bước vào trận đấu".

Về phong cách, U23 Trung Quốc nổi tiếng với lối đá phòng ngự lùi sâu, không tham gia vào cuộc chơi kiểm soát bóng và đề cao kết quả. Liệu HLV Antonio Puche tiếp tục duy trì cách tiếp cận này hay tạo nên cái gì đó bất ngờ cho U23 Việt Nam?

"Chúng ta sẽ biết vào ngày mai. Tôi sẽ không thể nói chuyện này ở đây", ông cho biết trước khi rời phòng họp báo và trở lại sân tập, tiếp tục công tác chuẩn bị cho trận bán kết diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #trực tiếp bán kết VCK U23 châu Á 2026 #bán kết VCK U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #nhận định U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #U23 Trung Quốc #Đình Bắc #Đình Bắc U23 Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục