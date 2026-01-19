Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Ajax đề nghị trả 60 tỷ đồng chiêu mộ thủ môn U23 Trung Quốc

Đặng Lai

TPO - Li Hao, người hùng của U23 Trung Quốc, vừa nhận đề nghị chiêu mộ 2 triệu euro từ Ajax.

618484807-1208738761441224-3017577144085938699-n.jpg

U23 Trung Quốc vừa có màn trình diễn đáng khen ngợi trong trận đấu với U23 Uzbekistan. Đặc biệt, thủ môn Li Hao gây ấn tượng mạnh bằng những pha bay lượn xuất sắc. Có thể nói nếu không có những tình huống cứu thua quan trọng của Li Hao, đội tuyển U23 Trung Quốc đã không thể đánh bại U23 Uzbekistan và tiến vào bán kết gặp U23 Việt Nam.

Không quá khi nhận định ở U23 Trung Quốc, Li Hao đang nắm giữ 50% thành công của tập thể này. Nhiều khả năng sau VCK U23 châu Á 2026, anh sẽ tiến thêm một nấc mới trong sự nghiệp. Tờ Sohu khẳng định màn trình diễn xuất sắc của anh tại giải đang thu hút sự chú ý của nhiều tuyển trạch viên châu Âu. CLB chủ quản của Li Hao là Qingdao West Coast đang bận rộn trả lời những đề nghị và đáng chú ý trong số đó là lời hỏi mua trị giá 2 triệu euro từ Ajax.

Không như các đội bóng châu Âu mà Li Hao từng khoác áo trước kia như Atletico Madrid hay Cornella, Ajax hứa sẽ cho thủ môn người Trung Quốc một vị trí bắt chính.

tq.jpg
Ở tuổi 21, Li Hao đang được đánh giá rất cao

Li Hao, 21 tuổi, đang được định giá 350 ngàn euro trên thị trường chuyển nhượng (theo chuyên trang Transfermarkt). Lời đề nghị trị giá 2 triệu euro (hơn 60 tỷ đồng) từ Ajax thực sự là mơ ước với Qingdao West Coast, đội bóng sở hữu anh.

Qingdao West Coast vốn không phải là CLB giàu có, lại thường xuyên phải lo trụ hạng. Nhưng theo tờ Sohu, nhiều khả năng họ sẽ không bán. “HLV Zheng Zhi của Qingdao rất muốn Li Hao ở lại”, ấn phẩm Trung Quốc nhận định. “Một thủ môn giỏi thực sự là một nửa sức mạnh của đội bóng này khi họ thường bước vào mùa giải với nguy cơ xuống hạng. Hy vọng Li Hao sẽ dẫn dắt CLB trụ hạng thành công”.

Hơn nữa, sau thương vụ thất vọng Wang Chengkuai, Ajax dường như đã mất đi ít nhiều uy tín trong giới bóng đá xứ tỷ dân. Wang Chengkuai được Ajax chiêu mộ khi anh 17 tuổi cùng nhiều hứa hẹn. Nhưng tiền đạo người Trung Quốc này chỉ có thể chơi cho đội dự bị.

Năm 19 tuổi, anh phải bỏ dở giấc mơ châu Âu về nước thi đấu. Và Wang mãi mãi không bao giờ tìm lại được tiềm năng vốn có. Ở tuổi 30 hiện tại, anh đành hài lòng với chỗ đứng khiêm tốn ở các CLB hạng thấp tại Trung Quốc.

Sohu nhận định: “Những lời hứa hẹn từ Ajax là thiếu căn cứ. Khả năng của Li Hao đơn giản là chưa đủ tốt để đảm bảo một vị trí bắt chính tại Ajax. Tất nhiên, nếu đội bóng ký hợp đồng với anh ấy, đó sẽ là vì người hâm mộ Trung Quốc và vì thị trường rộng lớn tại đây. Điều này tương tự như việc Ajax ký hợp đồng với Wang Chengkuai khi xưa”.

Đặng Lai
#U23 châu Á #U23 châu Á 2026 #kết quả bóng đá #U23 Việt Nam #U23 Thái Lan #HLV Kim Sang Sik #Đình Bắc #Văn Khang #Trung Kiên #Trung Quốc #Hàn Quốc #Li Hao

