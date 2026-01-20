Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Báo Thái Lan: Tất cả chú ý đang dồn vào U23 Việt Nam

Hương Ly
TPO - Trang Siam Sport của Thái Lan dành nhiều lời khen cho thầy trò HLV Kim Sang-sik sau thành tích vượt qua tứ kết U23 châu Á 2026 và chuẩn bị chạm trán U23 Trung Quốc.

screenshot-2026-01-20-at-093911.png
Báo Thái Lan tiếp thêm tinh thần cho U23 Việt Nam trước trận đánh lớn.

"Ngay lúc này, tất cả chú ý đang đổ dồn vào U23 Việt Nam, sau một hành trình ấn tượng", Siam Sport chạy tiêu đề cho bài viết khen ngợi thầy trò HLV Kim trước trận bán kết U23 châu Á 2026.

Trang thể thao Thái Lan ca ngợi chuỗi 15 trận thắng liên tiếp của U23 Việt Nam trên các đấu trường chính thức, bắt đầu từ giải U23 Đông Nam Á 2025 và kéo dài đến trận thắng gần nhất trước U23 UAE tại tứ kết U23 châu Á 2026.

"Bên cạnh thành tích lập chuỗi trận thắng nhiều nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam tạo thêm nhiều lịch sử ở khía cạnh khác. Họ giúp bóng đá Việt Nam lần đầu đánh bại UAE, sau 8 trận thua ở nhiều cấp độ. U23 Việt Nam cũng có lần thứ 2 tiến vào bán kết U23 châu Á, sau chiến tích vào chung kết năm 2018. Sau Việt Nam, U23 Indonesia có một lần vào bán kết năm 2024", Siam Sport viết.

Trước đó, các trang thể thao Thái Lan như Siam Sport, Thairath liên tục khen ngợi U23 Việt Nam vì chuỗi 4 trận thắng liên tiếp tại U23 châu Á. Truyền thông xứ chùa vàng khen thầy trò HLV Kim có bản lĩnh đáng nể, xứng đáng là đầu tàu của bóng đá Đông Nam Á tại giải đấu trên đất UAE.

Ngược lại, truyền thông Thái Lan nhìn vào thất bại của U23 Thái Lan tại vòng bảng U23 châu Á 2026. Siam Sport thẳng thắn nhìn nhận bóng đá Thái Lan đã mất vị thế ở khu vực, cần tỉnh táo và quyết liệt cho các kế hoạch tương lai nếu không muốn bị Việt Nam bỏ lại.

Tối nay, U23 Việt Nam đối đầu U23 Trung Quốc ở bán kết. Thầy trò HLV Kim đang là đội duy nhất toàn thắng (không tính thắng nhờ luân lưu), do đó tự tin hướng đến trận quyết đấu U23 Trung Quốc. Hành trình lặp lại kỳ tích Thường Châu năm nào, giờ chỉ cách U23 Việt Nam một bước chân.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Hương Ly
#U23 Việt Nam #Siam Sport #bóng đá #U23 châu Á #Kim Sang-sik #bán kết #bóng đá Đông Nam Á #u23 việt nam vs u23 trung quốc #dự đoán u23 việt nam vs u23 trung quốc #nhận định u23 việt nam vs u23 trung quốc

