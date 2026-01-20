Nhận định Tottenham vs Dortmund, 03h00 ngày 20/1: Cơ hội cuối của Thomas Frank?

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Dortmund, vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu lúc 03h00 ngày 20/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Tottenham và Dortmund. HLV Thomas Frank gần như sẽ bị sa thải nếu Tottenham không thể vượt qua Dortmund.

Nhận định Tottenham vs Dortmund

Rạng sáng mai, Tottenham bước vào trận đấu quyết định ở cúp C1 châu Âu, gặp Dortmund trên sân nhà. Cho dù thi đấu bết bát ở Ngoại hạng Anh, nhưng Tottenham vẫn còn nguyên cơ hội lọt vào tốp 8 Cúp C1 châu Âu - đồng nghĩa giành vé thẳng vào vòng knock-out.

Hiện tại, họ và Dortmund cùng có 11 điểm, chỉ kém tốp 8 đúng 1 điểm. Trận đấu này vì thế có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội. Với Tottenham, nó thậm chí sẽ quyết định vị trí của HLV Thomas Frank.

Sau khởi đầu ấn tượng ở mùa giải mới, Frank dần dần đi chệch đường ray với Tottenham và đứng trước nguy cơ bị sa thải. Nhiều chuyên gia cho rằng “Gà trống” chưa thay tướng vì chưa tìm được người ưng ý. Đây là lý do chính giúp Frank vẫn tại vị sau khi Tottenham trải qua chuỗi 8 trận chỉ thắng 1 (hòa 2, thua 5).

Tottenham sẽ làm khách trên sân của Eintracht Frankfurt trong trận đấu cuối cùng của vòng phân hạng, trong khi Dortmund tiếp đón Inter. Xét về vị trí hiện tại của hai đối thủ đó (thứ 30 và thứ 6), trận đấu này có lẽ sẽ quan trọng hơn đối với Dortmund nếu chỉ xét đến việc tiến vào vòng tiếp theo của Champions League.

Dortmund cũng đang có phong độ tốt hơn, khi họ bất bại trong 7 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Tottenham thì không thắng trong 5 trận gần đây và đã thua 3 trận gần nhất, bao gồm cả trận thua derby London trước West Ham United trên sân nhà hôm thứ Bảy. Vì vậy, đây có thể là cơ hội cuối cho Thomas Frank giữ ghế.

Tình thế của HLV người Đan Mạch càng thêm khó khăn do danh sách chấn thương dài dằng dặc của Tottenham. Có thể hình dung Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus , Dejan Kulusevski, James Maddison, Joao Palhinha và Richarlison đều sẽ đá chính ở trận đấu này, nhưng hiện tại không ai trong số họ có thể ra sân.

Danh sách cầu thủ vắng mặt của Dortmund không quá đáng lo ngại. Aaron Anselmino, Patrick Drewes, Salih Ozcan và Marcel Sabitzer nhiều khả năng sẽ không tham gia trận đấu. Ramy Bensebaini có thể trở lại lần đầu tiên kể từ khi kết thúc tham dự Cúp bóng đá châu Phi. Dù sao đi nữa, huấn luyện viên Niko Kovac vẫn có thể sử dụng ba cầu thủ chủ chốt.

Cầu thủ quan trọng đầu tiên là Nico Schlotterbeck , người đã thực hiện nhiều đường chuyền phá vỡ hàng phòng ngự (85) hơn bất kỳ hậu vệ nào khác ở Champions League mùa giải 2025-26. Anh ấy cũng dẫn đầu tất cả các hậu vệ về chỉ số tương tự trong giải đấu kể từ đầu mùa giải trước (286).

Ngoài ra, Tottenham sẽ cần phải cảnh giác với mối đe dọa từ những cú sút xa của Felix Nmecha. Anh ấy đã ghi bàn với 3 trong 5 cú sút từ ngoài vòng cấm ở Champions League mùa này (60%). Đây là tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng cao nhất của một cầu thủ có từ 3 bàn thắng trở lên từ ngoài vòng cấm trong một mùa giải kể từ Oscar của Chelsea mùa 2012-13 (3 trên 4, 75%).

Đội khách có thể dựa vào một mối đe dọa thậm chí còn mạnh hơn. Kể từ đầu mùa giải trước, Serhou Guirassy đã trực tiếp tham gia vào nhiều bàn thắng (22) hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Champions League (16 bàn thắng, 6 pha kiến tạo). 16 bàn thắng của anh cũng là số bàn thắng nhiều nhất cùng với Harry Kane và Kylian Mbappé trong giai đoạn này.

Màn trình diễn của Guirassy ở Cúp C1

Nmecha và Guirassy đã giúp Dortmund có tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng cao nhất (24%) tại Champions League mùa này. Họ cũng là đội có hiệu suất ghi bàn kỳ vọng (xG) vượt trội nhất (+6.2, nhờ 19 bàn thắng so với 12.8 bàn thắng kỳ vọng).

Điều này có thể tạo nên sự khác biệt, bởi vì nguồn bàn thắng thường xuyên nhất của Tottenham tại giải đấu này là những bàn phản lưới nhà của đối thủ (ba) trong mùa giải 2025-26. Tuy nhiên, Spurs có thành tích phòng ngự đáng gờm trên sân nhà tại Champions League.

Họ là đội duy nhất thắng cả ba trận sân nhà mà không để thủng lưới trong mùa giải 2025-26. Tottenham cũng giữ sạch lưới trong 54% số trận đấu tại Champions League trên sân nhà Tottenham Hotspur (7 trên 13 trận). Đây là tỷ lệ tốt thứ ba trong số các đội có hơn 10 trận đấu trên cùng một sân vận động trong lịch sử Champions League.

Điều này giúp giải thích tại sao Spurs bất bại trong 23 trận sân nhà gần nhất tại đấu trường châu Âu (bao gồm cả vòng loại). Họ đã thắng 19 trận và hòa 4 trận kể từ trận thua 1-0 trước RB Leipzig vào tháng 2 năm 2020. Vì Dortmund đã thua 10 trong 14 trận sân khách tại Champions League ở Anh, bao gồm 7 trong 8 trận gần nhất, Tottenham có thể giành được chiến thắng mà Frank đang rất cần.

Thành tích đối đầu Tottenham vs Dortmund

Đây sẽ là trận đấu lớn thứ bảy giữa Tottenham và Borussia Dortmund tại đấu trường châu Âu. Đội bóng Đức đã thắng cả hai trận ở Europa League mùa 2015-16, nhưng Spurs đã thắng cả 4 trận ở Champions League, trong các mùa giải 2017-18 và 2018-19.

Phong độ Tottenham vs Dortmund

Đội hình dự kiến Tottenham vs Dortmund

Tottenham: Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Cristian Romero, Kevin Danso, Djed Spence, João Palhinha, Archie Gray, Wilson Odobert, Xavi Simons, Mathys Tel, Randal Kolo Muani.

Dortmund: Gregor Kobel, Niklas Sule, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Yan Couto, Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Julian Ryerson, Maximilian Beier, Carney Chukwuemeka, Serhou Guirassy.

Dự đoán tỷ số: Tottenham 2-1 Dortmund