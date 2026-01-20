Nhận định Bodo Glimt vs Man City, 0h45 ngày 21/1: Vượt qua ám ảnh MU

TPO - Sau thất bại tâm phục khẩu phục trên sân Old Trafford, thầy trò Pep Guardiola cần nhanh chóng vực dậy tinh thần khi làm khách trên sân của Bodo Glimt.

Nhận định trước trận Bodo Glimt vs Man City

Theo cục diện BXH vòng phân nhánh Champions League, Man City đang đứng thứ 4 với 12 điểm. Bodo Glimt đứng 32 khi chỉ có 3 điểm sau 6 trận. Hai CLB gặp nhau trong tâm thế khác biệt. Man City đang cạnh tranh một suất vào thẳng vòng 16 đội ở Champions League. Trong khi đó, Bodo Glimt đang gặp khó để đi tiếp.

Thầy trò Pep đang đứng thứ 4, song chỉ hơn đội thứ 9 một điểm. Khoảng cách giữa Man City và đội đứng thứ 15 (Barca) cũng chỉ là 3 điểm. "The Citizens" cần tận dụng cơ hội chạm trán Bodo Glimt để giành ba điểm trọn vẹn. Chỉ cần để đối phương cầm chân, kịch bản xấu dễ xảy ra với Man City.

Nửa xanh thành Manchester vừa trải qua trận đấu choáng váng trên sân MU. Trong thế cửa trên, thầy trò Pep chơi một trận tệ hại và hoàn toàn thất thế trước đối thủ cùng thành phố. Tỷ số 0-2 không phản ánh hết cục diện trên sân, khi Man City thoát thua từ 3 lần đối thủ bị từ chối bàn thắng và có 2 tình huống MU đưa bóng dội khung thành.

Trận thua MU là lần hiếm hoi Man City ở cửa dưới hoàn toàn và phải gồng mình chịu trận dưới thời Pep. Đó hiển nhiên là cú sốc cho "The Citizens" khi nhìn đối thủ truyền kiếp ăn mừng và họ tiếp tục thất thế ở cuộc đua vô địch. Nhưng Man City không có thời gian để buồn bã, họ cần đứng dậy sớm nhất để đánh bại Bobo Glimt trong trận đấu có tính chất quan trọng.

Đẳng cấp của Man City rõ ràng vượt trội Bodo Glimt. Song, Bodo Glimt vẫn có lợi thế của riêng mình khi được tiếp đón đối thủ tại Na Uy, nơi thường xuyên làm khó các CLB Anh. Từ đầu năm, Bodo Glimt chỉ chơi 2 trận. Ông lớn của bóng đá Na Uy có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn Man City và họ cần tận dụng sự sung sức để bù đắp chênh lệch đẳng cấp.

Phong độ, thành tích đối đầu Bodo Glimt vs Man City

Phong độ của cả Bodo Glimt và Man City đều tệ ở thời điểm này. Man City đã hòa 3 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Bodo Glimt cũng không có phong độ ổn định ở giải quốc nội khi đi qua chuỗi thắng-hòa-thắng-thua-hòa trong 5 trận gần đây. Tính riêng phong độ của 2 đội tại Champions League, Bodo Glimt hoàn toàn thất thế khi hòa 2, thua 3 trong 5 trận gần nhất. Man City thì thắng 3, hòa một và thua một trong 5 trận ở đấu trường châu Âu

Thông tin lực lượng Bodo Glimt vs Man City

Bodo Glimt không có sự phục vụ của trụ cột Jostein Gundersen vì án treo giò, đây là tổn thất lớn. Aleesami vắng mặt vì chấn thương gân kheo. Bên phía Man City, đội khách vẫn đối mặt cơn khủng hoảng lực lượng vì chấn thương và thẻ phạt khi Gvardiol, Stones, Oscar Bobb, Kovacic, Ruben Dias, Nico Gonzalez, Savinho, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Kalvin Phillips và Marmoush không ra sân. Foden cũng đang gặp vấn đề thể lực.

Tân binh Samenyo của Man City không thể ra sân đến hết vòng phân nhánh.

Đội hình dự kiến của 2 đội.