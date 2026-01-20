Báo Trung Quốc: 'Sự kỳ vọng từ người hâm mộ và truyền thông có thể khiến U23 Việt Nam trả giá'

TPO - Tờ báo Sina của Trung Quốc cho rằng bầu không khí lạc quan và sự tung hô quá mức từ truyền thông có thể trở thành áp lực tâm lý với U23 Việt Nam trước trận bán kết U23 châu Á.

U23 Việt Nam tràn đầy sự tự tin trước trận đấu với U23 Trung Quốc.

Trước trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc ở VCK U23 châu Á 2026, tờ báo Sina ở Trung Quốc đã lên tiếng bàn luận về sức mạnh và tâm lý của đội bóng trẻ đến từ Đông Nam Á. Họ cho rằng ánh hào quang từ báo chí và người hâm mộ rất có thể khiến U23 Việt Nam rơi vào trạng thái "ảo tưởng chiến thắng" trước cuộc đối đầu quan trọng này, có thể gây ra áp lực tâm lý không nhỏ cho các cầu thủ.

Tờ này chỉ ra rằng trong những ngày vừa qua, truyền thông quốc tế, đặc biệt là ở Indonesia, Thái Lan và Hàn Quốc, đã nhắc rất nhiều về cơ hội tiến sâu của U23 Việt Nam tại giải. Điều này, theo quan điểm của giới phân tích tại Trung Quốc, vô hình trung đặt lên vai U23 Việt Nam rất nhiều kỳ vọng, khiến họ có thể thiếu đi sự tỉnh táo cần thiết ở thời khắc quyết định.

Một minh chứng được nhắc tới là hoạt động cổ vũ rầm rộ trong nước, khi TPHCM dự kiến lắp màn hình LED cỡ lớn để đông đảo người hâm mộ theo dõi trận bán kết, khiến không khí trước giờ bóng lăn mang cảm giác như một lễ hội thực sự. Tờ báo nhận định những phản ứng thái quá này "giống như một con dao hai lưỡi" có thể khiến cầu thủ bị cuốn theo cảm xúc thay vì giữ sự tập trung cao độ.

Trái với không khí hưng phấn có phần quá mức mà truyền thông Trung Quốc miêu tả về phía Việt Nam, đội tuyển của nước họ lại bước vào bán kết với tâm thế nhẹ nhàng hơn. Đội tuyển Trung Quốc lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết U23 châu Á và dường như đang không chịu áp lực thành tích như đối thủ. Điều này mang đến cho họ sự tự tin nhất định trước trận đấu.

Bình luận trên cũng đề cập đến thành tích ấn tượng của U23 Trung Quốc ở giải năm nay, trong đó họ là đội chưa để thủng lưới sau 4 trận đã đấu. Đội bóng của HLV Antonio Puche phòng ngự chặt chẽ và giàu tính kỷ luật. Thủ môn Li Hao, người từng có thời gian tập luyện tại Atletico Madrid, đang là nhân tố chủ chốt tại giải đấu lần này. Theo Sina, U23 Việt Nam không nên chủ quan mặc dù được đánh giá cao hơn.

Mặc dù vậy, tờ báo của Trung Quốc cũng thừa nhận đội bóng của HLV Kim Sang-sik có nhiều điểm mạnh. U23 Việt Nam có thêm gần 24 giờ nghỉ ngơi so với Trung Quốc, sở hữu nhiều cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia và đã quen với các trận đấu lớn trong khu vực. HLV Kim cũng đang giúp U23 Việt Nam thắng 15 trận chính thức liên tiếp.

Trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày hôm nay, 20/1.