Nhận định Real Madrid vs Monaco, 03h00 ngày 21/1: Bắt nạt các vị khách

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Monaco, Cúp C1 Châu Âu - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Real Madrid cần chiến thắng để tiến gần hơn tấm vé vào chơi vòng 16 đội. Họ có nhiều cơ hội làm được điều này, bởi Monaco đang thiếu ổn định và thua kém đội chủ nhà về chất lượng đội hình.

Real Madrid và Monaco đối đầu với nhau sau hơn 21 năm.

Nhận định Real Madrid vs Monaco

Trong trận đấu khép lại hành trình Champions League của Xabi Alonso trên cương vị HLV Real Madrid, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha nhận thất bại trước Man City. Kể từ sau khi đánh bại Man City vào mùa giải 2023/2024, Real Madrid trải qua tới 5 thất bại liên tiếp trước các CLB đến từ Premier League. Phong độ của Los Blancos tại đấu trường châu Âu cũng rất đáng lo, khi họ nhận 2 trận thua trong 3 lượt trận vừa qua.

Dù đã thắng trọn vẹn ba lượt trận đầu tiên, vị trí của Real Madrid tại Champions League hiện vẫn chưa thật sự an toàn. Đội chủ sân Bernabeu đang xếp thứ bảy trên bảng xếp hạng, đủ điều kiện vào thẳng vòng 16 đội. Tuy nhiên, trong bối cảnh phong độ thiếu ổn định, họ hoàn toàn có khả năng phải đá play-off.

Giữa những áp lực đó, Alvaro Arbeloa đã phần nào giúp Real Madrid lấy lại sự cân bằng. Sau cú sốc bị loại khỏi Copa del Rey bởi Albacete, đội bóng nhanh chóng phản ứng bằng chiến thắng 2-0 trước Levante tại La Liga. Kết quả này giúp Real rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn một điểm. Chiến thắng trước Levante cũng đánh dấu lần thứ ba liên tiếp Real Madrid ca khúc khải hoàn trên sân Bernabeu.

Ở chiều ngược lại, Monaco chỉ kém Real Madrid ba điểm tại vòng phân hạng Champions League. Phong độ tại Champions League của đội bóng do Sebastien Pocognoli dẫn dắt lại mang đến nhiều hy vọng. Sau thất bại trước Club Brugge ở lượt mở màn, Monaco đã bất bại trong năm trận liên tiếp. Tuy nhiên, hành trình phía trước vẫn đầy thử thách với Monaco khi họ còn phải chạm trán Juventus.

Lần gần nhất Monaco và Real Madrid chạm trán nhau tại Champions League diễn ra ở mùa giải 2003-04. Khi đó, đại diện Ligue 1 đã tạo nên cú sốc lớn khi loại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách, một ký ức khó quên trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Monaco

Real Madrid vẫn đang trên con đường tìm lại sự ổn định. Trong 10 trận gần nhất, Los Blancos thắng 6 và thua 4.

Ở chiều ngược lại, Monaco đạt thành tích thắng 4, hòa 1, thua 5.

Hai đội gặp nhau 2 lần, mỗi bên có 1 chiến thắng. Tuy nhiên, thống kê này không có giá trị tham khảo bởi lần đối đầu gần nhất đã diễn ra cách đây hơn 21 năm.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Monaco

Real Madrid thiếu Carreras do án treo giò. Militao, Alexander-Arnold, Rodrygo, Ferland Mendy, Rudiger dính chấn thương.

Bên phía Monaco, Balogun bỏ ngỏ khả năng ra sân. Pogba, Hradecky, Mawissa, Minamino và Salisu vắng mặt do chấn thương. Krepin Diatta và Lamine Camara nhiều khả năng không đủ thể lực do vừa thi đấu trận chung kết AFCON.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Monaco

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Garcia; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Guler, Mbappe, Vinicius Jr.

Monaco: Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Henrique; Akliouche, Teze, Zakaria, Golovin; Balogun, Biereth.

Dự đoán tỷ số Real Madrid 2-1 Monaco