Thầy Kim triển khai kế hoạch khoan phá 'khối bê tông' mang tên U23 Trung Quốc

Chiều ngày 19/1, U23 Việt Nam vẫn ra sân tập trong khung giờ cố định, thay vì tập theo khung giờ thi đấu như U23 Trung Quốc. Ở buổi tập mang tính tổng duyệt cho trận bán kết, trong không khí nghiêm túc và tập trung tối đa, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục triển khai các phương án chiến thuật, rèn giũa những miếng đánh theo đấu pháp đề ra từ hôm qua.
Mặc dù vậy, trong lúc các cầu thủ khởi động, HLV Kim Sang-sik đã có cuộc bàn luận sôi nổi với trợ lý Đinh Hồng Vinh với chiếc sa bàn. Cách đây hơn hai tháng, chính trợ lý Đinh Hồng Vinh trong vai trò HLV tạm quyền đã cùng U23 Việt Nam làm nên chiến thắng 1-0 trước U23 Trung Quốc tại Panda Cup 2025.
Trận đấu đó, bên cạnh điểm nhấn là bàn thắng của Minh Phúc, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và bản lĩnh, đồng thời luôn chủ động pressing, đảm bảo cự ly đội hình và kiểm soát tốt thế trận bằng những pha luân chuyển bóng hợp lý. Vì vậy ở cuộc đối đầu lần này, HLV Kim Sang-sik đánh giá cao những tham vấn của người trợ lý, nhất là khi U23 Trung Quốc đang cho thấy họ sở hữu kết cấu phòng ngự vững chắc, giữ sạch lưới 4 trận đã qua.
Tất nhiên đội quân của HLV Antonio Puche không có lý do gì để thay đổi lối chơi giúp họ lần đầu tiên trong lịch sử vào tới bán kết VCK U23 châu Á. Để giải quyết đối thủ mà không cần đến loạt luân lưu, U23 Việt Nam cần những phương án, miếng đánh đa dạng và sáng tạo. Buổi tập chiều 19/1 là khoảng thời gian quan trọng để thuần thục mọi thứ, sẵn sàng cho trận đấu diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium.
