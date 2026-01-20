Thầy Kim triển khai kế hoạch khoan phá 'khối bê tông' mang tên U23 Trung Quốc

TPO - Là buổi tập chính thức cuối cùng cho trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, trong chiều ngày 19/1, HLV Kim Sang-sik tập trung triển khai các ý tưởng để có thể phá vỡ khối phòng ngự của đối thủ.

HLV Kim Sang-sik cùng trợ lý Đinh Hồng Vinh và trợ lý ngôn ngữ Đặng Anh Văn trao đổi phương án tác chiến trên sân tập. (Ảnh: Tedtran TV)

Chiều ngày 19/1, U23 Việt Nam vẫn ra sân tập trong khung giờ cố định, thay vì tập theo khung giờ thi đấu như U23 Trung Quốc. Ở buổi tập mang tính tổng duyệt cho trận bán kết, trong không khí nghiêm túc và tập trung tối đa, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục triển khai các phương án chiến thuật, rèn giũa những miếng đánh theo đấu pháp đề ra từ hôm qua.

Mặc dù vậy, trong lúc các cầu thủ khởi động, HLV Kim Sang-sik đã có cuộc bàn luận sôi nổi với trợ lý Đinh Hồng Vinh với chiếc sa bàn. Cách đây hơn hai tháng, chính trợ lý Đinh Hồng Vinh trong vai trò HLV tạm quyền đã cùng U23 Việt Nam làm nên chiến thắng 1-0 trước U23 Trung Quốc tại Panda Cup 2025.

Trận đấu đó, bên cạnh điểm nhấn là bàn thắng của Minh Phúc, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và bản lĩnh, đồng thời luôn chủ động pressing, đảm bảo cự ly đội hình và kiểm soát tốt thế trận bằng những pha luân chuyển bóng hợp lý. Vì vậy ở cuộc đối đầu lần này, HLV Kim Sang-sik đánh giá cao những tham vấn của người trợ lý, nhất là khi U23 Trung Quốc đang cho thấy họ sở hữu kết cấu phòng ngự vững chắc, giữ sạch lưới 4 trận đã qua.

Tất nhiên đội quân của HLV Antonio Puche không có lý do gì để thay đổi lối chơi giúp họ lần đầu tiên trong lịch sử vào tới bán kết VCK U23 châu Á. Để giải quyết đối thủ mà không cần đến loạt luân lưu, U23 Việt Nam cần những phương án, miếng đánh đa dạng và sáng tạo. Buổi tập chiều 19/1 là khoảng thời gian quan trọng để thuần thục mọi thứ, sẵn sàng cho trận đấu diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium.

Tin vui là trong buổi tập chiều 19/1, Đình Bắc hoàn toàn khỏe mạnh, xua tan nỗi lo chấn thương. (Ảnh: Tedtran TV)

Tương tự, Xuân Bắc hay Văn Thuận, Lý Đức đều đang ở tình trạng sung mãn. (Ảnh: Tedtran TV)

Thanh Nhàn cũng không có vấn đề gì với bắp chân, sẵn sàng khi HLV Kim Sang-sik trao cơ hội. (Ảnh: Tedtran TV)

Thanh Nhàn đã vào sân từ ghế dự bị trong hai trận gần nhất, thi đấu tổng cộng 41 phút. (Ảnh: Tedtran TV)

Là một chiến lược gia đầy toan tính cùng cách sắp xếp nhân sự tài tình, không ai biết trận sắp tới HLV Kim Sang-sik sẽ tạo nên bất ngờ gì. (Ảnh: Tedtran TV)

Kể từ khi dẫn dắt ĐT Việt Nam cũng như đội U23, chiến lược gia người Hàn Quốc chưa bao giờ sử dụng đội hình giống nhau ở hai trận liên tiếp. (Ảnh: Tedtran TV)

Với chiến lược gia 49 tuổi, mọi cầu thủ đều hữu dụng và có thể ảnh hưởng đến trận đấu. Vì vậy, cơ hội ra sân của họ là như nhau. (Ảnh: Tedtran TV)

Đây chính là một trong những yếu tố làm nên sức mạnh của U23 Việt Nam. Họ luôn khó đoán, ý chí chiến đấu mạnh mẽ và có tính tập thể rất cao. (Ảnh: Tedtran TV)

Người hâm mộ hy vọng U23 Việt Nam sẽ phát huy những phẩm chất này trong trận bán kết với U23 Trung Quốc. (Ảnh: Tedtran TV)

Hiện HLV Kim Sang-sik đã sử dụng 21/23 cầu thủ. Người duy nhất chắc suất là thủ thành Trung Kiên, dẫn đến việc 2 thủ môn Đình Hải và Cao Văn Bình chưa một lần ra sân. (Ảnh: Tedtran TV)