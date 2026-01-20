Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc, 22h30 ngày 20/1: Đột phá vào lịch sử

TPO - Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc, bán kết VCK U23 châu Á 2026 lúc 22h30 ngày 20/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có tham vọng viết nên trang sử mới, vượt qua kỳ tích tại Thường Châu năm 2018. Để biến điều này thành hiện thực, U23 Việt Nam cần đánh bại U23 Trung Quốc tối nay. Và Đình Bắc cùng đồng đội hoàn toàn có thể làm được.

Nhận định trước trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

"U23 Trung Quốc là một đội bóng mạnh, đang có tinh thần tốt và động lực thi đấu mạnh mẽ. Họ chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên U23 Việt Nam sẽ tiếp tục chiến đấu như vẫn làm, dũng cảm, hết mình để giành chiến thắng, sau đó tiến vào chung kết", HLV Kim Sang-sik tuyên bố trước thềm trận bán kết.

Sự tự tin của chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn toàn có cơ sở. U23 Việt Nam đến với VCK U23 châu Á 2026 với tham vọng làm nên lịch sử, vượt qua kỳ tích Thường Châu năm 2018. Và Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi thực sự khiến tất cả phải ngưỡng mộ với liên tiếp các màn trình diễn thuyết phục, đánh bại cả chủ nhà U23 Saudi Arabia lẫn đội bóng cực mạnh U23 UAE.

Không hề có sự may mắn hay dựa vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, U23 Việt Nam đang đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác nhờ vào hệ thống kiểm soát và luân chuyển bóng mượt mà, bên cạnh rất nhiều sự sáng tạo, kỹ thuật trên hàng công. Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik cũng làm chủ nghệ thuật chiến thắng khi nắm rõ phương cách cũng như thời điểm kết liễu đối thủ.

U23 Trung Quốc nổi tiếng với sức mạnh phòng ngự, với bức tường thành Li Hao với 24 pha cản phá thành công cùng 4 trận sạch lưới. Mặc dù vậy, đội quân của HLV Antonio không phải không thể đánh bại. Chỉ hơn 2 tháng trước U23 Việt Nam đã làm được điều này khi tận dụng sự mệt mỏi của đối thủ để ra đòn quyết định với tình huống đi bóng kỹ thuật trong không gian hẹp của Văn Thuận, kết thúc bằng pha dứt điểm cận thành của Minh Phúc.

Tối nay, U23 Việt Nam sẽ làm điều này một lần nữa.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

Trong quá khứ, U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc từng có 5 lần đối đầu. Kết quả, U23 Việt Nam có 2 trận thắng, U23 Trung Quốc có 1, còn lại là 2 trận hoà. Trong lần gặp gỡ gần nhất vào tháng 11 năm ngoái tại Panda Cup 2025, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 với pha lập công duy nhất của Minh Phúc vào phút 80.

Hiện phong độ của U23 Việt Nam đang ở đỉnh cao với 15 chiến thắng liên tiếp ở các trận chính thức. Đáng chú ý, cả 15 trận này đều trong triều đại HLV Kim Sang-sik, đưa ông trở thành HLV đầu tiên của U23 Việt Nam làm được điều đó.

Với U23 Trung Quốc, dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio, qua 23 trận đấu, họ thắng 14, hòa 7 và chỉ thua 2 (một là trận thua U23 Việt Nam tại Panda Cup 2025).

Thông tin lực lượng U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam đã thành công trong việc bảo toàn lực lượng khi không ai trong số 7 cầu thủ từng dính thẻ vàng phải nhận thêm thẻ ở trận tứ kết. Chỉ có một chút lo lắng khi Đình Bắc đã chơi 3 trận liên tiếp với chấn thương, bên cạnh nhiều cầu thủ phải căng mình trong 120 phút trước U23 UAE. Tuy nhiên 4 ngày nghỉ ngơi đã giúp các học trò của HLV Kim Sang-sik sung mãn trở lại, sẵn sàng cho trận đấu.

Bên phía U23 Trung Quốc, tiền vệ Yang Haoyu vắng mặt vì nhận đủ thẻ vàng. Ngoài ra, như HLV Antonio than phiền, đội hình của họ chỉ có 3 ngày để hồi phục sau trận đấu căng thẳng với U23 Uzbekistan. Và đây là một vấn đề lớn.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Lê Phát.

U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, He Yiran, Umidjan Yusup, Xu Bin, Mutellip Iminqari, Peng Xiao, Li Zhenquan, Behram Abduweli, Wang Yudong, Yang Xi.

Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc