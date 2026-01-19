Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

HLV Kim Sang-sik: 'Một, hai, ba! Việt Nam cố lên'

Thanh Hải
TPO - Trong buổi họp báo chiều ngày 19/1, trước khi trả lời truyền thông, HLV Kim Sang-sik đã dành thời gian để giải đáp một số thắc mắc của người hâm mộ thông qua phóng viên Phúc Nghĩa của Tedtran TV.

screenshot-126.png
HLV Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn của Tedtran TV. (Ảnh: Tedtran TV)

Những ngày qua, HLV Kim Sang-sik không tiếc lời ca ngợi các cầu thủ U23 Việt Nam, với nỗ lực không mệt mỏi cũng như tinh thần chiến đấu quên mình. Và bây giờ, một lần nữa ông nhấn mạnh điều này, coi đó là yếu tố tiên quyết dẫn tới thành công.

"Nhìn lại hành trình ở VCK U23 châu Á 2026, chúng tôi đã trải qua những trận đấu khó khăn với các đối thủ rất mạnh, từ U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan rồi chủ nhà U23 Saudi Arabia, và mới đây là U23 UAE ở tứ kết. Trong mọi trận đấu và mọi hoàn cảnh, các cầu thủ của tôi không bao giờ ngừng quyết tâm, nói không với bỏ cuộc và luôn tiến về phía trước", chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ đầy tự hào.

Ông nói tiếp: "Những phẩm chất đó đã mang lại các chiến thắng và đáp ứng mong mỏi của người hâm mộ, những người luôn dõi theo, ủng hộ đội tuyển từ quê nhà. Tôi rất vui khi U23 Việt Nam nhận được rất nhiều sự quan tâm và khích lệ. Điều này mang tới động lực cho chúng tôi, thúc đẩy chúng tôi tới chiến thắng".

screenshot-127.png
HLV Kim Sang-sik diễn tả bức ảnh ông đội mũ phù thủy như Harry Potter. (Ảnh: Tedtran TV)

Trong sự hào hứng, chiến lược gia người Hàn Quốc vui vẻ cho biết: "Ở đây nhưng tôi vẫn nắm bắt thông tin tại Việt Nam, để biết rằng các fan đã ghép ảnh tôi với phù thủy Harry Potter, trông khá buồn cười". Nói đến đây, ông không thể nhịn cười, đồng thời dùng tay diễn tả chiếc mũ trùm đầu kiểu phù thủy mà các fan vẽ tặng trên mạng xã hội.

Trở lại với trận bán kết gặp U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium, HLV Kim Sang-sik thể hiện sự am hiểu tường tận: "Tôi biết trận đấu với một đội bóng Trung Quốc luôn có ý nghĩa quan trọng, đồng thời cũng nhìn thấy quyết tâm, ý chí giành chiến thắng của các cầu thủ. Đó là lý do chúng tôi đang nỗ lực hết sức mình, chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu với mục tiêu duy nhất: giành lấy tấm vé vào chung kết".

Ở cuộc họp báo chiều 19/1, thay vì Đình Bắc, Văn Khang hay một cầu thủ nào khác, HLV Kim Sang-sik đưa tới thủ môn Trần Trung Kiên. Ông lý giải: "Trung Kiên đã chơi xuất sắc ở giải lần này, đặc biệt là màn trình diễn ngoạn mục trước U23 Saudi Arabia. Trận bán kết với U23 Trung Quốc, màn đối đầu giữa Trung Kiên của tôi và Li Hao bên đội bạn chắc chắn sẽ rất đáng xem".

Sau đó, ông kéo người gác đền 22 tuổi lại bên mình và cả hai cùng nắm chặt tay, hô vang: "Một, hai, ba! Việt Nam cố lên".

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
