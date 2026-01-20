Nhận định Inter vs Arsenal, 03h00 ngày 21/1: Hơn nhau bản lĩnh đại chiến

TPO - Nhận định bóng đá Inter vs Arsenal, Champions League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đêm nay, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về sân vận động Giuseppe Meazza, nơi hai đội dẫn đầu hai giải đấu quốc nội sẽ đối đầu. Nhưng so với Arsenal, Inter dường như bị đánh giá thấp hơn do họ đấu đại chiến khá tệ.

Nhận định trước trận đấu Inter vs Arsenal

Mùa hè này, ban lãnh đạo Inter đã mạo hiểm khi giao trọng trách huấn luyện viên trưởng cho Cristian Chivu, người được chiêu mộ từ Parma và còn non nớt kinh nghiệm cầm quân. Nhiều người tỏ ra hoài nghi về việc bổ nhiệm ông, bởi HLV người Romania này gần như tay trắng ở các điểm dừng chân trước đó.

Tuy nhiên với Chivu, Nerazzurri đã nhanh chóng xua tan những nghi ngờ. Sau vòng 21, Inter đang dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A với 49 điểm. Gần đây, đội bóng giành 5 chiến thắng trong 6 trận đấu, chỉ để mất điểm duy nhất trước đương kim vô địch Napoli (2-2).

Tại Champions League, Inter cũng đang có phong độ khá tốt. Sau 6 vòng đấu, đội bóng đang đứng thứ 6 với 12 điểm. Họ từng nằm trong nhóm dẫn đầu, nhưng 2 trận toàn thua gần đây đã khiến họ lao dốc. Ở vòng đấu trước, Inter đã bất ngờ để thua Liverpool 0-1 trên sân nhà. Kết quả trận đấu được quyết định bởi một tình huống duy nhất: một quả phạt đền ở phút 88. Trước đó, họ gục ngã 1-2 trước Atletico Madrid.

Có một điểm yếu dễ nhận ra là Inter thường đánh mất mình trong các trận đại chiến. Họ thua Atletico, Liverpool, hòa Napoli, thua Milan, Juventus và trong trận tranh Siêu Cúp Ý, CLB này cũng trắng tay.

Phong độ, lịch sử đối đầu Inter vs Arsenal

Trong những năm gần đây, Arsenal đã củng cố “danh tiếng” của mình là một trong những đội bóng… kém may mắn nhất châu Âu. Pháo thủ thường khởi đầu mùa giải mạnh mẽ, tự tin dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đội bóng không tránh khỏi việc mất đà và kết thúc mùa giải tay trắng.

Ở chiến dịch Ngoại hạng Anh hiện tại, Arsenal đang có phong độ tuyệt vời. Sau 22 vòng đấu, đội bóng thành London đã tích lũy được 50 điểm, chiếm vị trí đầu bảng và hơn Manchester City tới 7 điểm.

Trong bối cảnh Man City đang sa sút, Arsenal được coi là đang rộng đường về đích. Bây giờ, đội bóng thành London có thể tạm hài lòng với vị thế ở Ngoại hạng Anh để dồn sức cho mặt trận châu lục, nơi họ cũng đang thể hiện phong độ hoàn hảo.

Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng, thắng cả 6 trận đã đấu, là đội duy nhất đạt được thành tích này trong số tất cả các đội dự giải. Hiệu số bàn thắng bại của Arsenal rất ấn tượng, 17-1. Một suất vào vòng 16 đội gần như được họ đảm bảo.

Ở vòng đấu gần nhất, Pháo thủ đã đánh bại Club Brugge một cách thuyết phục (3-0) trên sân khách, và họ đã làm được điều đó với đội hình gần như dự bị và hàng phòng ngự hoàn toàn mang tính thử nghiệm. Hôm nay trước Inter, có thể Arsenal sẽ dùng đội hình mạnh hơn. Và như đã nói, Inter đá đại chiến khá tệ. Đó có lẽ sẽ là khác biệt lớn nhất làm nên thành bại trận này.

Thông tin lực lượng Inter vs Arsenal

Về tình hình đội hình tại Inter, hiện có một số hạn chế. Hai thủ môn dự bị, Josep Martínez và Raffaele Di Gennaro, đang nằm viện. Denzel Dumfries và Hakan Çalhanoğlu sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn, dự kiến ​​trở lại lần lượt vào giữa tháng Ba và tháng Hai. Khả năng ra sân của Thomas Palacios cũng còn bỏ ngỏ do chấn thương cơ.

Tình hình đội hình ở London có vẻ khá ổn. 2 thiếu vắng của họ chỉ là 2 cầu thủ dự bị. Piero Hincapié vẫn chưa chắc chắn ra sân do vấn đề ở gân kheo, trong khi Max Daumann tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương mắt cá chân và dự kiến ​​sẽ trở lại vào giữa tháng Hai.