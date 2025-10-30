Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Thủ môn của Inter đối diện nguy cơ ngồi tù 7 năm vì tội ngộ sát

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ môn của Inter, Josep Martinez có thể phải đối mặt với mức án tù từ 2 đến 7 năm sau khi tông xe vào một cụ ông 81 tuổi ngồi xe lăn, khiến cụ tử vong ngay tại chỗ.

genoa-cfc-v-cagliari-serie-a-tim.jpg

Theo Điều 589 Bộ luật Hình sự Italia, vô ý gây tai nạn chết người khi tham gia giao thông có thể lĩnh án từ 2 đến 7 năm tù. Đây chính là những gì Josep Martinez phải đối mặt nếu bị chứng minh có lỗi trong vụ tai nạn sáng thứ Ba tại Como, gần trung tâm huấn luyện của Inter Milan, CLB mà anh là thủ môn số hai.

Theo tờ La Repubblica, khi đang di chuyển tới trung tâm huấn luyện bằng xe hơi, Josep Martinez đã tông vào một cụ ông 81 tuổi ngồi xe lăn. Thủ môn người Tây Ban Nha lập tức gọi cấp cứu và tích cực hỗ trợ nạn nhân, nhưng cú tông xe quá nặng khiến cụ ông tử vong tại chỗ.

Con đường xảy ra tai nạn chỉ có một làn mỗi chiều và không có dải phân cách. Nhân chứng cho biết, chiếc xe lăn điện đã di chuyển bất thường, bất ngờ chuyển hướng và đi vào làn ngược chiều. Nhận định ban đầu từ phía cảnh sát đưa ra khả năng cụ ông có thể lên cơn động kinh đột ngột và mất kiểm soát.

2a24sriypfa6pi6b4vzbvvqchy.jpg
Hiện trường vụ tai nạn mà Josep Martinez gây ra hôm thứ Ba.

Nếu vụ tai nạn được xác nhận là do lỗi của cụ ông khi bất ngờ chuyển hướng, Josep Martinez có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên vẫn cần điều tra thêm nhằm xác định vai trò của thủ môn 27 tuổi trong vụ việc. Anh đã phải trải qua các bài kiểm tra để đánh giá khả năng lái xe, đồng thời phối hợp với cảnh sát nhằm xác định tốc độ di chuyển của xe khi xảy ra tai nạn.

Vì vụ tai nạn. buổi tập hôm thứ Ba của Inter, cùng cuộc họp báo trước trận đấu với Fiorentina của HLV Cristian Chivu đã bị hủy bỏ. CLB thành Milano cũng hỗ trợ Josep Martinez trong việc ổn định tâm lý, bởi anh đã rất hoảng loạn khi gây ra vụ chết người.

Josep Martinez chuyển đến Inter vào mùa hè 2024 từ Genoa, sau thương vụ trị giá 13,5 triệu euro. Trong những lần được tin tưởng bắt chính (phần lớn khi thủ môn số một Yann Sommer chấn thương), anh đã thể hiện tương đối ổn. Đó là các trận tứ kết Coppa Italia với Lazio, trận đấu quan trọng tại Serie A với Napoli, và trận gặp Feyenoord tại Champions League mùa trước. Josep Martinez cũng từng 1 lần ra sân trong màu áo ĐT Tây Ban Nha vào năm 2021.

Thanh Hải
