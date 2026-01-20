Loại U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản vào chung kết U23 châu Á 2026

TPO - Bàn thắng duy nhất của Koizumi đem về chiến thắng 1-0 cho U23 Nhật Bản trước U23 Hàn Quốc, kết quả đưa đội bóng xứ mặt trời mọc vào chung kết giải U23 châu Á 2026. Đối thủ của U23 Nhật Bản sẽ là đội thắng ở trận bán kết 2 diễn ra giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc lúc 22h30 tối nay, 20/1.

report Hết giờ 90+5': Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. U23 Nhật Bản giành chiến thắng 1-0 trước U23 Hàn Quốc và giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết giải U23 châu Á 2026. report Nguy hiểm 90+4': Từ đường kiến tạo của Jang Seok-Hwan, Kim Tae-won tung cú sút từ góc hẹp bên cánh phải, bóng đi sát và chệch khung thành U23 Nhật Bản gang tấc. report U23 Hàn Quốc dồn toàn lực phút cuối 90+2': U23 Hàn Quốc dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối. Lee Chan-Ouk kiếm được một quả đá phạt ở phần sân nhà. report Bù giờ 90': Hiệp 2 có 4 phút bù giờ. report Những nỗ lực cuối cùng của U23 Hàn Quốc 88': Những phút cuối hiệp 2, U23 Hàn Quốc thực hiện điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường sức tấn công và tìm kiếm bàn gỡ. Jeong Jae-Sang được đưa vào sân thay Kim Dong-Jin, trong khi Jung Ji-Hun thay thế Kang Seong-Jin. report Điều chỉnh nhân sự 84': U23 Nhật Bản thay người. Nelson Ishiwatari vào sân thay Yudai Shimamoto. report U23 Hàn Quốc thay người 81': U23 Hàn Quốc thay người bất đắc dĩ. Lee Chan-Ouk vào sân thay Bae Hyun-Seo vừa dính chấn thương. report Chấn thương 79': Trận đấu tạm dừng sau khi Bae Hyun-Seo của U23 Hàn Quốc bị đau sau một pha va chạm. report U23 Hàn Quốc nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ 73': Từ đường chuyền của Kim Dong-Jin, Jung Seung-Bae tung cú sút chéo góc, nhưng bóng đi chệch khung thành đối phương. report Thẻ vàng đầu tiên 70': Kosei Ogura của U23 Nhật Bản phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ U23 Hàn Quốc. report U23 Nhật Bản thay 4 người 65': Brian Nwadik, Shusuke Furuya, Yumeki Yokoyama, Tariqkani Okabe vao sân thay Yutaka Michiwaki, Haruta Kume, Sena Ishibashi và Rion Ichihara. report Nỗ lực không thành 61': Jung Seung-Bae thực hiện đường kiến tạo tinh tế, mở ra cơ hội cho Kim Tae-won tung cú dứt điểm rìa vòng cấm. Tuy nhiên, hàng thủ U23 Nhật Bản đã kịp thời chắn bóng, hóa giải tình huống nguy hiểm. report U23 Hàn Quốc thay 2 người 59': Kim Tae-won và Jung Seung-Bae vào sân thay Baek Ga-On và Kim Yong-Hak report Nguy hiểm 58': U23 Hàn Quốc có pha tấn công sắc bén. Kang Min-Jun thực hiện đường chuyền chính xác từ ngoài vòng cấm, tạo điều kiện cho Jang Seok-Hwan tung cú sút bằng chân trái. Bóng đi căng nhưng dội trúng xà ngang, suýt chút nữa mang về bàn thắng cho U23 Hàn Quốc. report Bóng đi không chính xác 53': Kim Yong-Hak có đường chuyền tinh tế từ trung tâm, tạo cơ hội cho Kang Seong-Jin tung cú sút bằng chân phải từ trung tâm vòng cấm. Bóng đi căng nhưng chệch sang khung thành bên trái. report Cơ hội 50': Cơ hội đáng chú ý đầu tiên trong hiệp 2 thuộc về U23 Nhật Bản. từ đường chuyền của Kaito Koizumi, Ryunosuke Sato đi bóng kỹ thuật, lắt léo trước hàng thủ U23 Hàn Quốc, tạo ra khoảng trống trước vòng cấm. Anh tung cú dứt điểm quyết đoán, nhưng bóng đi không chính xác. report Hiệp 2 bắt đầu 46': U23 Hàn Quốc giao bóng. report Hết hiệp 1 45+2': U23 Nhật Bản tạm dẫn 1-0 trước U23 Hàn Quốc. report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 2 phút bù giờ report Nỗ lực không thành 44': Từ cú treo bóng của đồng đội, Kaito Koizumi của U23 Nhật Bản tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đi chệch sang bên trái khung thành. report Không được 41': Ryunosuke Sato thực hiện đường chuyền tinh tế, tạo cơ hội cho Sena Ishibashi tung cú sút bằng chân phải. Bóng đi căng nhưng Hong Seong-Min của U23 Hàn Quốc xuất sắc cản phá ở góc thấp bên trái khung thành, cứu thua cho đội nhà. report VÀO!!! U23 Nhật Bản 1 - 0 U23 Hàn Quốc 36': U23 Nhật Bản được hưởng phạt góc sau khi Hong Seong-Min của U23 Hàn Quốc để bóng đi hết đường biên. Từ cú treo bóng vào vòng cấm, Shuto Nagano bật cao đánh đầu cực kỳ nguy hiểm, buộc thủ môn Hàn Quốc phải bay người cản phá. Bóng bật ra và Kaito Koizumi đã có mặt kịp thời, dứt điểm chính xác vào lưới trống, mở tỷ số cho U23 Nhật Bản. report Thủ môn U23 Hàn Quốc cản phá hay 33': U23 Nhật Bản tiếp tục gia tăng áp lực. Kosei Ogura thực hiện đường chuyền sắc bén vào khu vực ngoài vòng cấm, tạo điều kiện cho Sena Ishibashi tung cú sút chân phải. Bóng đi căng nhưng Hong Seong-Min xuất sắc cản phá ở chính giữa khung thành phía trên, cứu thua cho đội nhà. report Thủ môn U23 Nhật Bản cứu thua xuất sắc 26': Kang Seong-Jin có đường tạt chính xác từ biên, tìm đến Kim Yong-Hak trong trung tâm vòng cấm. Tiền đạo U23 Hàn Quốc đánh đầu căng nhưng thủ môn Rui Araki đã xuất sắc bay người cản phá ở góc thấp bên phải khung thành, cứu thua cho đội nhà. report Nguy hiểm 24': Từ đường chuyển của Rei Umeki, Kosei Ogura tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng nhưng quá cao so với khung thành U23 Hàn Quốc, bỏ lỡ cơ hội nguy hiểm. Nhật Bản vẫn duy trì cường độ pressing và kiểm soát bóng, tạo thế chủ động trước hàng thủ đối phương. report Phạt góc cho U23 Nhật Bản 20': U23 Nhật Bản được hưởng phạt góc sau khi Lee Geon-Hee của U23 Hàn Quốc để bóng đi hết đường biên ngang. Cú treo bóng của cầu thủ U23 Nhật Bản sau đó bị hàng thủ đối phương phá bóng lên trên. report U23 Nhật Bản tiếp tục tạo sức ép 14': Từ pha kiến tạo sắc nét của Haruta Kume, Kosei Ogura nhận bóng và tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng nhưng hơi cao, chệch sang phải khung thành U23 Hàn Quốc report Nguy hiểm 11': Shuto Nagano có pha kiến tạo ấn tượng bằng đường chuyền xuyên tuyến, mở ra cơ hội cho U23 Nhật Bản. Yutaka Michiwaki tung cú dứt điểm từ cánh phải, bóng đi sát khung thành nhưng chệch về bên phải, bỏ lỡ cơ hội nguy hiểm. report Cú sút đầu tiên 9': Koizumi nhận bóng từ đồng đội và dứt điểm ngay bằng cú vô -lê ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi vọt xà, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. report Pha phạt góc đầu tiên 8': U23 Nhật Bản hưởng phạt góc, Sato treo bóng chính xác vào vòng cấm U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, hàng thủ đội bóng xứ Kim chi thi đấu tập trung, một hậu vệ đã bật cao đánh đầu phá bóng, phá tan cơ hội nguy hiểm đầu tiên của U23 Nhật Bản. report Hai đội nhập cuộc thận trọng 5': Những phút đầu trận diễn ra khá thận trọng. U23 Nhật Bản tích cực đẩy cao đội hình để tạo áp lực, nhưng U23 Hàn Quốc lại tỏ ra vượt trội trong kiểm soát bóng, tận dụng khả năng di chuyển hợp lý và các đường chuyền ngắn để chiếm ưu thế. report Trận đấu bắt đầu 1': Trận bán kết 1 của giải U23 châu Á 2026 chính thức bắt đầu. U23 Nhật Bản ra sân trong trang phục truyền thống xanh, U23 Hàn Quốc thi đấu trong trang phục hồng. U23 Nhật Bản giao bóng trước. report Tổ trọng tài điều khiển trận đấu report Sơ đồ hai đội report Phòng thay đồ hai đội report Thống kê đáng chú ý - Không đội nào tại Saudi Arabia 2026 có chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA) thấp hơn U23 Nhật Bản (0,98) và U23 Hàn Quốc (1,6). Ngoài ra, Nhật Bản mới chỉ đối mặt 17 cú sút, còn với Hàn Quốc là 26, lần lượt thấp nhất và thấp thứ hai giải. - Chỉ có U23 Jordan (46) tạo ra nhiều pha đoạt lại bóng ở 1/3 sân đối phương hơn U23 Nhật Bản tại giải năm nay. U23 Nhật Bản giành lại bóng 21 lần ở khu vực này, chỉ kém U23 Jordan và U23 Uzbekistan (22 lần). - Shusuke Furuya và Ryunosuke Sato đều đã ghi 3 bàn, đánh dấu lần đầu tiên U23 Nhật Bản có nhiều hơn một cầu thủ ghi từ 3 bàn trở lên trong một kỳ giải U23 châu Á. - Không cầu thủ nào thực hiện nhiều đường chuyền thành công hơn bộ đôi U23 Hàn Quốc Shin Min-ha (290) và Lee Hyun-yong (289) tại giải năm nay. Xét về số lần chuyền bóng, Hyun-yong (331) và Min-ha (313) lần lượt đứng nhất và nhì toàn giải. report Cầu thủ khởi động report Lịch sử đối đầu Đây là lần thứ tư Nhật Bản và Hàn Quốc gặp nhau trong lịch sử giải U23 châu Á. Nhật Bản thắng hai lần đầu, đều ở các trận loại trực tiếp (chung kết 2016 và tứ kết 2022), trong khi Hàn Quốc thắng ở lần gặp gần nhất tại vòng bảng năm 2024. report Đội hình xuất phát U23 Hàn Quốc report Đội hình xuất phát U23 Nhật Bản

Trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc được xem như “chung kết sớm” của giải đấu, nơi hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch đối đầu trực diện. Không chỉ là cuộc chiến vì tấm vé vào chung kết, đây còn là màn so tài danh dự giữa hai nền bóng đá trẻ giàu truyền thống và có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu lục.

U23 Nhật Bản bước vào vòng bán kết với vị thế của đương kim vô địch và là đội để lại dấu ấn đậm nét nhất từ đầu giải. Sự ổn định trong cách vận hành lối chơi giúp đại diện xứ Mặt trời mọc duy trì thế chủ động trong phần lớn thời gian thi đấu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Go Oiwa, U23 Nhật Bản thể hiện rõ bản sắc kiểm soát không gian, giữ cự ly đội hình hợp lý và tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Việc sở hữu chỉ số bàn thua kỳ vọng thấp nhất giải là minh chứng cho khả năng hạn chế cơ hội của đối phương cũng như tính kỷ luật trong triển khai chiến thuật.

Ở mặt trận tấn công, U23 Nhật Bản đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 11 pha lập công. Lối chơi đa dạng cho phép họ tiếp cận khung thành đối phương bằng nhiều phương án, từ phối hợp trung lộ đến những tình huống xâm nhập biên có tính sát thương cao. Tuy nhiên, trận tứ kết với U23 Jordan đã phần nào phơi bày những giới hạn. Khi bị gây sức ép liên tục và đối thủ đọc được cách triển khai, U23 Nhật Bản gặp không ít khó khăn và chỉ có thể giành quyền đi tiếp sau loạt sút luân lưu.

Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc tiến vào bán kết sau một hành trình không quá suôn sẻ, nhưng càng đi sâu họ càng cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. Vòng bảng không mang lại nhiều ấn tượng, song qua từng trận đấu, đội bóng xứ Kim chi dần thể hiện sự gắn kết và ổn định trong lối chơi. Chiến thắng trước U23 Australia ở tứ kết là minh chứng cho quá trình hoàn thiện đó, khi Hàn Quốc tìm được điểm cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, đồng thời biết cách trừng phạt đối thủ trong những thời điểm then chốt.

So với Nhật Bản, sức tấn công của U23 Hàn Quốc không quá bùng nổ. Việc các bàn thắng được chia đều cho nhiều cầu thủ phản ánh tinh thần tập thể, nhưng cũng cho thấy họ thiếu một mũi nhọn thực sự nổi bật trên hàng công. Không ít thời điểm, U23 Hàn Quốc gặp khó trong việc áp đặt thế trận và xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Dù vậy, khi đối đầu với Nhật Bản, đội bóng này không chịu áp lực phải kiểm soát bóng. Lối chơi phòng ngự phản công, dựa trên nền tảng thể lực, tốc độ và những đường chuyền dài, có thể trở thành lựa chọn hợp lý - tương tự cách họ đã vận hành trước Australia.

Đây là lần thứ tư U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc chạm trán nhau tại U23 châu Á. Trong hai lần đối đầu đầu tiên ở các trận đấu loại trực tiếp, Nhật Bản đều giành chiến thắng ở chung kết năm 2016 và tứ kết năm 2022. Hàn Quốc mới chỉ một lần đánh bại Nhật Bản, tại vòng bảng giải đấu năm 2024.

Hai đội quá hiểu nhau, không chỉ bởi lịch sử đối đầu, mà còn bởi sự tương đồng trong triết lý đào tạo bóng đá trẻ. Những cuộc chạm trán ở cấp độ U23 giữa Nhật Bản và Hàn Quốc thường diễn ra căng thẳng, chặt chẽ và hiếm khi được quyết định bởi thế trận áp đảo, mà bởi những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt.

Trong bối cảnh đó, trận bán kết nhiều khả năng sẽ diễn ra với nhịp độ thận trọng và giằng co. U23 Nhật Bản có xu hướng kiểm soát trận đấu, hạn chế rủi ro và tìm kiếm khác biệt bằng sự đa dạng trong tấn công. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc kiên nhẫn chờ đợi sai sót của đối phương để tung ra đòn phản công quyết định. Ở một trận đấu mà chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khép lại cả hành trình, bản lĩnh, khả năng thích nghi và sự hiệu quả trong khâu dứt điểm sẽ là yếu tố mang tính quyết định.