Thể thao

Google News

Người dân Hưng Yên đổ về Quảng trường, cùng gia đình Minh Phúc cổ vũ U23 Việt Nam

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người hâm mộ Hưng Yên đã sẵn sàng cho một đêm không ngủ khi dòng người không ngừng kéo về Quảng trường Nguyễn Văn Linh để đứng trước màn hình lớn, cùng gia đình cầu thủ Phạm Minh Phúc cổ vũ cho U23 Việt Nam.

def91fe5-3cfc-4469-9c4c-a0b131b27cd5.jpg
Bố mẹ cầu thủ Phạm Minh Phúc cổ vũ con trai. (Ảnh: Thế Anh)

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hương, mẹ của tuyển thủ U23 Việt Nam Phạm Minh Phúc, từ sáng sớm gia đình bà đã vô cùng nhộn nhịp bởi bà con hàng xóm, khách khứa tới hỏi chuyện, chúc mừng và bàn về việc tối nay cổ vũ U23 Việt Nam trong trận bán kết với U23 Trung Quốc thuộc VCK U23 châu Á 2026.

Vậy là vợ chồng bà quyết định gác lại công việc, dọn dẹp hàng quán để tiếp khách và nói về Minh Phúc cũng như U23 Việt Nam, đồng thời lên kế hoạch xem trận đấu, tiếp lửa cho các tuyển thủ qua màn hình.

Vào buổi tối, tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), một màn hình lớn đã được lắp đặt để người hâm mộ có thể tới cổ vũ U23 Việt Nam trong trận bán kết.

Trước khi trận đấu bắt đầu khoảng 3 tiếng, dòng người đã liên tục đổ về, tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Tất cả đều tự hào khi Minh Phúc, chàng trai của quê hương Hưng Yên, là một phần quan trọng của đội tuyển. Từng ghi bàn vào lưới U23 Trung Quốc cách đây hơn 2 tháng tại Panda Cup 2025, người hâm mộ hy vọng anh sẽ phát huy cái duyên này một lần nữa, đưa U23 Việt Nam vào chung kết.

Bà Nguyễn Thị Hương cho biết, trước khi ra sân, Minh Phúc có gọi điện về và hứa với bố mẹ cũng như toàn thể người hâm mộ Việt Nam, rằng anh cùng đồng đội sẽ thi đấu hết mình, tạo nên một trận đấu hay và giành chiến thắng.

Mẹ của Minh Phúc cũng cho biết, ngày con trai trở về với tấm huy chương Vàng SEA Games 33, vì chỉ nghỉ ít ngày trước khi tập trung trở lại, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026, nên gia đình chỉ tổ chức bữa tiệc nhỏ mời họ hàng. Nếu tới đây, Minh Phúc cùng đồng đội rước Cúp trở về, một bữa tiệc lớn sẽ sẵn sàng chào đón những người hùng.

773c1eec-2cc5-4dc1-9e33-fdb077ec8834.jpg
Dòng người liên tục đổ về Quảng trường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Thế Anh)
6603b935-6658-4d1b-9ccf-cb3cd47f53d8.jpg
Tại đây, một màn hình lớn được dựng lên để người hâm mộ cổ vũ U23 Việt Nam. (Ảnh: Thế Anh)
05044619-8ca0-431c-a472-af40810fdc7a.jpg
Tất cả đều chung niềm tin chiến thắng. (Ảnh: Thế Anh)
1b6ec536-a101-4418-9ab7-3e54e5bcef46.jpg
Trận bán kết với U23 Trung Quốc, Minh Phúc tiếp tục được tin tưởng đá chính, khiến người hâm mộ Hưng Yên nức lòng. (Ảnh: Thế Anh)
810014b2-55ea-44b2-9bea-5da94c3f0d03.jpg
Những người cổ vũ trẻ tuổi cho biết, tất cả sẵn sàng "đi bão" mừng chiến thắng của U23 Việt Nam. (Ảnh: Thế Anh)

Thanh Hải
