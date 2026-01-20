Người hâm mộ 'nhuộm đỏ' phố đi bộ Nguyễn Huệ tiếp lửa các chiến binh sao vàng đấu U23 Trung Quốc

TPO - Dù trận đấu diễn ra lúc 22h30 (theo giờ Việt Nam), từ sau 19h giờ đã có rất bạn trẻ tụ hội trước vị trí màn hình LED trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ để chào đón trận cầu hấp dẫn giữa hai đại diện bóng đá trẻ của Việt Nam - Trung Quốc.
Nhằm phục vụ khán giả có điều kiện theo dõi trận đấu, trong ngày 20/1, ngành chức năng TPHCM đã tiến hành lắp đặt các màn hình LED cỡ lớn trên khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ để khán giả thuận tiện đón xem tập trung.
Nhiều bạn trẻ mang áo cờ đỏ sao vàng, đeo băng-rôn và cầm còi cổ động nhằm tiếp thêm khí thế cho đội tuyển nước nhà trong trận cầu quyết định.