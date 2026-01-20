Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Người hâm mộ 'nhuộm đỏ' phố đi bộ Nguyễn Huệ tiếp lửa các chiến binh sao vàng đấu U23 Trung Quốc

Ngô Tùng

TPO - Dù trận đấu diễn ra lúc 22h30 (theo giờ Việt Nam), từ sau 19h giờ đã có rất bạn trẻ tụ hội trước vị trí màn hình LED trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ để chào đón trận cầu hấp dẫn giữa hai đại diện bóng đá trẻ của Việt Nam - Trung Quốc.

img-4883.jpg
Tối 20/1, đông đảo người hâm mộ, khán giả nhiều độ tuổi đã có mặt tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM) để đón xem màn tranh tài trận Bán kết giải U23 Châu Á 2026﻿ giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.
img-4852.jpg
img-4871.jpg
img-5057.jpg
Nhằm phục vụ khán giả có điều kiện theo dõi trận đấu, trong ngày 20/1, ngành chức năng TPHCM đã tiến hành lắp đặt các màn hình LED cỡ lớn trên khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ để khán giả thuận tiện đón xem tập trung.
img-4985.jpg
Dù trận đấu diễn ra lúc 22h30 (theo giờ Việt Nam), từ sau 19h giờ đã có rất bạn trẻ tụ hội trước vị trí màn hình LED để chào đón trận cầu được dự đoán hết sức hấp dẫn giữa hai đại diện bóng đá trẻ của Việt Nam - Trung Quốc.
img-4941.jpg
img-4957.jpg
img-4997.jpg
Nhiều bạn trẻ mang áo cờ đỏ sao vàng, đeo băng-rôn và cầm còi cổ động nhằm tiếp thêm khí thế cho đội tuyển nước nhà trong trận cầu quyết định.
img-5057.jpg
Càng gần thời điểm trận cầu khai cuộc, không khí càng trở nên bùng nổ, sôi động với sự góp mặt của hàng nghìn khán giả, sẵn sàng hòa nhịp với những diễn biến trên sân.
img-5050.jpg
Dù nhà khá gần Phố đi bộ Nguyễn Huệ, lúc 18h30, chị Triệu Vi cùng con gái đã "khăn gói" ra địa điểm tập trung để chờ đến giờ xem trận Bán kết giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. "Mình đi sớm ra đây vui chơi rồi chờ đến khi trận đấu bắt đầu. Nếu trận này chúng ta thắng thì hai mẹ con sẽ đi bão luôn", chị Vi chia sẻ và cho hay vẫn thường đón xem các trận cầu lớn có đội Việt Nam thi đấu. ﻿Nữ cổ động viên nồng nhiệt bày tỏ phấn khởi khi lứa cầu thủ dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik đá chắc, phòng ngự tấn công "đều ok".
img-4929.jpg
Hai người nước ngoài đeo băng-rôn và cầm cờ đỏ sao vàng trên tay chuẩn bị "tiếp lửa" tuyển Việt Nam.
img-4977.jpg
Các cổ động viên nước ngoài hòa vào bầu không khí hết sức sôi động trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ.
img-4836.jpg
Nhóm bạn trẻ bày tỏ niềm tự hào khi có mặt trên phố đi bộ cổ vũ đội tuyển nước nhà.
img-5015.jpg
Đông đảo khán giả nhà góp thêm bầu không khí sôi động trước trận cầu đinh quan trọng của cả hai đội.
img-4969.jpg
Bạn trẻ hào hứng đón xem trận Bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.﻿
img-4919.jpg
Lực lượng an ninh sẵn sàng đảm bảo an toàn, trật tự cho người hâm mộ trong khi đón xem phần truyền hình trực tiếp trận đấu. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng


