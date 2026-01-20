Thua U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam lỡ cơ hội vào chung kết giải U23 châu Á 2026

TPO - Trung vệ Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ rời sân phút 74 ở trận đấu U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc 0-3, qua đó lỡ cơ hội giành vé vào chung kết giải U23 châu Á 2026.

time Hết giờ! U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc Trận đấu khép lại và U23 Việt Nam không thể góp mặt ở chung kết VCK U23 châu Á 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chơi trận tranh giải ba với U23 Hàn Quôcs vào ngày 23/1 tới. goal Tỷ số là 3-0 Phút 90+8: Behram Abduweli căng ngang và Wang Yudong đệm bóng thành công, nâng tỷ số lên 3-0. report Thanh Nhàn đánh đầu Phút 90+2: Từ quả treo bóng bên cánh trái, Thanh Nhàn bật cao đánh đầu nhưng Li Hao đã cản phá bằng 5 đầu ngón tay. report Có 9 phút đá bù giờ! Phút 90+1: U23 Việt Nam có 9 phút để làm điều gì đó. report Không được! Phút 89: Đình Bắc có bóng rất thoáng bên phía trái cầu môn Li Hao và sửa lòng vào góc xa, nhưng hậu vệ áo trắng đã cản phá thành công. report U23 Trung Quốc vẫn đang tấn công Phút 87: Behram Abduweli có bóng ngay trước vòng cấm và xoay người sút ngay, Bóng đi chệch khung thành Trung Kiên. report U23 Việt Nam đang mất tinh thần Phút 82: Tâm lý các cầu thủ đang xuống dốc và họ tiếp tục mắc sai lầm. Tuy nhiên Trung Kiên một lần nữa sửa sai thành công. report Trung Kiên sửa sai cho Thái Sơn Phút 80: Thái Sơn chuyền về quá non, mang đến cơ hội băng xuống cho cầu thủ đội bạn. Rất may, Trung Kiên đã sửa sai, lấy bóng ngay trong chân đối thủ. report Trung Kiên cứu thua Phút 79: Cầu thủ U23 Trung Quốc đi bóng từ biên trái và tung cú sút nhưng Trung Kiên đã cản phá thành công. var Bàn thắng bị từ chối. Tỷ số vẫn là 2-0 Phút 74: Sau khi checvk VAR, trọng tài Alex King quyết định bác bỏ bàn thắng vì lỗi việt vị. red Lý Đức nhận thẻ đỏ Phút 74: Khó khăn chồng chất khó khăn cho U23 Việt Nam khi trung vệ Lý Đức phải rời sân. report Lưới của Trung Kiên lại rung lên Phút 73: Nhật Minh phạm lỗi, nhận thẻ vàng và U23 Trung Quốc hưởng quả đá phạt. Bóng được treo vào và Peng Xiao đánh đầu khó chịu. Bóng đi cầu âu, rót thẳng vào góc cao cầu môn của Trung Kiên. substitution HLV Antonio Puche thay hai cầu thủ Phút 70: U23 Trung Quốc tung cặp tiền đạo Behram Abduweli, Wang Yudong vào sân. substitution HLV Kim Sang-sik chơi tất tay Phút 64: Chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định rút Đức Anh ra ngoài. Văn Thuận vào thay thế. U23 Việt Nam sẽ chơi với 2 trung vệ, thay vì 3 như thường lệ. report Quá đáng tiếc! Phút 61: Đình Bắc đá phạt góc hướng về cột xa. Lý Đức trả lại và Quốc Việt băng vào, nhưng thủ môn Li Hao đã phá ra. report Không được! Phút 60: U23 Việt Nam đoạt bóng bên phần sân đối phương và Quốc Việt dẫn bóng bên cánh trái. Thay vì tìm đồng đội để phối hợp, anh quyết định dứt điểm ngay. Bóng bị đối thủ phá ra. report Cần tinh thần SEA Games 33 Phút 57: U23 Việt Nam dường như đang mất tinh thần. Các cầu thủ cần phải mạnh mẽ vào lúc này, giống như họ làm ở trận chung kết SEA Games 33 khi cũng bị dẫn trước tới 2 bàn. substitution HLV Kim Sang-sik thay hai cầu thủ Phút 53: Thanh Nhàn và Quốc Việt vào sân. Ngọc Mỹ, Lê Phát là những người bị thay ra. goal Tỷ số là 2-0 nghiêng về U23 Trung Quốc Phút 52: Tinh thần của U23 Việt Nam chùng xuống và U23 Trung Quốc đã có bàn thứ hai với cú sút chéo góc của Xiang Yuwang. goal Lưới của U23 Việt Nam đã tung lên Phút 48: Từ quả phạt góc, bóng hướng đến cột gần và Peng Xiao đã đánh đầu tung lưới thủ thành Trung Kiên. Lần đầu tiên tại giải đấu, U23 Việt Nam bị dẫn trước. report Lý Đức suýt phản lưới nhà Phút 47: U23 Trung Quốc tạt bóng từ cánh trái và một cầu thủ áo trắng đánh đầu. Lý Đức đánh đầu về nhưng rất may, thủ môn Trung Kiên đã phản xạ kịp thời. time Hiệp hai bắt đầu! Đình Bắc vào sân Phút 46: Hai đội đã trở lại sân và bắt đầu phần còn lại của trận đấu. Chúng ta hãy cùng chờ xem những điều chỉnh của HLV Kim Sang-sik để thích ứng với tình hình. Một trong những thay đổi đã được tạo ra khi Đình Bắc vào sân. Công Phương ra nghỉ. time Hết hiệp một! U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc rời sân với tỷ số hòa 0-0. Đội bóng của Antonio Puche gây bất ngờ khi chủ động cầm bóng và tấn công, thay vì đá phòng ngự như thường lệ. Điều này khiến các học trò của HLV Kim Sang-sik gặp nhiều khó khăn. Mọi thứ trở nên tệ hơn khi Hiểu Minh chấn thương rời sân trên cáng. Hy vọng 15 phút nghỉ giữa giờ, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ xốc lại tinh thần các cầu thủ và đưa ra những biến pháp trong hiệp hai. yellow Công Phương nhận thẻ vàng Phút 45+1: Lê Phát đá phạt góc nhưng bóng đã nằm trọn trong tay thủ môn Li Hao. Sau đó, vì lỗi ngăn cản Li Hao phát bóng lên, Công Phương phải nhận thẻ vàng. report Nguy hiểm! Phút 41: Từ cánh trái, bóng được tạt vào khá nguy hiểm nhưng Alex Yang của U23 Trung Quốc không thể tiếp cận để có thể đánh đầu. report U23 Trung Quốc kiểm soát bóng áp đảo Phút 37: U23 Trung Quốc đang là những người kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian đã quan. Đây là trận đầu tiên tại VCK U23 châu Á 2026 họ cầm bóng nhiều hơn đối thủ. Mặc dù vậy, trận đấu vẫn còn dài. report Hiểu Minh rời sân trên cáng Phút 32: Hiểu Minh đã được cáng ra và Đức Anh vào thay thế. Đây là lần đầu tiên sau nhiều trận, U23 Việt Nam sẽ chơi phần lớn thời gian mà không có trung vệ của PVF-CAND. report Hiểu Minh đang rất đau đớn Phút 29: Sau một tình huống tranh chấp, Hiểu Minh đang rất đau đớn. Đây là một diễn biến không có lợi cho U23 Việt Nam. report Li Hao lại cứu thua Phút 26: Công Phương nỗ lực dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng chạm chân hậu vệ U23 Trung Quốc và đi về phía cầu môn. Li Hao nghĩ rằng nó không gây nguy hiểm, nhưng anh suýt phải trả giá. report Li Hao trổ tài Phút 22: Hu Hetao phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Xuân Bắc. Ở chấm đá phạt sau đó, Khuất Văn Khang đưa bóng vào góc cao nhưng Li Hao đã cản phá thành công. report Đối thủ thực sự tiếp cận theo cách khác Phút 17: Không chỉ là tấn công phủ đầu, U23 Trung Quốc thực sự thay đổi trong cách tiếp cận. Họ cầm bóng nhiều hơn, vây ráp và tấn công chủ động, đồng thời tạo nên một số mối đe dọa từ nhiều phía. report U23 Trung Quốc gây nguy hiểm Phút 14: U23 Trung Quốc vừa có tình huống dàn xếp tấn công hay, mang tới cơ hội băng xuống và dứt điểm của Xiang Yuwang. Tuy nhiên thủ môn Trung Kiên đã khép góc, đồng thời cầu thủ áo trắng cũng việt vị trước đó. corner U23 Việt Nam đá phạt góc Phút 12: Pha phá bóng ngay trước tầm chân Ngọc Mỹ của thủ môn Li Hao mang về quả phạt góc cho U23 Việt Nam. Ở tình huống đá phạt sau đó, Lê Phát đánh đầu ngược nhưng không đồng đội nào đón được. report U23 Trung Quốc tấn công Phút 5: Kuai Jiwen băng lên và dứt điểm, nhưng Lý Đức đã ngăn chặn thành công. report U23 Việt Nam khởi đầu đầy hứng khởi Phút 2: U23 Việt Nam nỗ lực phối hợp và xuyên phá từ cánh trái, nhưng bất thành. Đội quân của HLV Kim Sang-sik đang khởi đầu đầy hứng khởi. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trọng tài Alex King đã nổi hồi còi, chính thức bắt đầu trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium, Jeddah. U23 Trung Quốc áo trắng là đội giao bóng. report Tiến quân ca vang lên tại Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium report Hai đội bước ra sân report Người hâm mộ Việt Nam tạo nên bầu không khí náo nhiệt report Các cầu thủ U23 Việt Nam khởi động trên sân report Đội hình ra sân của U23 Trung Quốc U23 Trung Quốc (4-4-2): 16-Li Hao, 2-Hu Hetao, 4-Umidjan Yusup, 5-Liu Haofan, 15-Peng Xiao, 23-Yang Xi, 13-Wang Bohao, 18-Chen Zeshi, 21-Bao Shengxin, 7-Xiang Yuwang, 11-Kuai Jiwen report Danh sách đăng ký của hai đội report Đình Bắc tiếp tục dự bị Không ngoài dự đoán, HLV Kim Sang-sik quyết định giấu Đình Bắc trên băng ghế dự bị. Bộ ba tấn công sẽ gồm Lê Phát, Công Phương và Ngọc Mỹ. report Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam report Sẵn sàng cho đại chiến report Sự khác biệt giữa hai triều đại Nếu 'phép màu Park Hang-seo' là một 'cuộc cách mạng tinh thần', thì 'phép màu Kim Sang-sik' gần hơn với một 'cuộc cách mạng hệ thống'. Park Hang-seo đã chứng minh tiềm năng của bóng đá Việt Nam, còn Kim Sang-sik biến tiềm năng đó thành khả năng cạnh tranh bền vững. Các đội tuyển Việt Nam của Park Hang-seo là một đội 'không thể thua', thì Kim Sang-sik tạo nên một đội 'có thể thắng'. Trong khi người trước nói về sự tranh đấu, người sau lại nói về sự bài bản. Sự khác biệt này không chỉ đơn thuần là vấn đề phong cách. Đó là một sự chuyển biến cho thấy bóng đá Việt Nam hiện đã vượt qua nhóm giữa và sẵn sàng cạnh tranh ở nhóm hàng đầu châu Á. 'Từ một đội không thể thua của ông Park, HLV Kim Sang-sik tạo nên một đội có thể thắng' report HLV Kim Sang-sik muốn thắng nhanh còn về... ăn phở "Tôi đã đi quá lâu nên đang rất nhớ và thèm phở Việt Nam", ông nói, "Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng chịu đựng cơn thèm để tập trung cho công việc tại đây. U23 Việt Nam còn hai trận đấu nữa. Chúng tôi quyết tâm hướng đến mục tiêu cao nhất ở hai trận đấu này, sau đó về Việt Nam và ăn phở thỏa thích cho đã cơn thèm", HLV KIm Sang-sik. report Trung vệ Nhật Minh và hành trình 'chân đất đi lên' của chàng trai phố Cảng U23 Việt Nam đang khiến người hâm mộ cả nước nức lòng với những chiến thắng ở VCK U23 châu Á 2026. Một trong những nhân tố quan trọng chính là Nguyễn Nhật Minh, chàng trai "chân đất đi lên", không ngừng nỗ lực để theo đuổi giấc mơ. report Chuyện chưa kể về Phạm Minh Phúc, chàng trai nhỏ bé mang nghị lực phi thường Chỉ trong vòng một năm qua, Phạm Minh Phúc đã có mọi thứ mà một cầu thủ có thể mơ ước. Đó là thành quả của hành trình dài kiên trì theo đuổi ngọn lửa đam mê cùng tinh thần cầu tiến, luôn khát khao trở nên tốt hơn của chàng trai nhỏ bé người Hưng Yên. report BLV Quang Huy dự đoán U23 Việt Nam sẽ giải quyết gọn ghẽ U23 Trung Quốc trong 90 phút Về kết quả trận đấu, BLV Quang Huy tin tưởng U23 Việt Nam giành chiến thắng: "Tôi nghĩ chúng ta cố gắng giải quyết sớm, thắng gọn gàng thay vì đưa trận đấu sang hiệp phụ hoặc đá luân lưu. Tỷ số có thể sát nút và U23 Việt Nam thắng ngay trong 90 phút". report Nguyễn Lê Phát và những phẩm chất làm nên cậu nhóc không bao giờ biết sợ Nguyễn Lê Phát đang quyết tâm biến VCK U23 châu Á 2026 thành giải đấu đáng nhớ nhất với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nếu anh làm được điều đó, những ai hiểu rõ về chàng trai sinh năm 2007 cũng không ngạc nhiên. Từ lâu họ đã biết, với tinh thần không sợ hãi và khát khao bùng cháy, cầu thủ nhỏ con này có thể làm được tất cả. report "Tôi biết trận đấu với một đội bóng Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng" Trước trận bán kết gặp U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium, HLV Kim Sang-sik thể hiện sự am hiểu tường tận: "Tôi biết trận đấu với một đội bóng Trung Quốc luôn có ý nghĩa quan trọng, đồng thời cũng nhìn thấy quyết tâm, ý chí giành chiến thắng của các cầu thủ. Đó là lý do chúng tôi đang nỗ lực hết sức mình, chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu với mục tiêu duy nhất: giành lấy tấm vé vào chung kết". report Cùng xem lại bàn thắng của Minh Phúc vào lưới U23 Trung Quốc tại Panda Cup 2025 report U23 Việt Nam và lời hứa quyết thắng Với tư cách đội trưởng, Khuất Văn Khang đã đưa ra lời hứa danh dự, rằng anh và các đồng đội "sẽ giành chiến thắng ở những trận đấu tới, mang vinh quang về cho Tổ quốc". report HLV Kim Sang-sik chuẩn bị kỹ lưỡng phương án tác chiến Trong hai buổi tập chuẩn bị cho trận bán kết, HLV Kim Sang-sik đều mang sa bàn ra sân tập và đưa ra những chỉ dẫn, yêu cầu tập luyện các phương án tác chiến, đồng thời bàn luận sôi nổi với trợ lý Đinh Hồng Vinh về cách xuyên phá hàng thủ U23 Trung Quốc. report Trung Kiên và Li Hao, cuộc đối đầu của hai 'người nhện' Trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 sẽ là cuộc chạm trán rất đáng chờ đợi giữa hai thủ môn xuất sắc nhất giải đấu, Trần Trung Kiên của U23 Việt Nam và Li Hao của U23 Trung Quốc. report Cuộc chiến giữa 'mũi giáo' và 'tấm khiên' U23 Trung Quốc sở hữu hàng phòng ngự vững chắc với 4 trận giữ sạch lưới, trong khi U23 Việt Nam lại có hàng công mạnh mẽ với 8 bàn thắng sau 4 trận đấu. Do đó, trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 là sự thử thách của cả hai, khi "tấm khiên U23 Trung Quốc" phải một lần nữa cho thấy sự chắc chắn, còn "mũi giáo U23 Việt Nam" tiếp tục thể hiện sự sắc bén. U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc: Cuộc chiến giữa 'mũi giáo' và 'tấm khiên'

U23 Trung Quốc đang sở hữu hàng phòng ngự vững chắc với 4 trận giữ sạch lưới cùng thủ môn Li Hao bất khả xâm phạm với tỷ lệ cứu thua thành công 100%. Được dàn dựng của HLV Antonio Puche, Long chi đội đã trở thành cỗ máy kỷ luật, gắn kết và chặt chẽ, hạn chế tối đa không gian mà đối phương có thể thâm nhập.

Trong khi đó, U23 Việt Nam lại có hàng công mạnh mẽ với 8 bàn thắng sau 4 trận đấu. Đội quân của HLV Kim Sang-sik không dựa vào may mắn hay những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, mà dựa vào hệ thống kiểm soát và triển khai bóng mượt mà, sự điều phối tinh tế ở tuyến giữa và khả năng kiểm soát nhịp độ phản công bậc thầy. Ngoài ra, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng làm chủ nghệ thuật chiến thắng khi nắm rõ phương cách cũng như thời điểm kết liễu đối thủ.

Để xuyên thủng hàng thủ của U23 Trung Quốc, cách duy nhất là sử dụng các pha phối hợp một chạm và phát huy kỹ thuật trong phạm vi hẹp, điều mà rất nhiều các cầu thủ U23 Việt Nam làm được. Bên cạnh đó, tạo nên áp lực liên tục với cả cường độ và tốc độ vào thời điểm U23 Trung Quốc tỏ ra mệt mỏi.

Ở trận đối đầu gần nhất tại Panda Cup 2025 hồi tháng 11 năm ngoái, U23 Việt Nam đã làm được những điều này. Phút 80, khi Long chi đội suy giảm thể lực và đánh mất sự tập trung, Văn Thuận có tình huống đi bóng kỹ thuật ở sát đường biên ngang và căng ngang để Minh Phúc băng vào dứt điểm thành bàn.

Vì vậy, xuyên thủng tấm thuẫn chắc chắn mà HLV Antonio dựng lên không phải không thể. Vấn đề có lẽ chỉ là thời điểm. Và HLV Kim Sang-sik biết rõ lúc nào nên tung ra ngọn thương sắc lạnh.