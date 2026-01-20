Người dân quê nhà Đình Bắc lắp màn hình cỡ lớn “tiếp lửa” U23 Việt Nam

TPO - Màn hình led cỡ lớn cùng những băng rôn, khẩu hiệu đỏ rực được Ban cán sự xóm Hưng Yên Bắc 2 (xã Yên Trung, Nghệ An) và người dân dựng lên ở sân vận động để “tiếp lửa” cho U23 Việt Nam tạo nên một không khí sôi động.

Ngày 20/1, hàng chục người dân cùng ban cán sự xóm Hưng Yên Bắc 2 (xã Yên Trung, Nghệ An) đã có mặt để trang trí sân vận động của xóm thành địa điểm cổ vũ trận bán kết của đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc. Nhiều khẩu hiệu như “Tiếp lửa Đình Bắc - tỏa sáng Việt Nam”, “Việt Nam chiến thắng” được treo trang trọng, biến sân làng thành một “chảo lửa” trước giờ bóng lăn.

Sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2 (xã Yên Trung) được trang trí băng rôn, khẩu hiệu làm địa điểm cổ vũ cho trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.

Ông Đinh Văn Hiên, cán bộ Phòng Văn hóa xã Yên Trung cho biết, những ngày qua, người dân trên địa bàn luôn theo dõi các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam. Khi đội bóng được vào bán kết, người dân rất phấn khởi, vui sướng.

Để cổ vũ, tiếp thêm lửa cho đội bóng cũng như cầu thủ Đình Bắc, người dân xóm Hưng Yên Bắc 2 đã tổ chức buổi cổ vũ tập thể ngay tại sân vận động của xóm. “Đây không chỉ là tình cảm dành cho đội tuyển U23 Việt Nam mà còn là sự động viên đặc biệt với em Đình Bắc, người con của quê hương Hưng Yên Bắc 2”, ông Hiên nói.

Các băng rôn, khẩu hiệu biến sân vận động làng thành "chảo lửa" tiếp sức cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Cũng theo ông Hiên, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia cổ vũ đã được triển khai rộng rãi, đồng thời lồng ghép với các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV, tạo nên không khí đoàn kết, phấn khởi trong toàn xã.

“Chứng kiến sự nỗ lực cố gắng của Đình Bắc nói riêng và tập thể đội tuyển U23 nói chung, người dân chúng tôi rất vui và tự hào. Bà con chúng tôi tối nay sẽ tập trung thật đông ra sân vận động để cổ vũ, tiếp thêm tinh thần cho cháu Bắc thi đấu tự tin, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo”, bà Hoàng Thị Lan nói.

Sân vận động đã được hoàn thiện để cổ vũ cho trận đấu bán kết đêm nay 20/1.

Hoạt động cổ vũ được tổ chức không chỉ tiếp thêm “lửa” cho đội tuyển U23 Việt Nam mà còn động viên tinh thần Đình Bắc thi đấu tự tin, cống hiến vì màu cờ sắc áo, đồng thời tạo không khí phấn khởi hướng về các sự kiện chính trị lớn của đất nước.