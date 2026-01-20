Dàn U23 Việt Nam chơi TikTok: Đình Bắc - Lý Đức "đu trend", đội trưởng nghiêm túc

Khác với dáng vẻ cực ngầu khi thi đấu ở giải U23 châu Á 2026, các cầu thủ trẻ của đội tuyển U23 Việt Nam trên mạng xã hội lại thu hút người hâm mộ theo cách rất riêng. Có người yêu thích sự hài hước, lầy lội nhưng cũng có anh chàng chuẩn "thanh niên nghiêm túc", đến mức khiến ai nấy bật cười vì chân thành và dễ thương.

Trong số các cầu thủ U23 Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc và Phạm Lý Đức thường xuyên sử dụng TikTok nhất. Đình Bắc không chỉ dùng trang mạng xã hội này để cập nhật tình hình tập luyện, thi đấu mà còn "đu trend" đa dạng đúng chất Gen Z. Anh chàng còn sử dụng nhiều nhạc nền xu hướng, vừa qua còn được thần tượng Quân A.P phản hồi.

Đình Bắc đu trend trên TikTok. Nguồn: Đình Bắc

Trang TikTok của Đình Bắc có đủ các kiểu video chuẩn Gen Z.

Phạm Lý Đức cũng là trường hợp tương tự khi anh chàng tận dụng trang cá nhân của mình để đăng khoảnh khắc trên sân cỏ, cũng như những tư liệu thường nhật hài hước, dễ thương của gia đình. Cứ xem trang TikTok của Lý Đức thì sẽ không giấu được nụ cười khi từ gia đình, đồng đội đến bản thân, anh chàng đều cập nhật và đăng tải theo hướng vui vẻ và độc lạ nhất.

Phạm Lý Đức quay video lầy lội cùng các đồng đội. Nguồn: Phạm Lý Đức

Phạm Lý Đức thường xuyên đăng video về gia đình.

Còn với thủ môn Trần Trung Kiên, trang cá nhân của anh cũng bao gồm nhiều kiểu nội dung từ thi đấu, đồng đội U23 Việt Nam đến "đu trend" cá nhân. Ngoài ra trong thời gian gần đây, anh chàng còn thường xuyên "đóng vai cameo" trong hàng loạt video đính chính tài khoản của các anh em chung đội, khiến cư dân mạng dở khóc dở cười.

Trần Trung Kiên biến TikTok của mình thành "vlog hằng ngày". Nguồn: Trần Trung kiên

So với các đồng đội phía trên, các cầu thủ như Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Lê Phát hay Viktor Le có phần kín tiếng hơn, ít đăng tải nội dung trên TikTok hơn. Phải đến thời gian gần đây khi thi đấu giải U23 châu Á 2026, các cầu thủ mới tích cực chia sẻ khoảnh khắc hơn trước, thu hút sự chú ý của cư dân mạng không khác gì lúc thi triển những đường sút thần sầu trên sân cỏ.

Nguyễn Nhật Minh đính chính trang TikTok cá nhân. Nguồn: Nguyễn Nhật Minh

Khoảnh khắc đời thường của Viktor Le. Nguồn: Viktor Le

Nguyễn Lê Phát ăn mừng cùng đồng đội tại hậu trường. Nguồn: Nguyễn Lê Phát

Khác với các anh em đồng đội của mình, đội trưởng Khuất Văn Khang của U23 Việt Nam khiến khán giả tức cười vì sự nghiệm túc của mình. Vừa qua, anh chàng đã đăng tải video thông báo sử dụng trang TikTok chính thức một cách vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng nhiều khán giả lại nhận định rằng video này giống như đang phát biểu cho chương trình tổng kết năm hay thời sự, có sự hài hước nhưng vẫn rất dễ thương đúng chất "đầu tàu" của Văn Khang.