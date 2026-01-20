U23 Việt Nam chọn trang phục màu đỏ, U23 Trung Quốc mặc màu gì ở trận bán kết?

HHTO - Trước thềm trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, màu áo thi đấu là chủ đề được nhiều người hâm mộ quan tâm. U23 Việt Nam lựa chọn trang phục màu đỏ, vậy U23 Trung Quốc sẽ mặc màu gì?

Theo điều lệ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), mỗi đội tham dự giải bắt buộc phải đăng ký tối thiểu 2 bộ trang phục, gồm trang phục chính và trang phục phụ, hay còn gọi là trang phục "sân nhà" và trang phục "sân khách". Mỗi bộ đầy đủ áo, quần, tất, trong khi trang phục của thủ môn phải có màu sắc khác biệt rõ ràng so với cầu thủ hai đội và tổ trọng tài.

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất là không để xảy ra tình trạng trùng hoặc tương đồng màu áo giữa hai đội thi đấu. Quy định này nhằm giúp trọng tài, cầu thủ và khán giả - đặc biệt là khán giả theo dõi qua truyền hình dễ dàng phân biệt các đội trên sân, hạn chế nhầm lẫn trong những tình huống diễn ra với tốc độ cao.

(Ảnh: VFF)

Trong trường hợp hai đội đăng ký trang phục chính có màu sắc giống hoặc gần giống nhau, đội được xếp là “đội khách” theo lịch thi đấu sẽ phải chuyển sang mặc trang phục phụ. Nếu sự khác biệt vẫn chưa đảm bảo, Ban tổ chức và trọng tài có quyền yêu cầu tiếp tục điều chỉnh, kể cả sát giờ bóng lăn.

Trước mỗi trận đấu, các đội phải nộp form đăng ký trang phục thi đấu chính thức cho AFC, trong đó ghi rõ màu áo, quần, tất của cầu thủ và thủ môn. Sau khi được Ban tổ chức phê duyệt, các đội không được tự ý thay đổi nếu không có sự cho phép.

Theo đăng ký trang phục với BTC, U23 Việt Nam sẽ ra sân trong bộ áo đỏ truyền thống dưới tư cách là "đội nhà" trong trận gặp U23 Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á 2026. Đây là màu áo quen thuộc của đội bóng áo đỏ tại giải đấu năm nay, gắn liền với hành trình thi đấu kiên cường và những kết quả ấn tượng từ vòng bảng đến tứ kết.

Việc U23 Việt Nam lựa chọn áo đỏ đồng nghĩa với việc U23 Trung Quốc không thể sử dụng màu áo chính của mình - màu đỏ cam, để tránh trùng màu. Trong 4 trận đấu ở vòng bảng và vòng tứ kết, U23 Trung Quốc đều lựa chọn trang phục đỏ cam. Theo đó, ở trận đấu tối nay, có thể đội bạn sẽ chuyển sang bộ trang phục trắng - màu áo phụ thường được U23 Trung Quốc sử dụng.

(Ảnh: VFF)

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc được đánh giá là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất của giải. Bên cạnh yếu tố chiến thuật, nhân sự hay phong độ, màu áo ra sân cũng mang ý nghĩa tinh thần không nhỏ, đặc biệt với U23 Việt Nam khi sắc đỏ luôn gắn liền với những cột mốc đáng nhớ của bóng đá trẻ nước nhà.