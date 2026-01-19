Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trọng tài người UAE giữ vai trò gì trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong danh sách điều khiển trận bán kết giải U23 châu Á 2026 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, có một trọng tài người UAE. Điều này khiến nhiều cổ động viên (CĐV) thắc mắc và… hơi lo, vì U23 Việt Nam đã loại U23 UAE ở tứ kết. Vậy vai trò của vị trọng tài này là gì?

Có một trọng tài UAE (Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất) trong tổ trọng tài điều khiển trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, theo danh sách mới công bố của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Mà U23 Việt Nam mới vượt qua U23 UAE ở tứ kết - điều này khiến không ít CĐV lo lắng và đặt câu hỏi về vai trò của trọng tài người UAE nói trên trong trận bán kết sắp tới.

afc.jpg
Danh sách các trọng tài điều khiển bán kết U23 châu Á 2026 Ảnh: AFC.

Theo danh sách của AFC, ông Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (UAE) được xếp ở vị trí RA. Một số trang tin viết rằng ông Mohammed là trọng tài hỗ trợ VAR nhưng điều này không hoàn toàn chính xác.

Theo IFAB (Hội đồng Điều hành Liên đoàn Bóng đá Thế giới), RA (Reserve Assistant, hay có khi được viết là RAR - Reserve Assistant Referee), là trợ lý trọng tài dự bị. Vai trò của RA là dự phòng, sẵn sàng thay thế trọng tài biên hay trọng tài bàn nếu những trọng tài này chẳng may không thể tiếp tục tham gia điều khiển trận đấu vì lý do nào đó.

IFAB cũng đã thông báo, hiện nay vai trò của RA được mở rộng đáng kể: RA được phép hỗ trợ trọng tài chính như các trọng tài khác trên sân. Chẳng hạn, RA có thể hỗ trợ trọng tài chính khi xử lý các lỗi nếu RA có góc quan sát rõ ràng hơn; và RA sẽ làm báo cáo gửi Ban tổ chức về những hành vi sai phạm nghiêm trọng hoặc sự cố xảy ra ngoài tầm quan sát của những người khác trong tổ trọng tài.

ra-ifab.jpg
IFAB thông báo vai trò của RA được mở rộng: Được hỗ trợ trọng tài chính như các trọng tài khác trên sân. (Ảnh chụp màn hình IFAB).

Dù vậy, trong điều kiện bình thường, RA không trực tiếp tham gia điều khiển trận đấu hay đưa ra các quyết định chuyên môn, mà chỉ can thiệp trong những tình huống cần thiết theo quy định. Do đó, việc một trọng tài người UAE có mặt ở vị trí này cũng không tạo ra lợi thế hay bất lợi nào cho U23 Việt Nam. Chắc chắn các cầu thủ của chúng ta cũng không bị ảnh hưởng tâm lý về việc này.

Còn trọng tài chính của trận đấu là ông Alexander George King (Australia).

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1.

ft1473.jpg
Thục Hân
#u23 Việt Nam #u23 châu á 2026 #u23 Việt Nam u23 Trung Quốc #bán kết u23 châu á 2026 #U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #trọng tài trận bán kết việt nam #uae #trọng tài bắt trận u23 Việt Nam #bán kết u23 châu á 2026 ngày nào #lịch thi đấu bán kết u23 châu á #lịch thi đấu bán kết u23 Việt Nam

