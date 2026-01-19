Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bao giờ không khí lạnh về đến Hà Nội, liệu có rét nhất từ đầu mùa Đông không?

Thục Hân
HHTO - Đã có không ít thông tin về đợt không khí lạnh mạnh sắp tới ở miền Bắc. Vậy cụ thể thì khi nào gió mùa Đông Bắc sẽ về đến Hà Nội, và liệu có phải là đợt lạnh tới sẽ rét nhất từ đầu mùa Đông?

Hà Nội đang ấm và ẩm, như đã đề cập trong các bản tin trước, nhiều nhà đã thấy khá nồm. Trưa và chiều nay, 19/1, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lại lên đến khoảng 27oC.

Từ mai thì Hà Nội bắt đầu giảm nhiệt, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 25oC, chủ yếu là do trời nhiều mây nên vẫn ẩm, thậm chí có thể có mưa phùn, mưa nhỏ rải rác.

temp-jan20-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 20/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhưng ở khoảng thời gian này trong năm thì không khí lạnh về thường xuyên: Khoảng tối đến đêm mai, 20/1, không khí lạnh bắt đầu về đến miền Bắc rồi, ban đầu ở khu vực Lạng Sơn. Đến khoảng sáng 21/1, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Hà Nội, nhiệt độ giảm đáng kể nhưng phải sang 22/1 mới rét sâu.

Đây là đợt không khí lạnh mạnh nên ngày 22 - 23/1, rét đậm có thể xảy ra ở Hà Nội (rét đậm là khi nhiệt độ trung bình ngày dưới 15oC). Tuy nhiên, theo dự báo của các mô hình hiện tại thì ở Hà Nội, đợt không khí lạnh sắp tới này sẽ không gây rét bằng đợt xảy ra trước ngày 10/1; nhiệt độ thực đo hay nhiệt độ cảm nhận dự báo đều không lúc nào xuống dưới 10oC.

temp-jan22-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa, chiều 22/1, khi có không khí lạnh mạnh. Ảnh: Ventusky, ICON.

Điều đáng chú ý ở đợt rét tới đây là dù khiến trời đỡ nồm ẩm nhưng sẽ không khô hanh, thậm chí có thể gọi là rét ẩm. Thành ra với những người thích rét khô thì lại thấy rất buốt, khó chịu trong tiết trời như vậy.

Tóm lại, từ khoảng 21/1 là Hà Nội bắt đầu khá rét rồi và sẽ rét hơn trong 2 ngày sau đó, người dân ra ngoài lưu ý mặc ấm, che mũi miệng, nên có mũ. Dù sao, dự báo đợt rét sắp tới này sẽ không kéo dài.

Thục Hân
