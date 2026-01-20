Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện 2026

HHTO - Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18, chính thức khởi động hành trình cống hiến đầy ý nghĩa của tuổi trẻ Nhà trường trong dịp Tết Nguyên đán, mang mùa Xuân yêu thương đến với cộng đồng.

Vừa qua, tại Hội trường khu A, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM đã long trọng tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18, chính thức mở đầu cho hành trình cống hiến đầy ý nghĩa của tuổi trẻ nhà trường trong dịp Tết Nguyên đán.

Lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18 tại trường HCMUTE.

Chiến dịch năm nay quy tụ 25 đội hình với 996 chiến sĩ thường trực, đến từ các cơ sở Hội, cùng chung một lý tưởng, một trái tim nhiệt huyết, sẵn sàng mang sức trẻ trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) đến với cộng đồng, cùng nhau dệt nên một mùa xuân nhân ái và hạnh phúc. Trước giờ diễn ra Lễ ra quân, hội trường đã được hâm nóng bởi các tiết mục văn nghệ đặc sắc và những khẩu hiệu vang dội, thể hiện tinh thần xung kích, sẵn sàng lên đường vì cộng đồng của sinh viên HCMUTE.

Các chiến sĩ thường trực đã sẵn sàng mang sức trẻ đến với mùa Xuân năm 2026.

Chiến dịch Xuân tình nguyện 2026 mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây không chỉ là môi trường rèn luyện kỹ năng, mà còn là hành trình hun đúc lý tưởng, trách nhiệm xã hội và tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong buổi lễ ra quân.

Bạn Hồng Ngân bày tỏ: “Khoác lên mình màu áo Xuân tình nguyện, em cảm nhận rõ hơn tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ HCMUTE đối với cộng đồng. Em hy vọng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần mang lại niềm vui cho người dân địa phương, đồng thời tích lũy thêm những kỷ niệm đẹp cùng đồng đội trong những ngày tình nguyện đáng nhớ.”

Chiến dịch Xuân tình nguyện HCMUTE 2026 không chỉ là hoạt động tình nguyện thường niên, mà còn là hành trình lý tưởng sống đẹp, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của sinh viên nhà trường. Từ giây phút ấy, các chiến sĩ đã mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ, sẵn sàng lên đường đến với những nơi cần sẻ chia, lan tỏa yêu thương và hơi ấm mùa Xuân đến cộng đồng.