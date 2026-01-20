Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam hân hoan chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

AN PHONG - Ảnh: Tổng hợp
HHTO - Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi đồng loạt thay ava chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV. Người đẹp Phạm Thùy Dương và Nguyễn Thị Thu Hằng tham gia trực tiếp Lễ chào cờ chào mừng Đại hội.

Sáng 19/1, tuổi trẻ cả nước đồng loạt tham dự Lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm thể hiện tình cảm của tổ chức Đoàn hướng tới Tổ quốc, hướng tới Đảng. Nhiều nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và người đẹp Việt Nam đã tham dự lễ chào cờ tại cơ quan T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Hà Nội).

dai-hoi-dang.jpg
dai-hoi-dang1.jpg
thu-hang.jpg
thuy-duong.jpg
Ảnh: Trọng Tài

Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024, và người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 tham dự chương trình. Hai người đẹp thể hiện niềm tin, khí thế và mong muốn quyết tâm của thanh niên hướng về Đại hội XIV của Đảng.

Trên trang cá nhân, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng đồng loạt thay ava, chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV.

truc-linh.jpg

Kể từ giây phút đăng quang, hành trình của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh không chỉ dừng lại ở danh hiệu mà còn mở ra những cánh cửa lớn hơn, giúp người đẹp ngày càng khẳng định vai trò của một đại sứ hình ảnh, gương mặt hoạt động xã hội tích cực, truyền cảm hứng cho giới trẻ.

chau-anh.jpg

Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh là thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp, cô chọn hình ảnh mặc trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam cho hình ảnh lần này. Xen lẫn giữa sự dịu dàng của một Á hậu là sự kiên định của người lính, Trần Ngọc Châu Anh luôn tỏa sáng bằng bản lĩnh và trái tim nhân hậu. Trên mọi hành trình, cô là nguồn cảm hứng của vẻ đẹp trí tuệ, tinh thần cống hiến và niềm tin cho giới trẻ.

van-nhi.jpg

Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi chia sẻ hình ảnh đại diện đầy tự hào. Cô mặc áo dài, cầm lá cờ Tổ quốc trong sự kiện đại lễ A80 của đất nước năm vừa qua.

123.jpg
AN PHONG - Ảnh: Tổng hợp
#Hoa hậu Việt Nam 2024 #Đại hội Đảng #Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV #Hoa hậu Hà Trúc Linh #Á hậu Trần Ngọc Châu #Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi #Phạm Thùy Dương #Nguyễn Thị Thu Hằng

