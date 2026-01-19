U23 Trung Quốc trở thành trường hợp đặc biệt sau 4 trận đấu tại U23 châu Á 2026

HHTO - U23 Trung Quốc đang trở thành trường hợp đặc biệt nhất tại VCK U23 châu Á 2026 khi là đội duy nhất góp mặt ở bán kết dù mới chỉ ghi đúng 1 bàn thắng kể từ đầu giải - con số gây bất ngờ nếu so với các đại diện còn lại trong top 4.

Ở bảng D U23 châu Á 2026, U23 Trung Quốc thi đấu với lối chơi thiên về phòng ngự, ưu tiên sự chắc chắn và hạn chế tối đa rủi ro. Sau 3 lượt trận tại vòng bảng gặp U23 Úc, Thái Lan và Iran, đại diện Đông Á chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới U23 Úc, giành quyền đi tiếp nhờ 1 trận thắng, 2 trận hòa cùng hàng thủ được tổ chức chặt chẽ. Dù không tạo nhiều dấu ấn về mặt tấn công, U23 Trung Quốc vẫn hoàn thành mục tiêu lọt vào Tứ kết với tư cách nhì bảng trong sự hoài nghi của giới chuyên môn.

Bước sang vòng tứ kết, U23 Trung Quốc tiếp tục trung thành với cách tiếp cận thực dụng. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, họ chủ động chơi thấp, nhường thế trận và tập trung phòng ngự số đông. Hai đội không thể ghi bàn trong 90 phút chính thức lẫn hiệp phụ. Trên chấm luân lưu, bản lĩnh cùng sự xuất sắc của thủ môn đã giúp U23 Trung Quốc giành chiến thắng, qua đó lọt vào bán kết dù tổng số bàn thắng tại giải vẫn chỉ dừng ở con số 1.

U23 Trung Quốc đang lập kỳ tích tại U23 châu Á 2026. (Ảnh: AFC)

So với các đội vào bán kết còn lại là U23 Việt Nam, U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc, U23 Trung Quốc sở hữu hàng công kém hiệu quả nhất, nhưng lại là một trong những đội khó bị đánh bại nhất giải khi chưa để lọt lưới bàn thắng nào. Trong khi các đối thủ đi tiếp nhờ khả năng ghi bàn và lối chơi chủ động, đại diện Đông Á lại tiến sâu bằng sự kiên nhẫn và tính toán.

Tại vòng bán kết, U23 Trung Quốc sẽ chạm trán U23 Việt Nam - đội bóng đang có phong độ cao và gây ấn tượng mạnh với lối chơi kỷ luật, giàu năng lượng cùng tinh thần thi đấu bền bỉ. Đây được xem là thử thách lớn cho U23 Trung Quốc, khi đối thủ không chỉ sở hữu hàng công hiệu quả mà còn cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu tốt ở những thời điểm quyết định.

U23 Trung Quốc sẽ không có sự phục vụ của Yang Haoyu trong trận gặp U23 Việt Nam do đã nhận đủ 2 thẻ vàng. (Ảnh: AFC)

Việc lọt vào bán kết với chỉ 1 bàn thắng biến U23 Trung Quốc trở thành tâm điểm tranh luận tại U23 châu Á 2026. Dù không mang đến lối chơi cống hiến, đại diện Đông Á vẫn chứng minh rằng trong các trận đấu loại trực tiếp, phòng ngự chặt chẽ và tâm lý vững vàng có thể mở ra cánh cửa đi tiếp, ngay cả khi hàng công gần như “im tiếng”.