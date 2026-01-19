Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

U23 Trung Quốc trở thành trường hợp đặc biệt sau 4 trận đấu tại U23 châu Á 2026

LINH LÊ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - U23 Trung Quốc đang trở thành trường hợp đặc biệt nhất tại VCK U23 châu Á 2026 khi là đội duy nhất góp mặt ở bán kết dù mới chỉ ghi đúng 1 bàn thắng kể từ đầu giải - con số gây bất ngờ nếu so với các đại diện còn lại trong top 4.

Ở bảng D U23 châu Á 2026, U23 Trung Quốc thi đấu với lối chơi thiên về phòng ngự, ưu tiên sự chắc chắn và hạn chế tối đa rủi ro. Sau 3 lượt trận tại vòng bảng gặp U23 Úc, Thái Lan và Iran, đại diện Đông Á chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới U23 Úc, giành quyền đi tiếp nhờ 1 trận thắng, 2 trận hòa cùng hàng thủ được tổ chức chặt chẽ. Dù không tạo nhiều dấu ấn về mặt tấn công, U23 Trung Quốc vẫn hoàn thành mục tiêu lọt vào Tứ kết với tư cách nhì bảng trong sự hoài nghi của giới chuyên môn.

Bước sang vòng tứ kết, U23 Trung Quốc tiếp tục trung thành với cách tiếp cận thực dụng. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, họ chủ động chơi thấp, nhường thế trận và tập trung phòng ngự số đông. Hai đội không thể ghi bàn trong 90 phút chính thức lẫn hiệp phụ. Trên chấm luân lưu, bản lĩnh cùng sự xuất sắc của thủ môn đã giúp U23 Trung Quốc giành chiến thắng, qua đó lọt vào bán kết dù tổng số bàn thắng tại giải vẫn chỉ dừng ở con số 1.

u23-trung-quoc-u23-uzbekistan-388.jpg
U23 Trung Quốc đang lập kỳ tích tại U23 châu Á 2026. (Ảnh: AFC)

So với các đội vào bán kết còn lại là U23 Việt Nam, U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc, U23 Trung Quốc sở hữu hàng công kém hiệu quả nhất, nhưng lại là một trong những đội khó bị đánh bại nhất giải khi chưa để lọt lưới bàn thắng nào. Trong khi các đối thủ đi tiếp nhờ khả năng ghi bàn và lối chơi chủ động, đại diện Đông Á lại tiến sâu bằng sự kiên nhẫn và tính toán.

Tại vòng bán kết, U23 Trung Quốc sẽ chạm trán U23 Việt Nam - đội bóng đang có phong độ cao và gây ấn tượng mạnh với lối chơi kỷ luật, giàu năng lượng cùng tinh thần thi đấu bền bỉ. Đây được xem là thử thách lớn cho U23 Trung Quốc, khi đối thủ không chỉ sở hữu hàng công hiệu quả mà còn cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu tốt ở những thời điểm quyết định.

yangjpg.jpg
U23 Trung Quốc sẽ không có sự phục vụ của Yang Haoyu trong trận gặp U23 Việt Nam do đã nhận đủ 2 thẻ vàng. (Ảnh: AFC)

Việc lọt vào bán kết với chỉ 1 bàn thắng biến U23 Trung Quốc trở thành tâm điểm tranh luận tại U23 châu Á 2026. Dù không mang đến lối chơi cống hiến, đại diện Đông Á vẫn chứng minh rằng trong các trận đấu loại trực tiếp, phòng ngự chặt chẽ và tâm lý vững vàng có thể mở ra cánh cửa đi tiếp, ngay cả khi hàng công gần như “im tiếng”.

coverfb-9866.jpg
LINH LÊ
#U23 Việt Nam #U23 Trung Quốc #bán kết #U23 châu Á #đội tuyển bóng đá #bóng đá nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục