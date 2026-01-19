Đình Bắc U23 Việt Nam hâm mộ một Anh trai, mất ngủ khi được idol chúc mừng

HHTO - Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc của đội tuyển U23 Việt Nam chia sẻ rằng đã mất ngủ khi được một nam nghệ sĩ, vốn là thần tượng của anh bình luận.

Trong lúc đội tuyển U23 Việt Nam đang có hành trình vẻ vang tại giải đấu U23 châu Á 2026, cái tên Nguyễn Đình Bắc cũng được người hâm mộ bóng đá vô cùng quan tâm. Những câu chuyện xoay quanh chàng trai trẻ sinh năm 2004 này cũng trở thành đề tài xôn xao, chẳng hạn như những tương tác của anh với một Anh trai "Say Hi" gần đây.

Trên trang TikTok cá nhân, Nguyễn Đình Bắc đã đăng tải video tổng hợp những hình ảnh của anh và đồng đội tại U23 châu Á 2026. Nam cầu thủ đã sử dụng nhạc nền là ca khúc Lửa Gần Rơm của Quân A.P, sau đó để lại bình luận "đã nghe bài này 800 lần".

Tương tác qua lại của Nguyễn Đình Bắc và Quân A.P.

Ngay sau đó, Quân A.P cũng đã nhanh chóng vào video và phản hồi Nguyễn Đình Bắc, gọi chàng cầu thủ tài năng là "idol của anh" và đặt một cuộc hẹn gặp dịp Tết. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng đăng lại video gây sốt này, khiến cho Nguyễn Đình Bắc mất ngủ vì được thần tượng dành sự quan tâm.

Màn tương tác của Nguyễn Đình Bắc và Quân A.P khiến cư dân mạng thích thú, nhất là khi cả hai đều xem đối phương là idol của mình. Ai nấy đều hóng chờ cuộc hẹn dịp Tết của cả hai theo như lời Quân A.P, chắc chắn tiếp tục khiến mạng xã hội phát sốt.

Phản hồi của Quân A.P khiến Nguyễn Đình Bắc mất ngủ.

Dịp đầu năm 2026 đánh dấu sự bùng nổ về sự nghiệp của cả Nguyễn Đình Bắc lẫn Quân A.P, dù hai người có con đường riêng biệt của mình. Nguyễn Đình Bắc ghi dấu ấn liên tiếp với những bàn thắng trên sân cỏ U23 châu Á 2026, góp công lớn đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào vòng Bán kết.

Còn với Quân A.P, anh chàng nhận được tình cảm của khán giả khi tham gia chương trình Running Man Vietnam mùa 3. Những khoảnh khắc dễ thương của anh được chia sẻ khắp mạng xã hội, thậm chí còn tạo nên nhiều trào lưu như "Ù uôi", "Ran đum"... Gần đây, video Quân A.P nói tiếng Trung tại một sự kiện giao lưu văn hóa tiếp tục khiến khán giả cười ngất, tạo nên trend gây sốt tiếp theo là "Cha ta khảo".