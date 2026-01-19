Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Đình Bắc U23 Việt Nam hâm mộ một Anh trai, mất ngủ khi được idol chúc mừng

Dương Kiều

HHTO - Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc của đội tuyển U23 Việt Nam chia sẻ rằng đã mất ngủ khi được một nam nghệ sĩ, vốn là thần tượng của anh bình luận.

Trong lúc đội tuyển U23 Việt Nam đang có hành trình vẻ vang tại giải đấu U23 châu Á 2026, cái tên Nguyễn Đình Bắc cũng được người hâm mộ bóng đá vô cùng quan tâm. Những câu chuyện xoay quanh chàng trai trẻ sinh năm 2004 này cũng trở thành đề tài xôn xao, chẳng hạn như những tương tác của anh với một Anh trai "Say Hi" gần đây.

euro7475-1753837368-1753837386-1.jpg

Trên trang TikTok cá nhân, Nguyễn Đình Bắc đã đăng tải video tổng hợp những hình ảnh của anh và đồng đội tại U23 châu Á 2026. Nam cầu thủ đã sử dụng nhạc nền là ca khúc Lửa Gần Rơm của Quân A.P, sau đó để lại bình luận "đã nghe bài này 800 lần".

photo-6300655863357705597-y.jpg
Tương tác qua lại của Nguyễn Đình Bắc và Quân A.P.

Ngay sau đó, Quân A.P cũng đã nhanh chóng vào video và phản hồi Nguyễn Đình Bắc, gọi chàng cầu thủ tài năng là "idol của anh" và đặt một cuộc hẹn gặp dịp Tết. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng đăng lại video gây sốt này, khiến cho Nguyễn Đình Bắc mất ngủ vì được thần tượng dành sự quan tâm.

Màn tương tác của Nguyễn Đình Bắc và Quân A.P khiến cư dân mạng thích thú, nhất là khi cả hai đều xem đối phương là idol của mình. Ai nấy đều hóng chờ cuộc hẹn dịp Tết của cả hai theo như lời Quân A.P, chắc chắn tiếp tục khiến mạng xã hội phát sốt.

photo-6300655863357705598-y.jpg
Phản hồi của Quân A.P khiến Nguyễn Đình Bắc mất ngủ.

Dịp đầu năm 2026 đánh dấu sự bùng nổ về sự nghiệp của cả Nguyễn Đình Bắc lẫn Quân A.P, dù hai người có con đường riêng biệt của mình. Nguyễn Đình Bắc ghi dấu ấn liên tiếp với những bàn thắng trên sân cỏ U23 châu Á 2026, góp công lớn đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào vòng Bán kết.

nguyen-dinh-bac-1.jpg

Còn với Quân A.P, anh chàng nhận được tình cảm của khán giả khi tham gia chương trình Running Man Vietnam mùa 3. Những khoảnh khắc dễ thương của anh được chia sẻ khắp mạng xã hội, thậm chí còn tạo nên nhiều trào lưu như "Ù uôi", "Ran đum"... Gần đây, video Quân A.P nói tiếng Trung tại một sự kiện giao lưu văn hóa tiếp tục khiến khán giả cười ngất, tạo nên trend gây sốt tiếp theo là "Cha ta khảo".

591748938-1370699707760112-2194988814355353124-n.jpg
608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Dương Kiều
#U23 Việt Nam #đội tuyển U23 Việt Nam #U23 Châu Á 2026 #Nguyễn Đình Bắc #Quân A.P #Lửa Gần Rơm

Xem thêm

Cùng chuyên mục