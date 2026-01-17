Anh trai có mối tình thập kỷ ít ai biết, bên ngoài "gang gang" bên trong ấm áp

Dàn Anh Trai "Say Hi" có những mối tình đẹp, kéo dài đến con số thập kỷ khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Thế nhưng bên cạnh những cặp đôi bền bỉ nổi tiếng như HURRYKNG và bạn gái, buitruonglinh và bạn gái hoặc BigDaddy - Emily, thì Anh trai Tage cũng là trường hợp tương tự nhưng ít ai biết đến.
Vừa qua, một bài đăng của bạn gái nam rapper Tage đã khiến cộng đồng mạng chú ý. Trên trang Threads của mình, cô nàng đăng bài hưởng ứng phong trào nhìn lại năm 2016, kèm theo đó là những tấm ảnh "dữ liệu quý" của cô và Tage khi còn đi học. Cô nàng còn chia sẻ tin nhắn cùng bạn trai, bất ngờ khi cả hai đã trải qua 10 năm bên nhau.
Dưới phần bình luận, cư dân mạng vô cùng bất ngờ và dành lời ngưỡng mộ cho cặp đôi. Nhiều khán giả còn "xin vía" và hy vọng Tage và bạn gái sẽ sớm có những cột mốc hạnh phúc mới trong thời gian tới. Có người còn bày tỏ sự ngạc nhiên khi một Anh trai vốn có ngoại hình "bụi bặm" như thế lại có mối tình lâu năm chẳng thua kém bất kỳ ai.
Thực chất, Tage và bạn gái không hề giấu giếm mối quan hệ của mình. Đặc biệt trên các trang mạng xã hội cá nhân, "nhà gái" luôn công khai chia sẻ hình ảnh, video đời thường của bản thân và bạn trai, dù đó là đi chơi, đi ăn hay cùng làm việc. Trước đó, một video trong đó ghi lại cảnh Tage chăm chú ngồi trang điểm cho bạn gái đã thu về hàng triệu lượt xem, với nhiều bình luận ngạc nhiên với cách nam rapper cưng chiều bạn gái, lại còn có "tay nghề" chăm sóc da rất thuần thục chứ không qua loa.
Nằm 2020, Tage nổi lên như một hiện tượng với bản rap cực chất Lớp Mười Ba trên YouTube. Đây cũng là bước đệm giúp anh xây dựng tên tuổi tại thị trường underground, rồi bùng nổ danh tiếng nhờ tham gia Rap Việt và về đội Suboi. Sau cuộc thi, Tage ra mắt một số sản phẩm riêng, rồi "bén duyên" với Anh Trai "Say Hi" vào năm 2024. Một anh chàng rapper lạnh lùng, cool ngầu với câu cửa miệng "I don't dance" (PV: Tôi không nhảy) ban đầu chưa thật sự gây ấn tượng tích cực với khán giả, song thời gian đã khiến cho một Tage "ngoài lạnh, trong nóng" trở thành cái tên được yêu thích.
Nhờ Anh Trai "Say Hi", Tage bộc lộc sự ấm áp và chân thành của mình ra bên ngoài. Anh chàng nhanh chóng thân thiết với Song Luân, gây chú ý qua những ca khúc như No Far No Star, Thi Sĩ... dù dừng chân khá sớm. Tại một đêm concert Anh Trai "Say Hi", khoảnh khắc Tage vui mừng khi được cộng đồng người hâm mộ tặng cho một khu vực check-in riêng trở thành đề tài gây xôn xao, khiến anh càng thêm được yêu quý.