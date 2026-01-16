Cách Em 1 Milimet: Viễn chính là "tổng tài" được yêu thích nhất phim giờ vàng?

HHTO - Phim giờ vàng VTV không thiếu các vai tổng tài, nhưng chưa có nhân vật nào khiến khán giả tâm đắc thích thú như Viễn của Cách Em 1 Milimet.

Hầu như phim giờ vàng VTV nào cũng có ít nhất một nhân vật mang hơi hướng tổng tài. Đó là chàng trai con nhà giàu, làm giám đốc giàu có, đẹp trai và si tình, hết lòng hết dạ theo đuổi nữ chính. Nhưng thường thì các chàng tổng tài này lại hơi thiếu độ thông minh từng trải, thường có những hành động câu nói ngô nghê làm hỏng mọi việc và khiến khán giả bức xúc.

Viễn vừa thông minh vừa bản lĩnh

Còn Viễn của Cách Em 1 Milimet lại hoàn toàn khác. Viễn không phải người thừa kế hay con nhà giàu, mà tay trắng khởi nghiệp và đang là giám đốc một công ty. Viễn tài giỏi, óc kinh doanh nhanh nhạy, đẹp trai với chiều cao 1m84, lại còn chung thủy khi bao nhiêu năm rồi vẫn dành tình cảm cho Ngân.

Lúc nào Viễn cũng chỉ hướng về Ngân

Và điều thú vị nhất là Viễn có tài ăn nói rất sắc sảo, cộng thêm mắt nhìn người tinh tường, đã muốn chiếu tướng ai là đối phương chỉ còn biết im lặng. Chính Viễn thường xuyên “cà khịa” Ngân chọn nhầm người nên mới kết hôn với một gã tồi tệ như Nghiêm. Và chính vì quá biết Nghiêm đểu cáng, nên Viễn luôn phải đi trước một bước, quyết không rơi vào bẫy.

Nghiêm đã bày mưu sâu kế bẩn để làm hại Viễn và Ngân

Như trong tập vừa rồi, Nghiêm đã có mưu hèn kế bẩn là chuốc thuốc để Ngân và Viễn bất tỉnh, hòng lấy được bằng chứng Ngân ngoại tình, qua đó hắn sẽ chiếm được toàn bộ tài sản của cô khi hai người ly hôn.

Nhưng chẳng ngờ mọi toan tính của Nghiêm đều bị Viễn nắm trong lòng bàn tay, anh vừa chứng minh cho Ngân thấy chồng của cô tồi tệ đến mức nào, vừa khiến cho Nghiêm mắc bẫy và phải chấp nhận ký vào đơn ly hôn với Ngân.

Nhưng chẳng ngờ Viễn còn cao tay hơn

Dù biết Viễn thông minh tinh quái từ những tập đầu phim nhưng tình huống này vẫn làm khán giả càng thêm tấm tắc với Viễn. Quả thực phim giờ vàng VTV còn rất thiếu những nhân vật cá tính như thế này, Viễn đủ từng trải để không dễ bị lừa, nhưng vẫn đủ chân thành và tỉnh táo để không làm điều xấu. Viễn bao nhiêu năm hướng về Ngân, nhưng vẫn tự đặt ra ranh giới để không làm khó cô.