Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Hóa ra Trương Lăng Hách và Điền Hủ Ninh từng đóng chung phim đam mỹ cổ trang

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Không ngờ hai nam thần rất được yêu thích Trương Lăng Hách và Điền Hủ Ninh từng góp mặt trong một phim đam mỹ chưa bao giờ ra mắt.

Thời điểm này, Trương Lăng Hách hay Điền Hủ Ninh đều là những cái tên gây sốt. Điền Hủ Ninh chỉ cần một phim Nghịch Ái là đủ bứt phá cực mạnh, Trương Lăng Hách thì có Ninh An Như Mộng, Vân Chi Vũ, Thương Lan Quyết gây tiếng vang.

page.jpg

Có lẽ không nhiều người nhớ ra năm 2021, Trương Lăng Hách và Điền Hủ Ninh từng đóng phim đam mỹ cải biên Cát Tinh Cao Chiếu. Trong phim, Trương Lăng Hách đóng nam chính Hoa Thành, vừa mới làm Quỷ vương đã đi khiêu chiến và đánh thắng các thần quan trên Thiên đình.

800 năm trước, Hoa Thành từng nhảy thành tự vẫn nhưng may sao được Tạ Liên cứu. Sau này, duyên phận đã buộc chặt Tạ Liên và Hoa Thành vào nhau, cùng chiến đấu để bảo vệ người lành và chống lại thiên đình đầy âm mưu u tối.

489143403-1296491785313843-8804217606573541278-n.jpg
489342951-1296491738647181-8461194323219719881-n.jpg
Trương Lăng Hách trong vai Hoa Thành

Còn Điền Hủ Ninh đóng vai phụ Hạ Huyền, một quỷ vương thần bí ít khi xuất hiện và chỉ có Hoa Thành từng gặp mặt Hạ Huyền. Chẳng ai ngờ một quỷ vương như thế lại có thể trà trộn vào thiên đình, trở thành nguồn cung cấp thông tin cho Hoa Thành.

470603964-1066113092192846-7873749952529675136-n.jpg
Điền Hủ Ninh vai Hạ Huyền

Kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ ăn khách Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu (cũng là người viết Trần Tình Lệnh). Mọi người cũng kỳ vọng Cát Tinh Cao Chiếu sẽ là cú nổ như Trần Tình Lệnh, nhưng lại hụt hẫng ngay từ khi nhìn thấy tạo hình nhân vật. Vì đã từng có phim hoạt hình Thiên Quan Tứ Phúc nên cư dân mạng càng có chỗ để so sánh.

470702174-1066113025526186-4189909392698543788-n.jpg
488681414-1296491731980515-2124719901952812118-n.jpg
Khán giả không mong phim công chiếu vì tạo hình quá tệ

Cát Tinh Cao Chiếu cũng chung số phận với nhiều phim đam mỹ khác là không được phát sóng, mãi chịu cảnh xếp kho. Nhưng nếu như Hạo Y Hành được mọi người trông ngóng thì netizen lại không có nhu cầu xem Cát Tinh Cao Chiếu. Đơn giản vì Trương Lăng Hách, Điền Hủ Ninh ngày đó chưa “dậy thì thành công” như bây giờ, cộng thêm tạo hình quá tệ càng khiến hai chàng mỹ nam nhìn mất điểm khá nhiều.

qc-4358.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Trương Lăng Hách #Điền Hủ Ninh #Thiên Quan Tứ Phúc #Cát Tinh Cao Chiếu #phim đam mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục