Hóa ra Trương Lăng Hách và Điền Hủ Ninh từng đóng chung phim đam mỹ cổ trang

HHTO - Không ngờ hai nam thần rất được yêu thích Trương Lăng Hách và Điền Hủ Ninh từng góp mặt trong một phim đam mỹ chưa bao giờ ra mắt.

Thời điểm này, Trương Lăng Hách hay Điền Hủ Ninh đều là những cái tên gây sốt. Điền Hủ Ninh chỉ cần một phim Nghịch Ái là đủ bứt phá cực mạnh, Trương Lăng Hách thì có Ninh An Như Mộng, Vân Chi Vũ, Thương Lan Quyết gây tiếng vang.

Có lẽ không nhiều người nhớ ra năm 2021, Trương Lăng Hách và Điền Hủ Ninh từng đóng phim đam mỹ cải biên Cát Tinh Cao Chiếu. Trong phim, Trương Lăng Hách đóng nam chính Hoa Thành, vừa mới làm Quỷ vương đã đi khiêu chiến và đánh thắng các thần quan trên Thiên đình.

800 năm trước, Hoa Thành từng nhảy thành tự vẫn nhưng may sao được Tạ Liên cứu. Sau này, duyên phận đã buộc chặt Tạ Liên và Hoa Thành vào nhau, cùng chiến đấu để bảo vệ người lành và chống lại thiên đình đầy âm mưu u tối.

Trương Lăng Hách trong vai Hoa Thành

Còn Điền Hủ Ninh đóng vai phụ Hạ Huyền, một quỷ vương thần bí ít khi xuất hiện và chỉ có Hoa Thành từng gặp mặt Hạ Huyền. Chẳng ai ngờ một quỷ vương như thế lại có thể trà trộn vào thiên đình, trở thành nguồn cung cấp thông tin cho Hoa Thành.

Điền Hủ Ninh vai Hạ Huyền

Kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ ăn khách Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu (cũng là người viết Trần Tình Lệnh). Mọi người cũng kỳ vọng Cát Tinh Cao Chiếu sẽ là cú nổ như Trần Tình Lệnh, nhưng lại hụt hẫng ngay từ khi nhìn thấy tạo hình nhân vật. Vì đã từng có phim hoạt hình Thiên Quan Tứ Phúc nên cư dân mạng càng có chỗ để so sánh.

Khán giả không mong phim công chiếu vì tạo hình quá tệ

Cát Tinh Cao Chiếu cũng chung số phận với nhiều phim đam mỹ khác là không được phát sóng, mãi chịu cảnh xếp kho. Nhưng nếu như Hạo Y Hành được mọi người trông ngóng thì netizen lại không có nhu cầu xem Cát Tinh Cao Chiếu. Đơn giản vì Trương Lăng Hách, Điền Hủ Ninh ngày đó chưa “dậy thì thành công” như bây giờ, cộng thêm tạo hình quá tệ càng khiến hai chàng mỹ nam nhìn mất điểm khá nhiều.