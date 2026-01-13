Khán giả tò mò phản ứng của Knet trước tin Trấn Thành đóng phim với Park Bo Gum

HHTO - Thông tin Trấn Thành sẽ thay thế tài tử Cha Seung Won trong bộ phim điện ảnh cổ trang của Hàn Quốc do Park Bo Gum đóng chính đang gây xôn xao mạng xã hội.

Thông tin Trấn Thành sẽ xuất hiện trong bộ phim The Sword: A Legend of the Red Wolf được đăng tải trong tin độc quyền của tờ Star News từ ngày 6/1 nhưng đến 12/1, tin tức mới viral mạnh tại Việt Nam. Nam diễn viên được chọn để thay thế nhân vật vốn được "chốt" với Cha Seung Won. Việc quay phim được dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 8 năm ngoái, nhưng đã bị hoãn đến năm nay, nên Cha Seung Won đã từ chối tham gia.

﻿

The Sword: A Legend of the Red Wolf là bộ phim điện ảnh được đầu tư lớn do đạo diễn Kim Han Min cầm trịch - người đứng sau hàng loạt "bom tấn" lịch sử của Hàn Quốc như War of the Arrows, Hansan: Rising Dragon, Noryang: Deadly Sea...

Tác phẩm này lấy bối cảnh thời Goguryeo, kể về một chiến binh mất trí nhớ bị cuốn vào cuộc chiến của 5 phe phái để giành lấy thanh kiếm huyền thoại Thần quang. Ngoài Park Bo Gum được xác nhận sẽ đóng chính, Joo Won cũng được cho là đang tích cực đàm phán cho nhân vật Gyepilharyeok. Sau một loạt sự kiện, anh ta phản bội Goguryeo và đầu quân cho phe đối nghịch.

Hiện tại, chỉ có tin tức Park Bo Gum đóng chính là chắc chắn, còn lại chưa có bất cứ vai diễn nào được xác nhận. Vai diễn do Trấn Thành (trước đó là Cha Seung Won) đảm nhận chưa có thông tin. Tuy nhiên, khán giả dự đoán việc chọn diễn viên nước ngoài cho nhân vật này trong bộ phim có bối cảnh chiến loạn, phe phái thì khả năng nhân vật này có thể là chiến binh hoặc sứ giả từ nước khác đến hỗ trợ.

Cha Seung Won là tài tử hàng đầu của Hàn Quốc, cũng là một trong những cái tên được đề cập sớm nhất trong dàn diễn viên khi dự án được công bố nên vai diễn này có thể sẽ đóng vai trò quan trọng của cốt truyện.

﻿ Phản ứng của Knet

Trên theqoo, Knet bày tỏ sự hụt hẫng khi không thể thấy 2 tài tử Cha Seung Won - Park Bo Gum chung khung hình. Bởi ngay khi có thông tin đầu tiên về dàn diễn viên, khán giả đã rất háo hức. Tuy nhiên, việc Trấn Thành được chọn thay thế cũng làm dân mạng Hàn tò mò:

"Trấn Thành là một đạo diễn, diễn viên giỏi ở Việt Nam đó."

"Làm sao mà nhân vật đang từ chọn diễn viên Hàn lại đổi qua người Việt đóng. Tôi tò mò đấy."

"Tôi nghĩ nhân vật này thuộc một trong 5 phe phái."

"Bất ngờ nha, một đạo diễn nổi tiếng về doanh thu phòng vé ở Việt Nam lại tham gia diễn xuất trong một bộ phim Hàn Quốc á."

"Buồn vì không có Cha Seung Won nhưng cũng đáng tò mò."