Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Khán giả tò mò phản ứng của Knet trước tin Trấn Thành đóng phim với Park Bo Gum

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Thông tin Trấn Thành sẽ thay thế tài tử Cha Seung Won trong bộ phim điện ảnh cổ trang của Hàn Quốc do Park Bo Gum đóng chính đang gây xôn xao mạng xã hội.

Thông tin Trấn Thành sẽ xuất hiện trong bộ phim The Sword: A Legend of the Red Wolf được đăng tải trong tin độc quyền của tờ Star News từ ngày 6/1 nhưng đến 12/1, tin tức mới viral mạnh tại Việt Nam. Nam diễn viên được chọn để thay thế nhân vật vốn được "chốt" với Cha Seung Won. Việc quay phim được dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 8 năm ngoái, nhưng đã bị hoãn đến năm nay, nên Cha Seung Won đã từ chối tham gia.

﻿tran-thanh.jpg

The Sword: A Legend of the Red Wolf là bộ phim điện ảnh được đầu tư lớn do đạo diễn Kim Han Min cầm trịch - người đứng sau hàng loạt "bom tấn" lịch sử của Hàn Quốc như War of the Arrows, Hansan: Rising Dragon, Noryang: Deadly Sea...

Tác phẩm này lấy bối cảnh thời Goguryeo, kể về một chiến binh mất trí nhớ bị cuốn vào cuộc chiến của 5 phe phái để giành lấy thanh kiếm huyền thoại Thần quang. Ngoài Park Bo Gum được xác nhận sẽ đóng chính, Joo Won cũng được cho là đang tích cực đàm phán cho nhân vật Gyepilharyeok. Sau một loạt sự kiện, anh ta phản bội Goguryeo và đầu quân cho phe đối nghịch.

Hiện tại, chỉ có tin tức Park Bo Gum đóng chính là chắc chắn, còn lại chưa có bất cứ vai diễn nào được xác nhận. Vai diễn do Trấn Thành (trước đó là Cha Seung Won) đảm nhận chưa có thông tin. Tuy nhiên, khán giả dự đoán việc chọn diễn viên nước ngoài cho nhân vật này trong bộ phim có bối cảnh chiến loạn, phe phái thì khả năng nhân vật này có thể là chiến binh hoặc sứ giả từ nước khác đến hỗ trợ.

Cha Seung Won là tài tử hàng đầu của Hàn Quốc, cũng là một trong những cái tên được đề cập sớm nhất trong dàn diễn viên khi dự án được công bố nên vai diễn này có thể sẽ đóng vai trò quan trọng của cốt truyện.

screenshot-2026-01-12-183528.png
﻿screenshot-2026-01-12-175849.png
screenshot-2026-01-12-175935.png
Phản ứng của Knet

Trên theqoo, Knet bày tỏ sự hụt hẫng khi không thể thấy 2 tài tử Cha Seung Won - Park Bo Gum chung khung hình. Bởi ngay khi có thông tin đầu tiên về dàn diễn viên, khán giả đã rất háo hức. Tuy nhiên, việc Trấn Thành được chọn thay thế cũng làm dân mạng Hàn tò mò:

"Trấn Thành là một đạo diễn, diễn viên giỏi ở Việt Nam đó."

"Làm sao mà nhân vật đang từ chọn diễn viên Hàn lại đổi qua người Việt đóng. Tôi tò mò đấy."

"Tôi nghĩ nhân vật này thuộc một trong 5 phe phái."

"Bất ngờ nha, một đạo diễn nổi tiếng về doanh thu phòng vé ở Việt Nam lại tham gia diễn xuất trong một bộ phim Hàn Quốc á."

"Buồn vì không có Cha Seung Won nhưng cũng đáng tò mò."

cover-1.jpg
Sam
#Trấn Thành #Cha Seung Won #Park Bo Gum #The Sword A Legend of the Red Wolf

Xem thêm

Cùng chuyên mục